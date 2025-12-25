Акции Транснефти - одна из самых привлекательных дивисторий на рынке РФ - "Цифра брокер"

Акции "Транснефти" являются одной из самых привлекательных дивидендных историй на российском рынке, говорится в комментарии инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент представил позитивный прогноз на 2026 год, планируя сохранить объемы прокачки нефти на уровне текущего года, отмечают эксперты.

Учитывая, что бизнес компании зависит от тарифов, а не от колебаний цен на сырье, стабильные операционные показатели позволяют рассчитывать на высокую дивидендную доходность по итогам не только 2025 года, но и следующего, говорится в материале инвесткомпании.

"Ожидаем, что по итогам текущего года менеджмент может выплатить дивидендами порядка 192 руб. на одну акцию. Таким образом, текущая дивидендная доходность по бумагам "Транснефти" достигает примерно 14%, что делает их одной из самых привлекательных дивидендных историй на рынке", - пишут аналитики.

