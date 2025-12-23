Рынок акций РФ во вторник поднялся выше 2725п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

Москва. 23 декабря. Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх после снижения с прошлой пятницы на итогах декабрьского заседания ЦБ РФ и на фоне геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному украинскому урегулированию. Фактором поддержки выступили подросшая в начале недели нефть (фьючерс на Brent торгуется у $62 за баррель) и дорожающие металлы (золото, серебро, медь обновили максимумы), подогревшие рост акций золотодобытчиков.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2725,38 пункта (+0,4%, утром индекс опускался к 2704 пунктам), индекс РТС - 1092,52 пункта (+1,3%); лидерами роста выступили акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 декабря, составил 78,585 руб. (-72,96 копейки).

Подорожали также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +0,7% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1,4% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Совет директоров "Газпрома" одобрил бюджет концерна на 2026 год с инвестициями головной компании в размере 1,1 трлн рублей по финансированию, сообщила компания. Эту цифру компания уже объявляла в момент рассмотрения финансового плана правлением 30 октября. Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в октябре. Ранее сообщалось, что на 2025 год первоначально инвестпрограмма концерна была определена в 1,524 трлн рублей. В ходе традиционного пересмотра (по итогам работы в первом полугодии) она была увеличена до 1,615 трлн рублей.

Ожидаемый объем добычи "АЛРОСА" в 2025 году составляет 29,7 млн карат, компания полностью выполнит план на этот год, заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания о результатах финансово-хозяйственной деятельности АЛРОСА в 2025 году и планах на предстоящий год. В условиях кризиса и санкционного давления "АЛРОСА" остается прибыльной, что сегодня является исключением для глобальной алмазодобычи, заявил глава "АЛРОСА" Павел Маринычев.

Подешевели во вторник акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-6,5%), МКБ (MOEX: CBOM) (-3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

В минувшую пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16% годовых. При этом регулятор дал нейтральный сигнал относительно дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП): "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий". Большая часть экспертов прогнозировала снижение ставки на 50 б.п., в то время как часть инвесторов ожидали ее снижения на 100 б.п. (до 15,5% годовых), из-за чего реакция рынка оказалась негативной.

Переговоры США с Москвой и Киевом по украинскому урегулированию проходят нормально, заявил американский президент Дональд Трамп. "С переговорами все окей", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во Флориде. По мнению Трампа, обе стороны устали от вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает информацией о том, что на переговорах по Украине был достигнут прорыв, как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, но в Кремле ожидают разъяснений. "Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения", - сказал Песков телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее Вэнс заявил, что США добились "прорыва" на переговорах по Украине. "Прорыв, которого, как я чувствую, мы добились, состоит в том, что все вопросы теперь обсуждаются в открытую", - сказал Вэнс в интервью изданию Unherd.

Переговоры РФ и США в Майами нельзя считать прорывом, заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос газеты "Известия". "Нет, конечно. Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне. Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и с украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа", - сказал Песков, слова которого приводит издание.

Россия и США провели очередной раунд контактов по устранению взаимных раздражителей, повестка дня обсуждалась на достаточно серьезном уровне, заявил в интервью "Интерфаксу" во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не могу сказать, что значительное продвижение (достигнуто - ИФ) - есть отдельные темы, где такое продвижение фиксируется, но главные вопросы по-прежнему подвешены. И я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше. Ориентир взят на то, чтобы следующий раунд состоялся ориентировочно, я подчеркиваю, потому что конкретных дат нет, состоялся в начале весны", - подчеркнул Рябков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начал торги вторника в миноре, но во второй половине дня появились покупатели. Похоже, эмоции участников торгов от сдержанного шага снижения ключевой ставки и сохранения жесткого сигнала ЦБ РФ улеглись. Давление на настроения оказывает неопределенность в геополитике и снижение плотности новостного потока, связанного с обсуждением мирного соглашения по Украине. Крепкий рубль также сдерживает покупателей. Из позитива можно выделить возвращение золота к рекордным ценовым уровням.

Среда - канун католического Рождества, будут закрыты биржи Германии, Великобритании, в США пройдет ранее закрытие. На российском рынке "Татнефть" в среду проведет ВОСА по утверждению дивидендов за 9 месяцев, акционеры "Мечела" на внеочередном общем собрании проведут обсуждение крупной сделки. Росстат представит отчет по темпам роста потребительских цен с 16 по 22 декабря. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 декабря - колебания в прежнем коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи в течение дня демонстрировал высокую волатильность при относительно невысоком объеме торгов (около половины от среднедневного показателя в ноябре), к закрытию рынок смог подрасти. Наибольший рост в течение дня показали бумаги эмитентов в сегменте металлов и добычи, причем исторические максимумы обновили золото (выше $4500 за унцию), серебро ($70 за унцию) и медь ($12 тыс. за тонну). Акции "Южуралзолота", между тем, корректировались после впечатляющего роста с 18 декабря (около 27%). Бумаги ранее росли на фоне ожиданий о продаже госпакета, отметил эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций РФ во вторник удержался выше 2700 пунктов по индексу МосБиржи после отката в предыдущие дни. Инвесторы боятся провала переговоров между США, Украиной и Россией, что создает повышенную неопределенность, хотя локальный оптимизм все еще сохраняется. Дополнительное давление дает эскалация конфликта вокруг Венесуэлы - это негативно отражается на настроениях, поскольку у России много договоренностей и документов о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой, и непонятно, к чему может привести дальнейшая напряженность.

Инвесторы уже не ждут завтрашних данных Росстата по недельной инфляции, поскольку они уже ни на что краткосрочно не повлияют. ЦБ дал понять, что будет сохранять тенденцию медленного смягчения ДКП, чтобы успокоить инфляционные ожидания, а не только саму инфляцию, отметил аналитик.

С технической точки зрения ключевой поддержкой для индекса МосБиржи остается нижняя граница бокового диапазона 2700-2800 пунктов. Значение индекса относительной силы RSI около 50 пунктов указывает на снятие перекупленности, потенциал роста в краткосрочной перспективе выглядит ограниченным, считает Лозовой.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин также полагает, что поддержкой для индекса МосБиржи остается рубеж 2700 пунктов, инвесторы ждут новых драйверов для покупок, при этом и для активных продаж поводов нет.

ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 16%, вновь отметив преобладание проинфляционных рисков над дезинфляционными и необходимость в долгосрочной жесткости ДКП. Снижение ставки пока выглядит символическим, реально облегчение для бизнеса наступит тогда, когда ставка будет 13% или ниже. Риторика регулятора тоже остается жесткой. Отсюда и негативная первоначальная реакция рыночных игроков. Тем не менее снижение стоимости фондирования априори позитивно для акций и станет важнейшим фактором позитивной переоценки бумаг в 2026 году.

Геополитический фон по-прежнему остается неоднозначным. Активность в переговорах не спадает, но конкретики практически нет. Судя по всему, переговорный процесс затягивается и снова активизируется в начале следующего года. В США приближаются рождественские праздники. Они празднуют по католическому стилю, а затем начнутся длинные новогодние праздники в России. Поэтому дипломатический трек может замереть до середины января. Впрочем, не стоит забывать, что геополитика полна сюрпризов.

Инвесторы постепенно уходят на праздники, и торговые объемы на рынке будут спадать. Поэтому без форс-мажорных новостей российский рынок скорее будет торговаться вблизи текущих уровней. Индекс МосБиржи до конца года может остаться в диапазоне 2700-2800 пунктов, а целью роста на 2026 год выступает область 3300-3500 пунктов, считает Бахтин.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский индекс ASX Australia вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), в Европе также нет единого вектора (индексы FTSE, DAX подросли на 0,2-0,3%, CAC 40 просел на 0,2%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,2%).

Текущая неделя для рынков США будет короткой в связи с Рождеством. Биржи закроются раньше обычного в среду и не будут работать в четверг из-за праздника. Активность торгов в этих условиях является более низкой, чем обычно.

Экономика США в третьем квартале 2025 года увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны. Темпы роста ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 3,8%, и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал замедление роста до 3,3%.

Опубликованный во вторник отчет Минторга является первой оценкой изменения ВВП США в третьем квартале. Он заменяет предварительные данные и вторую оценку ВВП, которые должны были выйти 30 октября и 26 ноября соответственно, но не были обнародованы из-за шатдауна, отмечается в отчете.

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагал повышение на 0,1%. В октябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре уменьшился до 89,1 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в ноябре значение индекса составило 92,9 пункта, а не 88,7 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали декабрьское значение индикатора на уровне 91 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены скорректировались вниз после роста в начале недели.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,86 за баррель (-0,3% и +2,7% в понедельник), февральская цена фьючерса на WTI - $57,88 за баррель (-0,2% и +2,6% накануне).

Трейдеры следят за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также российско-украинского конфликта, оценивая риски для поставок на фоне прогнозов избытка предложения на нефтяном рынке.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая в них перевозилась. Ранее Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу и из нее.

Аналитики Barclays отмечают, что даже в случае полного прекращения венесуэльского нефтяного экспорта предложение на рынке в первой половине следующего года будет достаточным. При этом, по их оценкам, избыток предложения на мировом рынке уменьшится до 700 тыс. баррелей в сутки к четвертому кварталу 2026 года и будет продолжать сокращаться, если конфликт затянется.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,8% и +9,6% "префы"), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,7%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+2,3%).

Снизились акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,2% и -3,4% "префы"), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (-4,1%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-3,6%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-3,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,3%), "Русагро" (MOEX: RAGR) (-2,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,03 млрд рублей (из них 5,72 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,7 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").