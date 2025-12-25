Индекс Мосбиржи проведет торги четверга в диапазоне 2700-2750п - ПСБ

Целевой уровень по индексу Мосбиржи на торговую сессию четверга снова составляет 2700-2750 пунктов, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Отсутствие явного прогресса на геополитической арене заставляет инвесторов занять выжидательную позицию, покупки отмечаются в "идейных" бумагах, констатирует аналитик.

До появления четких сигналов на геополитической арене спрос продолжит фокусироваться либо на чувствительных к ставке бумагах, либо на бумагах с понятным потенциалом роста, - пишет Крылова в материале банка. - Нам импонируют более всего компании потребсектора (ПАО "НоваБев Групп", МКПАО "Лента" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"), а также хай-тек (МКПАО "Озон" и МКПАО "Яндекс")".

