ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Рост ВВП РФ в ноябре составил 0,1%, за январь-ноябрь - 1,0%
Рост ВВП РФ в ноябре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,1% в годовом сравнении после повышения на 1,6% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 0,4% в августе и в июле, на 1,0% в июне, на 0,7% в мае, на 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, на...
 
Базовый набор продуктов на Новый год подорожал на 6%
Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 6%, следует из данных Руспродсоюза (объединяет крупных производителей продуктов питания). Для сравнения: год назад стоимость продуктов к праздничному столу выросла на 11,8% год...
 
Из отходов производства будут добывать драгметаллы
Драгоценные металлы в России планируют получать из отходов промышленного производства. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и "Роснано" по поручению президента России приступили к реализации пилотных проектов по извлечению редких металлов из...
 
26 декабря 2025 года 19:16

Рубль в пятницу почти не изменился в паре с юанем, растеряв рост первой половины торгов

Москва. 26 декабря. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль незначительно опустился на фоне сниженной активности рынка и перед выходными днями.

Поддержку котировкам рубля в ходе торгов оказывала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,036 руб., что всего на 0,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В первой половине дня юань падал ниже 11 рублей впервые с 10 декабря.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 19,21 копейки, до 77,6023 руб./$1, и уменьшил курс евро на 68,36 копейки, до 91,2066 руб./EUR1.

"На этой неделе биржевой курс рубля укрепился примерно на 2% и большую часть недели провел вблизи отметки 11,1 за юань. В пятницу валютная пара CNYRUB опускалась ниже отметки 11 руб./юань, поскольку это последний день продажи валюты в режиме TOM перед налоговыми платежами 29 декабря. При этом в последние перед длинными выходными дни возможна активизация спроса, в том числе со стороны населения: покупки валюты могут усилиться на фоне привлекательных уровней и ожидания возможного роста волатильности курса в период новогодних каникул. Умеренное давление на рубль может оказать и сообщение ЦБ о сокращении своих постоянных операций по продаже валюты в I полугодии 2026 года до 4,62 млрд руб./день с 8,95 млрд руб./день во 2 полугодии 2025 года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Банк России в I полугодии 2026 года будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 4,62 млрд рублей в день, говорится в сообщении регулятора.

Средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2025 году не использовались.

С учетом уже анонсированного Минфином объема продаж валюты в рамках бюджетного правила с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года (5,6 млрд рублей в день) Банк России с 12 по 15 января 2026 года будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд рублей в день.

Экспортеры продолжают активно продавать валюту на внутреннем рынке даже при обнуленном нормативе, возвращать требования пока не требуется, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, на курсовую динамику рубля оказывают влияние объективные факторы, усиленные инфраструктурными особенностями.

"Классический спрос на валюту, как на защитный актив, он, конечно, сейчас, на мой взгляд, практически отсутствует. Но это не является главной причиной (крепости рубля - ИФ). Главной причиной является наш добрый старый дифференциал процентных ставок. Понятно, когда на депозите можно было получить большую часть уходящего года плюс-минус 20%. Очевидно, что это была отличная инвестиция для физических лиц и для управляющих корпоративными средствами", - отметил замминистра.

Еще одним фактором, влияющим на курс, является продажа Банком России "существенного" объема валюты в рамках операций зеркалирования по бюджетному правилу, добавил он.

Цены на нефть перешли к активному снижению вечером в пятницу, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов, проходящих при невысокой активности.

В четверг биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $61,32 за баррель, что на 1,68% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,58%, до $57,43 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за новостями геополитики, оценивая перспективы урегулирования конфликта на Украине, а также риски для поставок нефти из Венесуэлы и Нигерии.

Опасения перебоев в поставках способствовали отскоку цен на нефть от почти пятилетних минимумов, достигнутых 16 декабря.

Тем не менее, по итогам года Brent и WTI могут продемонстрировать самое резкое падение со времен пандемии COVID-19 на фоне ожиданий избыточного предложения на мировом рынке в 2026 году.

С начала года Brent подешевела примерно на 16%, WTI - на 18%.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 декабря упала на 5 базисных пунктов - до 15,83% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в пятницу опустились на 2 базисных пункта - до 16,19% и 16,68% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта и составила 18,07% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 декабря 2025 года 19:36
Рынок акций РФ на неделе подрос на ожиданиях геополитической определенности
Рынок акций РФ во вторую неделю декабря продолжил поступательный рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, также фактором поддержки выступили очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе поднялся к 2740 пунктам на фоне ослабления рубля в условиях падения нефти.    читать дальше
26 декабря 2025 года 19:35
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2750п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос на ожиданиях геополитических новостей в свете известий о скорой встрече президентов США и Украины, также поддержку оказали ралли металлов и новости о вероятных дивидендах "Норникеля" (MOEX: GMKN), сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов, вернувшись к уровню недельной давности.    читать дальше
26 декабря 2025 года 18:53
Средний курс пары рубль/доллар составит 90 руб./$1 в 2026 году - инвестбанк "Синара"
Средний курс пары рубль/доллар составит 90 руб./$1 в 2026 году, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "При сохранении потоков капитала на нынешних уровнях и постепенном смягчении ограничений наиболее вероятная траектория - умеренное ослабление рубля, - отмечают эксперты Александр...    читать дальше
26 декабря 2025 года 18:05
"Финам" сохраняет рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать"
Финам" нейтрально оценивает финансовые результаты ВТБ за 11 месяцев 2025 года и сохраняет рейтинг акций банка на уровне "покупать" с целевой ценой 123,8 руб. за бумагу, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Представленную отчетность ВТБ за 11...    читать дальше
26 декабря 2025 года 17:31
Совкомбанк рекомендует покупать акции "ВИ.ру"
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитика Сергея Зорина. "За последние 9 месяцев компания сократила чистый долг до 3,4 млрд руб., а показатель Чистый долг/EBITDA - с 2,4x до 0,4x, - констатирует эксперт. - Улучшение стало...    читать дальше
26 декабря 2025 года 16:50
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Сбербанка
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку бумаг Сбербанка с прогнозной ценой 410 рублей для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. "Мы довольно консервативно ожидаем, что дальнейший рост чистого комиссионного дохода Сбербанка не...    читать дальше
26 декабря 2025 года 16:16
Финрезультаты ВТБ говорят о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности - "Цифра брокер"
Финансовая отчетность ВТБ по МСФО за ноябрь и одиннадцать месяцев 2025 года говорит о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности, считают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". "Результаты ВТБ за ноябрь выглядят сдержанно и отражают переход банка в более осторожный...    читать дальше
26 декабря 2025 года 15:41
Качественные облигации с фиксированным купоном по-прежнему интересны к покупке - "Солид Брокер"
Качественные облигации с фиксированным купоном по-прежнему интересны к покупке, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер". "Так как период снижения ключевой ставки находится в активной фазе, качественные облигации с фиксированным купоном интересны к покупке, в том числе за счет хорошей...    читать дальше
26 декабря 2025 года 15:33
Рубль днем растерял утренний рост в паре с юанем и перешел к слабому снижению на фоне низкой активности рынка
Москва. 26 декабря. Китайский юань развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль растерял повышение первой половины сессии и слегка опускается на фоне сниженной активности рынка.    читать дальше
26 декабря 2025 года 15:05
Потенциал роста индекса Hang Seng в 2026г составляет 10% - "БКС МИ"
Потенциал роста индекса Hang Seng в 2026 году составляет 10%, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Китайский рынок акций входит в 2026 год в фазе стабилизации, - отмечают эксперты. - Макроданные нормализуются, давление рынка недвижимости спадает, а восстановление прибыли бизнеса...    читать дальше
26 декабря 2025 года 14:35
Средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 91,9 руб./$1 - "Эйлер"
Средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 91,9 руб./$1, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". По мнению аналитиков, на курс рубля в 2026 году будут влиять следующие факторы: - Сокращение продаж валюты вне бюджетного правила, оно будет дискретным и пройдет в два этапа. В...    читать дальше
26 декабря 2025 года 14:07
Акции X5 - ставка на крепкие дивидендные бумаги на рынке РФ - "Финам"
одна из ставок на крепкие дивидендные бумаги на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Финам". "Эмитент по-прежнему остается нашим фаворитом среди российских ритейлеров. В связи со слабыми относительно прогнозов результатами за III квартал, мы понизили цену бумаги до...    читать дальше
26 декабря 2025 года 13:35
Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ краткосрочно преобладают - "АКБФ"
Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ в краткосрочной перспективе преобладают, считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ". Эксперты отмечают, что по выпуску 26226 на конец следующей рабочей недели целевой усредненный уровень оценивается в диапазоне 13,4-13,8% годовых. Также...    читать дальше
26 декабря 2025 года 13:11
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мечела
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций ПАО "Мечел", сообщается в материале аналитиков. Новостной поток эмитента окажет смешанное влияние, считают эксперты инвесткомпании. "По нашей оценке, реструктуризация долговых платежей позволит компании...    читать дальше
26 декабря 2025 года 12:34
Результат рынка ОФЗ за 2026г должен быть не хуже 2025г - ПСБ
Результат рынка рублевых гособлигаций за следующий год должен быть по меньшей мере не хуже текущего (составил около 22%), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Рынок ОФЗ завершает год умеренной коррекцией после сохранения осторожной позиции ЦБ...    читать дальше
