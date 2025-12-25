"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает среднесрочные перспективы банковского сектора РФ, говорится в комментарии аналитиков сервиса.

"Мы позитивно оцениваем перспективы публичных компаний банковского сектора в среднесрочной перспективе, так как ожидаем дальнейшего удешевления стоимости фондирования, расширения чистой процентной маржи, роста прибыльности сектора и восстановления кредитования на фоне дальнейшего цикла снижения ставки Банка России, - указывают стратеги. - Нашими фаворитами в банковском секторе являются акции Сбербанка и "Т-Технологий", на среднесрочном горизонте мы выделяем акции Совкомбанка, ДОМ.РФ и ВТБ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.