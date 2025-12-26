.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Рост ВВП РФ в ноябре составил 0,1%, за январь-ноябрь - 1,0%
Рост ВВП РФ в ноябре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,1% в годовом сравнении после повышения на 1,6% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 0,4% в августе и в июле, на 1,0% в июне, на 0,7% в мае, на 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, на...
 
Базовый набор продуктов на Новый год подорожал на 6%
Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 6%, следует из данных Руспродсоюза (объединяет крупных производителей продуктов питания). Для сравнения: год назад стоимость продуктов к праздничному столу выросла на 11,8% год...
 
Из отходов производства будут добывать драгметаллы
Драгоценные металлы в России планируют получать из отходов промышленного производства. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и "Роснано" по поручению президента России приступили к реализации пилотных проектов по извлечению редких металлов из...
 
26 декабря 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В переговорном процессе по украинскому урегулированию, который ведется с США, наблюдается медленное, но верное движение вперед, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, Москва готова продолжать работу "в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже". При этом Захарова отметила, что прогресс в переговорах с США сопровождается "крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств - прежде всего, западноевропейских - торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки".

Россия готова оформить взаимные обязательства с Европой о ненападении в виде обязывающего международно-правового акта, заявила Захарова. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международно-правовой акт, сказала Захарова. О возможности закрепить обязательства о ненападении со странами Европы ранее заявил президент РФ.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли такая тема в ходе переговорного процесса по Украине, Захарова пояснила, что "эти переговоры проходят за закрытыми дверями для того, чтобы не мешать их проведению". "Содержание переговоров по украинскому урегулированию мы не предаем гласности. Это принципиальный подход", - сказала представитель МИД.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Австралии и Южной Кореи в четверг не работали в связи с рождественскими праздниками.

Фондовые рынки Японии, материкового Китая и Южной Кореи растут в пятницу. Биржи Гонконга и Австралии 26 декабря остаются закрыты в связи с рождественскими праздниками. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,7%. Правительство Японии одобрило рекордный бюджет на следующий финансовый год (начнется 1 апреля 2026 года). Бюджет будет составлять 122,3 трлн иен ($786 млрд). Это на 6,3% больше выделенных на текущий фингод 115,2 трлн иен. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,1% на фоне сигналов о возможности смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая. Ранее на этой неделе китайский ЦБ подтвердил, что намерен придерживаться стимулирующей политики и пообещал держать стоимость заимствований на низком уровне. Южнокорейский фондовый индекс Kospi вырос на 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть незначительно повышаются в пятницу на фоне слабой активности торгов и завершают неделю максимальным ростом с конца октября. Накануне торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:25 мск составила $62,35 за баррель, что на 0,18% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,19%, до $58,46 за баррель. С начала этой недели цены на Brent и WT выросли более чем на 3%.

Трейдеры следят за ситуацией вокруг Венесуэлы после введения США режима блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в страну или покидающих ее. Кроме того, в четверг США нанесли серию ударов по террористам ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) на северо-западе Нигерии в рамках сотрудничества с властями страны в области безопасности. Хотя основные нефтяные месторождения в Нигерии находятся на юге страны, удары США усиливают геополитическую напряженность.

Несмотря на рост цен на этой неделе, как Brent, так и WTI завершают текущий год самым резким снижением со времен пандемии COVID-19 в связи с ожиданиями, что предложение нефти в следующем году будет превышать спрос. Цена Brent в этом году снизилась на 16%, WTI - на 18%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 19,805 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,155 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 декабря вырос на 0,08% и составил 118,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 1205,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (+0,5%), "Новотранс-001Р-03" (+0,39%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,34%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-0,71%), "СТМ-001Р-02" (-0,38%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 18-20-го купонов облигаций серий 001Р-06 и 001Р-07 на уровне 8% годовых. Оба 10-летних выпуска компания разместила в июле 2017 года по ставке 8,5% годовых. Объем выпуска серии 001Р-06 - 90 млрд рублей, серии 001Р-07 - 176 млрд рублей.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставки 16-20-го купонов облигаций 001Р-01 на уровне 8,2% годовых. ЕАБР разместил 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в июле 2018 года по ставке 7,6% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


26 декабря 2025 года 19:36
Рынок акций РФ на неделе подрос на ожиданиях геополитической определенности
Рынок акций РФ во вторую неделю декабря продолжил поступательный рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, также фактором поддержки выступили очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе поднялся к 2740 пунктам на фоне ослабления рубля в условиях падения нефти.    читать дальше
26 декабря 2025 года 19:35
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2750п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос на ожиданиях геополитических новостей в свете известий о скорой встрече президентов США и Украины, также поддержку оказали ралли металлов и новости о вероятных дивидендах "Норникеля" (MOEX: GMKN), сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов, вернувшись к уровню недельной давности.    читать дальше
26 декабря 2025 года 19:16
Рубль в пятницу почти не изменился в паре с юанем, растеряв рост первой половины торгов
Москва. 26 декабря. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль незначительно опустился на фоне сниженной активности рынка и перед выходными днями.    читать дальше
26 декабря 2025 года 18:53
Средний курс пары рубль/доллар составит 90 руб./$1 в 2026 году - инвестбанк "Синара"
Средний курс пары рубль/доллар составит 90 руб./$1 в 2026 году, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "При сохранении потоков капитала на нынешних уровнях и постепенном смягчении ограничений наиболее вероятная траектория - умеренное ослабление рубля, - отмечают эксперты Александр...    читать дальше
26 декабря 2025 года 18:05
"Финам" сохраняет рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать"
Финам" нейтрально оценивает финансовые результаты ВТБ за 11 месяцев 2025 года и сохраняет рейтинг акций банка на уровне "покупать" с целевой ценой 123,8 руб. за бумагу, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Представленную отчетность ВТБ за 11...    читать дальше
26 декабря 2025 года 17:31
Совкомбанк рекомендует покупать акции "ВИ.ру"
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитика Сергея Зорина. "За последние 9 месяцев компания сократила чистый долг до 3,4 млрд руб., а показатель Чистый долг/EBITDA - с 2,4x до 0,4x, - констатирует эксперт. - Улучшение стало...    читать дальше
26 декабря 2025 года 16:50
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Сбербанка
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку бумаг Сбербанка с прогнозной ценой 410 рублей для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. "Мы довольно консервативно ожидаем, что дальнейший рост чистого комиссионного дохода Сбербанка не...    читать дальше
26 декабря 2025 года 16:16
Финрезультаты ВТБ говорят о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности - "Цифра брокер"
Финансовая отчетность ВТБ по МСФО за ноябрь и одиннадцать месяцев 2025 года говорит о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности, считают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". "Результаты ВТБ за ноябрь выглядят сдержанно и отражают переход банка в более осторожный...    читать дальше
26 декабря 2025 года 15:41
Качественные облигации с фиксированным купоном по-прежнему интересны к покупке - "Солид Брокер"
Качественные облигации с фиксированным купоном по-прежнему интересны к покупке, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер". "Так как период снижения ключевой ставки находится в активной фазе, качественные облигации с фиксированным купоном интересны к покупке, в том числе за счет хорошей...    читать дальше
26 декабря 2025 года 15:33
Рубль днем растерял утренний рост в паре с юанем и перешел к слабому снижению на фоне низкой активности рынка
Москва. 26 декабря. Китайский юань развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль растерял повышение первой половины сессии и слегка опускается на фоне сниженной активности рынка.    читать дальше
26 декабря 2025 года 15:05
Потенциал роста индекса Hang Seng в 2026г составляет 10% - "БКС МИ"
Потенциал роста индекса Hang Seng в 2026 году составляет 10%, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Китайский рынок акций входит в 2026 год в фазе стабилизации, - отмечают эксперты. - Макроданные нормализуются, давление рынка недвижимости спадает, а восстановление прибыли бизнеса...    читать дальше
26 декабря 2025 года 14:35
Средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 91,9 руб./$1 - "Эйлер"
Средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 91,9 руб./$1, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". По мнению аналитиков, на курс рубля в 2026 году будут влиять следующие факторы: - Сокращение продаж валюты вне бюджетного правила, оно будет дискретным и пройдет в два этапа. В...    читать дальше
26 декабря 2025 года 14:07
Акции X5 - ставка на крепкие дивидендные бумаги на рынке РФ - "Финам"
одна из ставок на крепкие дивидендные бумаги на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Финам". "Эмитент по-прежнему остается нашим фаворитом среди российских ритейлеров. В связи со слабыми относительно прогнозов результатами за III квартал, мы понизили цену бумаги до...    читать дальше
26 декабря 2025 года 13:35
Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ краткосрочно преобладают - "АКБФ"
Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ в краткосрочной перспективе преобладают, считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ". Эксперты отмечают, что по выпуску 26226 на конец следующей рабочей недели целевой усредненный уровень оценивается в диапазоне 13,4-13,8% годовых. Также...    читать дальше
26 декабря 2025 года 13:11
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мечела
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций ПАО "Мечел", сообщается в материале аналитиков. Новостной поток эмитента окажет смешанное влияние, считают эксперты инвесткомпании. "По нашей оценке, реструктуризация долговых платежей позволит компании...    читать дальше
