Фондовые индексы Японии и материкового Китая растут в четверг
Американские фондовые индексы выросли по итогам малоактивной сессии в среду, причем S&P 500 обновил очередной исторический максимум.
Торги в США прошли по укороченному графику, а в четверг рынок будет закрыт в связи с празднованием Рождества.
Аналитики продолжали оценивать американские статданные, опубликованные днем ранее.
Как сообщалось, ВВП США в июле-сентябре вырос на 4,3% в пересчете на годовые темпы. Темпы подъема ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%) и оказались максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал замедление роста до 3,3%.
Между тем объем промпроизводства в стране в ноябре увеличился на 0,2% после снижения на 0,1% в октябре, а рассчитываемый Conference Board индекс потребительского доверия упал, оказавшись хуже ожиданий рынка.
В среду стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе снизилось на 10 тыс., до 214 тыс. с 224 тыс. неделей ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал уменьшение числа заявок до 223 тыс.
На фоне таких данных рынок закладывает два снижения ставки Федеральной резервной системы в следующем году. Последний прогноз самого Федрезерва предусматривает лишь одно снижение.
Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подешевели на 0,5% на сообщениях СМИ, что Nvidia Corp. (SPB: NVDA) приостановила тестирование оборудования компании для выпуска собственных чипов.
Цена бумаг Nike Inc. (SPB: NKE) подскочила на 4,7%, компания стала лидером роста в составе индекса Dow Jones. Глава Apple Inc. (SPB: AAPL) Тим Кук сообщил о приобретении акций производителя спортивных товаров на сумму примерно $3 млн.
Капитализация Dynavax Technologies взлетела почти на 40% на новости, что французская фармкомпания Sanofi (SPB: SNY) покупает американского разработчика вакцин за $2,2 млрд.
Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,6% и составил 48731,16 пункта.
Standard & Poor''s 500 вырос на 0,32% - до 6932,05 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 0,22% и завершил торги на уровне 23613,31 пункта.
Фондовые индексы Японии и материкового Китая растут в четверг на фоне низкой активности торгов.
Биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием Рождества.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК увеличилось на 0,01%.
"Сегодня на рынке немного участников, но индекс сумел удержаться в положительной зоне", - отмечает эксперт аналитического центра Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Шутаро Ясуда.
Число домов, строительство которых было начало в Японии, в ноябре упало на 8,5% в годовом выражении, сообщило министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics.
Котировки акций Sapporo Holdings снижаются на 0,4% несмотря на новость о том, что компания продает бизнес в сфере недвижимости инвестфирмам KKR и PAG за 477 млрд иен (около $3 млрд) с учетом долга. В число продаваемых активов входит комплекс Yebisu Garden Place в Токио - популярная туристическая локация, включающая пивоварню, рестораны и торговые объекты.
Также дешевеют бумаги таких крупных компаний, как производитель цветных металлов Sumitomo Metal Mining (-2,9%), представители высокотехнологической сферы Advantest (-1,9%) и Lasertec (-1,3%), автомобильная Nissan (-1,4%).
При этом цена акций производителя полупроводниковых компонентов Sumco подскочила на 4,7%, интернет-компании Rakuten - на 3,6%, медиакомпании CyberAgent - на 3,2%.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК вырос на 0,5% - до максимума более чем за месяц. Подъем продолжается уже седьмую сессию подряд, что является самым длительным подобным периодом с июля.
Повышение котировок показывают акции Ping An Insurance (+2,8%), Foxconn Industrial Internet (+2,7%) и China Construction Bank (+0,3%).
Цены на нефть эталонных марок в среду незначительно снизились на фоне низкой активности торговли из-за рождественских праздников в США, Европе, а также ряде азиатских стран.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов подешевели на $0,14 (на 0,2%) - до $62,24 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на $0,03 (на 0,05%) - до $58,35 за баррель.
Трейдеры продолжали следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта. При этом сдерживающим фактором для повышения котировок выступают ожидания роста переизбытка предложения на мировом рынке нефти в следующем году, отмечают аналитики.
При этом нефтяные котировки в этом году могут зафиксировать максимальное годовое падение с 2020 года - более чем на 18%.
В четверг биржи в США, большинстве государств Европы, а также в ряде азиатских стран закрыты из-за празднования Рождества.