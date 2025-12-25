.
25 декабря 2025 года 16:10
"Финам" рекомендует "держать" акции Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной ценой $176,15
"Финам" рекомендует "держать" акции Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $176,15 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12,6%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Эксперт отмечает, что в состав фонда входят крупные и стабильные представители промышленного сектора США, которые будут интересны для покупки за счет реиндустриализации в США, роста аэрокосмической отрасли, а также перетока капитала из технологических компаний. При этом, обращает внимание Гудым, сохраняются риски рецессии на фоне внутренней и внешней политики США, сбоев в цепочках поставок, волатильности цен на сырье и дальнейшей коррекции акций. Industrial Select Sector SPDR Fund - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Industrial Select Sector. ETF имеет достаточно широкую направленность и покрывает такие отрасли, как аэрокосмическая и оборонная промышленность, машиностроение, авиаперевозки и логистика, строительная инженерия, производство электрооборудования. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
25 декабря 2025 года 19:28
Рубль в четверг заметно укрепился в паре с юанем на подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря
Москва. 25 декабря. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос на фоне сниженной активности рынка и благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. читать дальше
.25 декабря 2025 года 19:25
Рынок акций РФ просел к 2710п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, упали вдвое бумаги SFI после отсечки
Москва. 25 декабря. Российский рынок акций в четверг умеренно снизился по большинству blue chips в отсутствие сигналов с внешних рынков из-за рождественских выходных и на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг прогресса в украинском урегулировании; индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел в район 2710 пунктов. читать дальше
.25 декабря 2025 года 19:10
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций ГМК "Норильский никель" с 195,62 руб. до 234,82 руб. за бумагу, что предполагает около 60% потенциала роста и соответствует рекомендации "покупать" при учете 25% дисконта на риски, сообщается в комментарии... читать дальше
.25 декабря 2025 года 18:45
Бумаги "Газпрома" интересны для покупки на долгосрочную перспективу, считает аналитик банка ПСБ Екатерина Крылова. По мнению эксперта, на динамику акций "Газпрома", помимо общих для всего рынка факторов геополитики и смягчения денежно-кредитной политики Банка России, будут влиять факторы цены и... читать дальше
.25 декабря 2025 года 18:23
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает среднесрочные перспективы банковского сектора РФ, говорится в комментарии аналитиков сервиса. "Мы позитивно оцениваем перспективы публичных компаний банковского сектора в среднесрочной перспективе, так как ожидаем дальнейшего удешевления стоимости... читать дальше
.25 декабря 2025 года 17:50
Диапазон 11-11,5 руб./юань сохранит актуальность до конца текущей недели, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Пока триггеров для существенного изменения ситуации на валютном рынке не видим. Считаем, что курс юаня продолжит... читать дальше
.25 декабря 2025 года 17:23
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "Озон Фармацевтика", сообщается в материале аналитиков. Эксперты выделяют ряд факторов инвестиционной привлекательности акций компании: - Наличие крупнейшего в стране портфеля регистрационных удостоверений (РУ) дает компании значительную гибкость - она... читать дальше
.25 декабря 2025 года 16:41
"БКС Мир инвестиций" сохраняет "нейтральную" оценку акций ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии аналитиков. "На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется на уровне 9х против исторических 7,7х, - указывают эксперты. - С учетом наших прогнозов на горизонте 12 месяцев... читать дальше
.25 декабря 2025 года 15:31
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив котировок акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков. Эмитент планирует сократить добычу алмазов в следующем году до 25-26 млн карат, что на 14% ниже уровня 2025 года, отмечают эксперты. Данная мера призвана выправить... читать дальше
.25 декабря 2025 года 15:02
Длинные ОФЗ останутся одной из основных идей для инвестиций на российском долговом рынке в следующем году, считает аналитик банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Предельный объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 трлн руб. по номиналу, а плановый объем в рамках бюджета - 5,51 трлн руб.,... читать дальше
.25 декабря 2025 года 13:58
"Финам" повысил рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 78,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Двумя неделями ранее мы пересмотрели целевую цену бумаг эмитента, понизив ее. С... читать дальше
.25 декабря 2025 года 13:27
Быстрое закрытие текущего дивидендного "гэпа" в акциях SFI (ПАО "ЭсЭфАй") маловероятно, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". После отсечки под рекордные дивиденды за девять месяцев 2025 года акции SFI ушли в дивидендный "гэп", констатируют эксперты. Выплата составила 902... читать дальше
.25 декабря 2025 года 12:57
Бумаги ГМК "Норильский никель" могут быть интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) впервые в истории превысила $12000 за тонну, достигнув отметки $12159,5. С начала года котировки выросли более чем на... читать дальше
.25 декабря 2025 года 12:27
Индекс S&P 500 технически обладает потенциалом подъема к уровню 7000 пунктов, говорится в материале аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. "Американский рынок покорил исторические вершины, индекс S&P 500 обновил топ - новый максимум над 6937 пунктами. Оценки оправдались. Фактор... читать дальше
.25 декабря 2025 года 11:55
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в материале экспертов. Сектор продолжает восстанавливаться на фоне низкой базы, начавшегося снижения ставок в экономике и сохранения... читать дальше
.
