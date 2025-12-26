Нефтяные цены незначительно повышаются в пятницу

Фондовые рынки Японии, Китая и Южной Кореи растут в пятницу. Нефть торгуется в небольшом плюсе утром пятницы, цена Brent находится у $62,3 за баррель.

Фондовые рынки Японии, материкового Китая и Южной Кореи растут на торгах в пятницу.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,7%. Правительство Японии одобрило рекордный бюджет на следующий финансовый год (начнется 1 апреля 2026 года). Бюджет будет составлять 122,3 трлн иен ($786 млрд). Это на 6,3% больше выделенных на текущий фингод 115,2 трлн иен.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали сокращение объема промышленного производства в Японии и замедление темпов роста розничных продаж.

Промпроизводство в стране в ноябре сократилось на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с января 2024 года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 2% после октябрьского роста на 1,5%, по данным Trading Economics. В годовом выражении промпроизводство в Японии в прошлом месяце уменьшилось на 2,1% (+1,6% в октябре).

Розничные продажи в стране в ноябре увеличились на 0,6% в помесячном и на 1% в годовом выражении. В октябре повышение составило 1,6% и 1,7% соответственно.

В число лидеров роста на торгах в Токио входят акции Nintendo (+2,4%), Disco Corp. (+2,4%), Advantest Corp. (+2,3%), Fast Retailing (+2%), SoftBank Group (+2%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1% на фоне сигналов о возможности смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая. Ранее на этой неделе китайский ЦБ подтвердил, что намерен придерживаться стимулирующей политики и пообещал держать стоимость заимствований на низком уровне.

Заметный рост в материковом Китае показывают акции BYD (+5,4%), Zijin Mining Group Co. (+5,1%), East Money Information Co. (+1,2%), Ping An Insurance (+0,7%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi вырос на 0,4%.

Уверенно дорожают акции Samsung Electronics (+4,9%), SK Square (+4,1%), SK Hynix (+1,9%). В то же время дешевеют бумаги Hanwha Ocean (-1,7%), LG Energy Solution (-2,1%), Hyundai Motor (-0,7%).

Цены на нефть незначительно повышаются в пятницу на фоне слабой активности торгов и завершают неделю максимальным ростом с конца октября.

Накануне торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $62,32 за баррель, что на $0,08 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,07 (0,12%), до $58,42 за баррель.

С начала этой недели цены на Brent и WT выросли более чем на 3%.

Трейдеры следят за ситуацией вокруг Венесуэлы после введения США режима блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в страну или покидающих ее.

Кроме того, в четверг США нанесли серию ударов по террористам ИГИЛ на северо-западе Нигерии в рамках сотрудничества с властями страны в области безопасности. Хотя основные нефтяные месторождения в Нигерии находятся на юге страны, удары США усиливают геополитическую напряженность.

Несмотря на рост цен на этой неделе, как Brent, так и WTI, завершают текущий год самым резким снижением со времен пандемии COVID-19 в связи с ожиданиями, что предложение нефти в следующем году будет превышать спрос. Цена Brent в этом году снизилась на 16%, WTI - на 18%.