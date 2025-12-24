Рынок акций РФ в среду просел до 2720п по индексу МосБиржи

Москва. 24 декабря. Рынок акций РФ в среду просел при невысокой активности торгов в условиях геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта; вечером продажам способствовала наметившаяся коррекция на сырьевых площадках после ралли (подешевели нефть и металлы). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился до 2720 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2720,02 пункта (-0,2%, днем индекс поднимался выше 2730 пунктов), индекс РТС - 1092,43 пункта (-0,01%); лидерами снижения выступили акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 декабря, составил 78,4368 руб. (-14,82 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%, до 394 млрд рублей против 310 млрд рублей в октябре, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал составила около 24% после 19% в предыдущем месяце.

С начала года банки заработали 3,4 трлн рублей, что немного ниже прибыли за аналогичный период прошлого года (3,6 трлн рублей). Прогноз ЦБ на этот год предполагает чистую прибыль сектора в диапазоне 3,2-3,5 трлн рублей.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия и США провели очередной раунд контактов по устранению взаимных раздражителей, повестка дня обсуждалась на достаточно серьезном уровне.

"Не могу сказать, что значительное продвижение (достигнуто - ИФ) - есть отдельные темы, где такое продвижение фиксируется, но главные вопросы по-прежнему подвешены. И я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше. Ориентир взят на то, чтобы следующий раунд состоялся, ориентировочно, я подчеркиваю, потому что конкретных дат нет, состоялся в начале весны", - подчеркнул Рябков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в среду, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев уже доложил главе государства Владимиру Путину об итогах своих переговорах в Майами; Москва на основе этой информации сформулирует свою позицию и в ближайшее время продолжит контакты с Вашингтоном по имеющимся каналам.

"Дмитриев уже имел возможность доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах", - сказал он журналистам в среду.

"Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по тем имеющимся каналам, которые сейчас работают", - добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов".

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что в результате переговоров американских представителей с Украиной и Россией в Майами в прошлые выходные вопрос об урегулировании украинского кризиса удалось продвинуть.

"Мы ближе, чем когда бы то ни было, к украинскому урегулированию, особенно после выходных, когда велись переговоры одновременно с украинцами и русскими", - сказал он в эфире Fox News, добавив, что "мяч сейчас на стороне России".

По его словам, "мы сейчас хорошо представляем, чего хочет Украина, и стараемся понять, на какой максимум Россия может пойти и прекратить массированные атаки".

Уитакер также сообщил, что в настоящее время "в режиме реального времени" обсуждаются четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, отдельно - гарантии безопасности со стороны США и план послевоенного "экономического роста и процветания".

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал состоявшиеся в Майами переговоры с российской делегацией по украинскому урегулированию продуктивными и конструктивными. Такую же оценку он дал консультациям с украинской делегацией и европейскими представителями.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в целом показал нейтральную динамику: волатильность и обороты торгов сокращаются, бенчмарк зажат в области 2700-2750 пунктов, и пока не видно достаточных оснований для выхода из нее вверх или вниз.

Новостной поток, связанный с переговорами по Украине, уже не такой плотный и не приносит ничего конкретного. По всей видимости, дипломатический трек замер до начала следующего года. В четверг наступит католическое Рождество, в связи с чем будут закрыты биржи США, Гонконга, Германии, Великобритании и других стран. Не будут проводиться торги сырьевыми товарами. На российском рынке "Т-Технологии" и "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) проведут ВОСА, в повестке обоих собраний тема утверждения дивидендов за 9 месяцев. Рынок может реагировать на публикуемый недельный отчет Росстата по инфляции, напомнил эксперт.

В отсутствие внешних рыночных ориентиров и важных геополитических новостей в четверг можно ожидать слабоволатильную боковую динамику торгов. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 декабря - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также констатирует, что индекс МосБиржи в течение дня находился в боковике на относительно спокойном новостном фоне.

Банк России выпустил отчет о динамике развития банковского сектора: чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%. Ралли на рынке цветных металлов к вечеру сменилось коррекцией, при этом на этот раз исторический максимум обновила платина ($2300 за унцию), ранее рекорды обновили золото ($4500 за унцию), серебро ($70 за унцию) и медь ($12 тыс. за тонну), что оказало некоторую поддержку акциям металлургов. Прорывных геополитических новостей нет, рынок следит за данными по недельной инфляции, отметил эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду СМИ сообщили, что индийская Reliance получила от США разрешение на покупку сырья у "Роснефти" сроком на один месяц. Президент "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,8% "префы") Токарев в среду заявил, что ожидает прокачки нефти компанией в 2026 году на уровне текущего года. Прибыль "Транснефти", в отличие от других представителей сектора, зависит от тарифов на прокачку нефти, а не от цен на "черное золото", и в 2025 году была стабильной, что позволяет ожидать дивидендной доходности по итогам текущего года на уровне примерно 14% - одной из самых высоких на рынке. Акции "АЛРОСА" выросли на фоне заявлений главы компании об ожиданиях получения прибыли по итогам 2025 года, развитии сотрудничества с Китаем и Индией и начале добычи золота для снижения рисков в период нестабильности на рынке алмазов.

На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось значительных изменений, хотя американский индекс "широкого рынка" S&P 500 перед уходом на рождественские выходные обновил очередной исторический максимум. Биржи США вернутся к работе в пятницу, а Европы - уже на следующей неделе. Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии отступили от ее максимумов, но оставались выше поддержек 2700 пунктов и 1070 пунктов соответственно, находясь в неопределенности в ожидании новых геополитических сигналов. Недавние переговоры США и Украины по разработке мирного плана показали, что камнем преткновения в достижении соглашения для России остаются главным образом территориальные вопросы, отметила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, рынок акций РФ дрейфует в боковике на фоне возобновившейся неопределенности вокруг российских активов за рубежом. После периода относительного затишья тема их судьбы вновь вернулась в повестку ЕС на фоне сообщений о возможных попытках Брюсселя подготовить правовые механизмы для конфискации замороженных средств в 2026 году, несмотря на сохраняющиеся разногласия внутри союза.

При этом сигналы из США о попытках оценить готовность Москвы к параметрам возможного урегулирования украинского конфликта не дают рынку однозначных ориентиров. В этих условиях участники торгов предпочитают выжидательную тактику, что отражается в боковой динамике рынка. При сохранении негативного новостного фона индекс МосБиржи может вновь направиться к уровню поддержки вблизи 2700 пунктов, считает Абрамов.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, можно говорить о том, что негатив от итогов заседания Банка России по ключевой ставке в минувшую пятницу уже большей частью отыгран. Однако пока не видно поводов ни для подъема, ни для возобновления массированных распродаж. На новогодние каникулы лучше уходить без новых позиций, поэтому можно ожидать снижения объемов торгов в оставшиеся торговые дни. Скорее всего, год индекс МосБиржи завершит в диапазоне 2700-2800 пунктов, то есть с потерями около 5%, отмечает Соколов.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), консолидировалась Европа (индексы FTSE, CAC 40 изменились на 0,1%) и растут США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,4%).

Давление на японский рынок оказывают сигналы о том, что Банк Японии может продолжить повышение процентных ставок, отмечает Trading Economics.

Поддержку рынкам КНР оказывают заявления властей США о том, что новые пошлины на импорт китайских чипов будут отложены минимум на 18 месяцев. Это снижает краткосрочные торговые риски для всей мировой цепочки поставок полупроводниковой продукции, пишет Trading Economics.

Власти Китая, в свою очередь, сообщили о планах ускорить обновление городов и стабилизировать рынок недвижимости в 2026 году.

Биржи Германии и Италии в среду закрыты в связи с рождественскими праздниками, биржи Великобритании закрылись раньше обычного (в 15:30 МСК); также укороченной будет торговая сессия в США.

На нефтяном рынке вечером в среду цены корректируются вниз после повышенной волатильности с начала недели на фоне новостей относительно ситуации вокруг Венесуэлы; активность рынка невысокая перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,07 за баррель (-0,5% и +0,5% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $58,19 за баррель (-0,3% и +0,6% во вторник).

Президент США Дональд Трамп заявил в начале недели, что Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая в них перевозилась. Ранее Трамп объявил о введении режима блокады в отношении подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу и из нее.

Во вторник издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что американское командование перебросило в район Карибского моря летательные аппараты специального назначения и транспортные самолеты с военными и амуницией на борту.

"По словам американских чиновников и согласно открытым данным слежения за полетами, США перебросили значительное количество летательных аппаратов для спецопераций и несколько самолетов с войсками и оборудованием на этой неделе в регион Карибского моря. Это дает США дополнительные варианты при проведении возможных военных операций в регионе", - отмечает WSJ.

Поддержку рынку накануне оказали данные о росте ВВП США в III квартале выше прогнозов. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 29 декабря.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду снизились акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,3%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-3,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,5%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,4%).

Выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+10% и +9,7% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,8% и +9,4% "префы"), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (+3,3%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3%), бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,4%).

Бенефициар компании "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+0,5%, до 163,2 рубля), ведущего производителя игристых вин в РФ, Борис Титов не исключает выплату дивидендов по итогам 2025 года, но отмечает, что окончательное решение будет зависеть от экономической ситуации.

"Мы в этом году выплатили (по итогам 2024 года - ИФ) 50% прибыли в виде дивидендов, что очень высокий показатель. Я думаю, что, конечно, тенденцию должны сохранять, но все зависит от того, каким будет год", - заявил Титов "Интерфаксу". Он подчеркнул, что в дивидендной политике компания придерживается выплаты 50% чистой прибыли. Но вопрос о дивидендах по итогам 2025 года пока не решен. По итогам 2024 года дивиденды компании составили 5,01 рубля на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,67 млрд рублей (из них 5,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,32 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 3,74 млрд рублей на акции "Т-Технологии").