Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В переговорном процессе по украинскому урегулированию, который ведется с США, наблюдается медленное, но верное движение вперед, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, Москва готова продолжать работу "в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже". При этом Захарова отметила, что прогресс в переговорах с США сопровождается "крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств - прежде всего, западноевропейских - торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки".

Россия готова оформить взаимные обязательства с Европой о ненападении в виде обязывающего международно-правового акта, заявила Захарова. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международно-правовой акт, сказала Захарова. О возможности закрепить обязательства о ненападении со странами Европы ранее заявил президент РФ.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли такая тема в ходе переговорного процесса по Украине, Захарова пояснила, что "эти переговоры проходят за закрытыми дверями для того, чтобы не мешать их проведению". "Содержание переговоров по украинскому урегулированию мы не предаем гласности. Это принципиальный подход", - сказала представитель МИД.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Австралии и Южной Кореи в четверг не работали в связи с рождественскими праздниками.

Фондовые рынки Японии, материкового Китая и Южной Кореи растут в пятницу. Биржи Гонконга и Австралии 26 декабря остаются закрыты в связи с рождественскими праздниками. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,7%. Правительство Японии одобрило рекордный бюджет на следующий финансовый год (начнется 1 апреля 2026 года). Бюджет будет составлять 122,3 трлн иен ($786 млрд). Это на 6,3% больше выделенных на текущий фингод 115,2 трлн иен. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,1% на фоне сигналов о возможности смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая. Ранее на этой неделе китайский ЦБ подтвердил, что намерен придерживаться стимулирующей политики и пообещал держать стоимость заимствований на низком уровне. Южнокорейский фондовый индекс Kospi вырос на 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть незначительно повышаются в пятницу на фоне слабой активности торгов и завершают неделю максимальным ростом с конца октября. Накануне торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:25 мск составила $62,35 за баррель, что на 0,18% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,19%, до $58,46 за баррель. С начала этой недели цены на Brent и WT выросли более чем на 3%.

Трейдеры следят за ситуацией вокруг Венесуэлы после введения США режима блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в страну или покидающих ее. Кроме того, в четверг США нанесли серию ударов по террористам ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) на северо-западе Нигерии в рамках сотрудничества с властями страны в области безопасности. Хотя основные нефтяные месторождения в Нигерии находятся на юге страны, удары США усиливают геополитическую напряженность.

Несмотря на рост цен на этой неделе, как Brent, так и WTI завершают текущий год самым резким снижением со времен пандемии COVID-19 в связи с ожиданиями, что предложение нефти в следующем году будет превышать спрос. Цена Brent в этом году снизилась на 16%, WTI - на 18%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 19,805 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,155 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 декабря вырос на 0,08% и составил 118,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 1205,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (+0,5%), "Новотранс-001Р-03" (+0,39%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,34%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-0,71%), "СТМ-001Р-02" (-0,38%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 18-20-го купонов облигаций серий 001Р-06 и 001Р-07 на уровне 8% годовых. Оба 10-летних выпуска компания разместила в июле 2017 года по ставке 8,5% годовых. Объем выпуска серии 001Р-06 - 90 млрд рублей, серии 001Р-07 - 176 млрд рублей.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставки 16-20-го купонов облигаций 001Р-01 на уровне 8,2% годовых. ЕАБР разместил 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в июле 2018 года по ставке 7,6% годовых.