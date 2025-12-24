Восстановление цен на металлы позитивно для инвестиционного кейса РусАла - "Велес Капитал"

Восстановление цен на металлы позитивно для инвестиционного кейса "РусАла", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Компания "РусАл" из-за отрицательного свободного денежного потока и на фоне дивидендной паузы "Норникеля" отказалась от выплат дивидендов за 9 месяцев 2025 года, напоминает эксперт. В 2026 году Кожухова не исключает возвращения "Норникеля" к дивидендам, в том числе на фоне роста цен на палладий и другие металлы, что должно поддержать и финансовые результаты "РусАла".

"С технической точки зрения акции "РусАла" вместе со всем российским фондовым рынком с конца августа ощущали слабость, но в конце октября начали восстановление позиций и удержались выше годового минимума 27,60 руб., - пишет аналитик. - Бычий сценарий, вероятно, реализуется в случае дальнейшего роста цен на алюминий, улучшения настроений на фондовом рынке РФ в целом и возвращения "Норникеля" к выплате дивидендов. В то же время падение ниже 31,85 руб. укажет на риски перехода бумаг к боковому движению или обновления минимума года: подобный сценарий может реализоваться при отсутствии позитивных фундаментальных сигналов".

По мнению Кожуховой, показания дневного и недельного графиков в целом не исключают развития повышения, а фундаментальная рекомендация по акциям "РусАла" на данный момент - "покупать" с целевой ценой 42,80 руб. (потенциал роста от текущих значений около 28%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.