Диапазон 2700-2750п останется актуальным для индекса Мосбиржи в среду - ПСБ

Диапазон 2700-2750 пунктов останется актуальным для индекса Мосбиржи на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем продолжения движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2750 пунктов на фоне отсутствия новостных триггеров, которые могли бы вывести рынок из данного коридора, и при дальнейшем снижении объемов торгов. Активность инвесторов может повысится лишь к вечеру, когда выйдут данные по недельной инфляции, что окажет влияние на отношение инвесторов к акциям компаний, чувствительных к ставкам в экономике", - пишет эксперт в материале банка.

По мнению Зварича, можно ожидать сохранения интереса к акциям компаний цветмета - они продолжат получать поддержку со стороны динамики на рынках металлов, а также бумагам компаний потребсектора.

