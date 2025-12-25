Рынок акций США вырос на предрождественских торгах. Фондовые индексы Японии и материкового Китая растут в четверг. Нефть слабо подешевела в среду, цена Brent опустилась до $62,2 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам малоактивной сессии в среду, причем S&P 500 обновил очередной исторический максимум.

Торги в США прошли по укороченному графику, а в четверг рынок будет закрыт в связи с празднованием Рождества.

Аналитики продолжали оценивать американские статданные, опубликованные днем ранее.

Как сообщалось, ВВП США в июле-сентябре вырос на 4,3% в пересчете на годовые темпы. Темпы подъема ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%) и оказались максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал замедление роста до 3,3%.

Между тем объем промпроизводства в стране в ноябре увеличился на 0,2% после снижения на 0,1% в октябре, а рассчитываемый Conference Board индекс потребительского доверия упал, оказавшись хуже ожиданий рынка.

В среду стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе снизилось на 10 тыс., до 214 тыс. с 224 тыс. неделей ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал уменьшение числа заявок до 223 тыс.

На фоне таких данных рынок закладывает два снижения ставки Федеральной резервной системы в следующем году. Последний прогноз самого Федрезерва предусматривает лишь одно снижение.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подешевели на 0,5% на сообщениях СМИ, что Nvidia Corp. (SPB: NVDA) приостановила тестирование оборудования компании для выпуска собственных чипов.

Цена бумаг Nike Inc. (SPB: NKE) подскочила на 4,7%, компания стала лидером роста в составе индекса Dow Jones. Глава Apple Inc. (SPB: AAPL) Тим Кук сообщил о приобретении акций производителя спортивных товаров на сумму примерно $3 млн.

Капитализация Dynavax Technologies взлетела почти на 40% на новости, что французская фармкомпания Sanofi (SPB: SNY) покупает американского разработчика вакцин за $2,2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,6% и составил 48731,16 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 0,32% - до 6932,05 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,22% и завершил торги на уровне 23613,31 пункта.

Фондовые индексы Японии и материкового Китая растут в четверг на фоне низкой активности торгов.

Биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием Рождества.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК увеличилось на 0,01%.

"Сегодня на рынке немного участников, но индекс сумел удержаться в положительной зоне", - отмечает эксперт аналитического центра Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Шутаро Ясуда.

Число домов, строительство которых было начало в Японии, в ноябре упало на 8,5% в годовом выражении, сообщило министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics.

Котировки акций Sapporo Holdings снижаются на 0,4% несмотря на новость о том, что компания продает бизнес в сфере недвижимости инвестфирмам KKR и PAG за 477 млрд иен (около $3 млрд) с учетом долга. В число продаваемых активов входит комплекс Yebisu Garden Place в Токио - популярная туристическая локация, включающая пивоварню, рестораны и торговые объекты.

Также дешевеют бумаги таких крупных компаний, как производитель цветных металлов Sumitomo Metal Mining (-2,9%), представители высокотехнологической сферы Advantest (-1,9%) и Lasertec (-1,3%), автомобильная Nissan (-1,4%).

При этом цена акций производителя полупроводниковых компонентов Sumco подскочила на 4,7%, интернет-компании Rakuten - на 3,6%, медиакомпании CyberAgent - на 3,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК вырос на 0,5% - до максимума более чем за месяц. Подъем продолжается уже седьмую сессию подряд, что является самым длительным подобным периодом с июля.

Повышение котировок показывают акции Ping An Insurance (+2,8%), Foxconn Industrial Internet (+2,7%) и China Construction Bank (+0,3%).

Цены на нефть эталонных марок в среду незначительно снизились на фоне низкой активности торговли из-за рождественских праздников в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов подешевели на $0,14 (на 0,2%) - до $62,24 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на $0,03 (на 0,05%) - до $58,35 за баррель.

Трейдеры продолжали следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта. При этом сдерживающим фактором для повышения котировок выступают ожидания роста переизбытка предложения на мировом рынке нефти в следующем году, отмечают аналитики.

При этом нефтяные котировки в этом году могут зафиксировать максимальное годовое падение с 2020 года - более чем на 18%.

В четверг биржи в США, большинстве государств Европы, а также в ряде азиатских стран закрыты из-за празднования Рождества.