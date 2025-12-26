Рубль в пятницу почти не изменился в паре с юанем, растеряв рост первой половины торгов

Москва. 26 декабря. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль незначительно опустился на фоне сниженной активности рынка и перед выходными днями.

Поддержку котировкам рубля в ходе торгов оказывала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,036 руб., что всего на 0,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В первой половине дня юань падал ниже 11 рублей впервые с 10 декабря.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 19,21 копейки, до 77,6023 руб./$1, и уменьшил курс евро на 68,36 копейки, до 91,2066 руб./EUR1.

"На этой неделе биржевой курс рубля укрепился примерно на 2% и большую часть недели провел вблизи отметки 11,1 за юань. В пятницу валютная пара CNYRUB опускалась ниже отметки 11 руб./юань, поскольку это последний день продажи валюты в режиме TOM перед налоговыми платежами 29 декабря. При этом в последние перед длинными выходными дни возможна активизация спроса, в том числе со стороны населения: покупки валюты могут усилиться на фоне привлекательных уровней и ожидания возможного роста волатильности курса в период новогодних каникул. Умеренное давление на рубль может оказать и сообщение ЦБ о сокращении своих постоянных операций по продаже валюты в I полугодии 2026 года до 4,62 млрд руб./день с 8,95 млрд руб./день во 2 полугодии 2025 года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Банк России в I полугодии 2026 года будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 4,62 млрд рублей в день, говорится в сообщении регулятора.

Средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2025 году не использовались.

С учетом уже анонсированного Минфином объема продаж валюты в рамках бюджетного правила с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года (5,6 млрд рублей в день) Банк России с 12 по 15 января 2026 года будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд рублей в день.

Экспортеры продолжают активно продавать валюту на внутреннем рынке даже при обнуленном нормативе, возвращать требования пока не требуется, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, на курсовую динамику рубля оказывают влияние объективные факторы, усиленные инфраструктурными особенностями.

"Классический спрос на валюту, как на защитный актив, он, конечно, сейчас, на мой взгляд, практически отсутствует. Но это не является главной причиной (крепости рубля - ИФ). Главной причиной является наш добрый старый дифференциал процентных ставок. Понятно, когда на депозите можно было получить большую часть уходящего года плюс-минус 20%. Очевидно, что это была отличная инвестиция для физических лиц и для управляющих корпоративными средствами", - отметил замминистра.

Еще одним фактором, влияющим на курс, является продажа Банком России "существенного" объема валюты в рамках операций зеркалирования по бюджетному правилу, добавил он.

Цены на нефть перешли к активному снижению вечером в пятницу, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов, проходящих при невысокой активности.

В четверг биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $61,32 за баррель, что на 1,68% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,58%, до $57,43 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за новостями геополитики, оценивая перспективы урегулирования конфликта на Украине, а также риски для поставок нефти из Венесуэлы и Нигерии.

Опасения перебоев в поставках способствовали отскоку цен на нефть от почти пятилетних минимумов, достигнутых 16 декабря.

Тем не менее, по итогам года Brent и WTI могут продемонстрировать самое резкое падение со времен пандемии COVID-19 на фоне ожиданий избыточного предложения на мировом рынке в 2026 году.

С начала года Brent подешевела примерно на 16%, WTI - на 18%.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 декабря упала на 5 базисных пунктов - до 15,83% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в пятницу опустились на 2 базисных пункта - до 16,19% и 16,68% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта и составила 18,07% годовых.