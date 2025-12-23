.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ во вторник поднялся выше 2725п по индексу МосБиржи в рамках коррекции
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%
Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо
 
Фиксация цен на продукты ведет к отсутствию товаров в магазинах - вице-премьер РФ Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев считает, что фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства. "Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может...
 
Пережившие ЧС граждане смогут получить оплачиваемый выходной
Граждане, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, получат дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск без сохранения заработной платы сроком до пяти дней. Льготы будут предоставляться при...
 
Предприятия назвали ставку, при которой готовы инвестировать
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН опубликовал результаты ежеквартального опроса представителей промышленности о том, при какой ключевой ставке, по их мнению, может начаться значимый рост спроса на продукцию, пишет "Коммерсантъ". В...
 
23 декабря 2025 года 19:30

Рынок акций РФ во вторник поднялся выше 2725п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

Москва. 23 декабря. Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх после снижения с прошлой пятницы на итогах декабрьского заседания ЦБ РФ и на фоне геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному украинскому урегулированию. Фактором поддержки выступили подросшая в начале недели нефть (фьючерс на Brent торгуется у $62 за баррель) и дорожающие металлы (золото, серебро, медь обновили максимумы), подогревшие рост акций золотодобытчиков.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2725,38 пункта (+0,4%, утром индекс опускался к 2704 пунктам), индекс РТС - 1092,52 пункта (+1,3%); лидерами роста выступили акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 декабря, составил 78,585 руб. (-72,96 копейки).

Подорожали также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +0,7% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1,4% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Совет директоров "Газпрома" одобрил бюджет концерна на 2026 год с инвестициями головной компании в размере 1,1 трлн рублей по финансированию, сообщила компания. Эту цифру компания уже объявляла в момент рассмотрения финансового плана правлением 30 октября. Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в октябре. Ранее сообщалось, что на 2025 год первоначально инвестпрограмма концерна была определена в 1,524 трлн рублей. В ходе традиционного пересмотра (по итогам работы в первом полугодии) она была увеличена до 1,615 трлн рублей.

Ожидаемый объем добычи "АЛРОСА" в 2025 году составляет 29,7 млн карат, компания полностью выполнит план на этот год, заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания о результатах финансово-хозяйственной деятельности АЛРОСА в 2025 году и планах на предстоящий год. В условиях кризиса и санкционного давления "АЛРОСА" остается прибыльной, что сегодня является исключением для глобальной алмазодобычи, заявил глава "АЛРОСА" Павел Маринычев.

Подешевели во вторник акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-6,5%), МКБ (MOEX: CBOM) (-3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

В минувшую пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16% годовых. При этом регулятор дал нейтральный сигнал относительно дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП): "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий". Большая часть экспертов прогнозировала снижение ставки на 50 б.п., в то время как часть инвесторов ожидали ее снижения на 100 б.п. (до 15,5% годовых), из-за чего реакция рынка оказалась негативной.

Переговоры США с Москвой и Киевом по украинскому урегулированию проходят нормально, заявил американский президент Дональд Трамп. "С переговорами все окей", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во Флориде. По мнению Трампа, обе стороны устали от вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает информацией о том, что на переговорах по Украине был достигнут прорыв, как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, но в Кремле ожидают разъяснений. "Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения", - сказал Песков телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее Вэнс заявил, что США добились "прорыва" на переговорах по Украине. "Прорыв, которого, как я чувствую, мы добились, состоит в том, что все вопросы теперь обсуждаются в открытую", - сказал Вэнс в интервью изданию Unherd.

Переговоры РФ и США в Майами нельзя считать прорывом, заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос газеты "Известия". "Нет, конечно. Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне. Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и с украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа", - сказал Песков, слова которого приводит издание.

Россия и США провели очередной раунд контактов по устранению взаимных раздражителей, повестка дня обсуждалась на достаточно серьезном уровне, заявил в интервью "Интерфаксу" во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не могу сказать, что значительное продвижение (достигнуто - ИФ) - есть отдельные темы, где такое продвижение фиксируется, но главные вопросы по-прежнему подвешены. И я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше. Ориентир взят на то, чтобы следующий раунд состоялся ориентировочно, я подчеркиваю, потому что конкретных дат нет, состоялся в начале весны", - подчеркнул Рябков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начал торги вторника в миноре, но во второй половине дня появились покупатели. Похоже, эмоции участников торгов от сдержанного шага снижения ключевой ставки и сохранения жесткого сигнала ЦБ РФ улеглись. Давление на настроения оказывает неопределенность в геополитике и снижение плотности новостного потока, связанного с обсуждением мирного соглашения по Украине. Крепкий рубль также сдерживает покупателей. Из позитива можно выделить возвращение золота к рекордным ценовым уровням.

Среда - канун католического Рождества, будут закрыты биржи Германии, Великобритании, в США пройдет ранее закрытие. На российском рынке "Татнефть" в среду проведет ВОСА по утверждению дивидендов за 9 месяцев, акционеры "Мечела" на внеочередном общем собрании проведут обсуждение крупной сделки. Росстат представит отчет по темпам роста потребительских цен с 16 по 22 декабря. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 декабря - колебания в прежнем коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи в течение дня демонстрировал высокую волатильность при относительно невысоком объеме торгов (около половины от среднедневного показателя в ноябре), к закрытию рынок смог подрасти. Наибольший рост в течение дня показали бумаги эмитентов в сегменте металлов и добычи, причем исторические максимумы обновили золото (выше $4500 за унцию), серебро ($70 за унцию) и медь ($12 тыс. за тонну). Акции "Южуралзолота", между тем, корректировались после впечатляющего роста с 18 декабря (около 27%). Бумаги ранее росли на фоне ожиданий о продаже госпакета, отметил эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций РФ во вторник удержался выше 2700 пунктов по индексу МосБиржи после отката в предыдущие дни. Инвесторы боятся провала переговоров между США, Украиной и Россией, что создает повышенную неопределенность, хотя локальный оптимизм все еще сохраняется. Дополнительное давление дает эскалация конфликта вокруг Венесуэлы - это негативно отражается на настроениях, поскольку у России много договоренностей и документов о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой, и непонятно, к чему может привести дальнейшая напряженность.

Инвесторы уже не ждут завтрашних данных Росстата по недельной инфляции, поскольку они уже ни на что краткосрочно не повлияют. ЦБ дал понять, что будет сохранять тенденцию медленного смягчения ДКП, чтобы успокоить инфляционные ожидания, а не только саму инфляцию, отметил аналитик.

С технической точки зрения ключевой поддержкой для индекса МосБиржи остается нижняя граница бокового диапазона 2700-2800 пунктов. Значение индекса относительной силы RSI около 50 пунктов указывает на снятие перекупленности, потенциал роста в краткосрочной перспективе выглядит ограниченным, считает Лозовой.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин также полагает, что поддержкой для индекса МосБиржи остается рубеж 2700 пунктов, инвесторы ждут новых драйверов для покупок, при этом и для активных продаж поводов нет.

ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 16%, вновь отметив преобладание проинфляционных рисков над дезинфляционными и необходимость в долгосрочной жесткости ДКП. Снижение ставки пока выглядит символическим, реально облегчение для бизнеса наступит тогда, когда ставка будет 13% или ниже. Риторика регулятора тоже остается жесткой. Отсюда и негативная первоначальная реакция рыночных игроков. Тем не менее снижение стоимости фондирования априори позитивно для акций и станет важнейшим фактором позитивной переоценки бумаг в 2026 году.

Геополитический фон по-прежнему остается неоднозначным. Активность в переговорах не спадает, но конкретики практически нет. Судя по всему, переговорный процесс затягивается и снова активизируется в начале следующего года. В США приближаются рождественские праздники. Они празднуют по католическому стилю, а затем начнутся длинные новогодние праздники в России. Поэтому дипломатический трек может замереть до середины января. Впрочем, не стоит забывать, что геополитика полна сюрпризов.

Инвесторы постепенно уходят на праздники, и торговые объемы на рынке будут спадать. Поэтому без форс-мажорных новостей российский рынок скорее будет торговаться вблизи текущих уровней. Индекс МосБиржи до конца года может остаться в диапазоне 2700-2800 пунктов, а целью роста на 2026 год выступает область 3300-3500 пунктов, считает Бахтин.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский индекс ASX Australia вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), в Европе также нет единого вектора (индексы FTSE, DAX подросли на 0,2-0,3%, CAC 40 просел на 0,2%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,2%).

Текущая неделя для рынков США будет короткой в связи с Рождеством. Биржи закроются раньше обычного в среду и не будут работать в четверг из-за праздника. Активность торгов в этих условиях является более низкой, чем обычно.

Экономика США в третьем квартале 2025 года увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны. Темпы роста ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 3,8%, и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал замедление роста до 3,3%.

Опубликованный во вторник отчет Минторга является первой оценкой изменения ВВП США в третьем квартале. Он заменяет предварительные данные и вторую оценку ВВП, которые должны были выйти 30 октября и 26 ноября соответственно, но не были обнародованы из-за шатдауна, отмечается в отчете.

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагал повышение на 0,1%. В октябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре уменьшился до 89,1 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в ноябре значение индекса составило 92,9 пункта, а не 88,7 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали декабрьское значение индикатора на уровне 91 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены скорректировались вниз после роста в начале недели.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,86 за баррель (-0,3% и +2,7% в понедельник), февральская цена фьючерса на WTI - $57,88 за баррель (-0,2% и +2,6% накануне).

Трейдеры следят за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также российско-украинского конфликта, оценивая риски для поставок на фоне прогнозов избытка предложения на нефтяном рынке.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая в них перевозилась. Ранее Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу и из нее.

Аналитики Barclays отмечают, что даже в случае полного прекращения венесуэльского нефтяного экспорта предложение на рынке в первой половине следующего года будет достаточным. При этом, по их оценкам, избыток предложения на мировом рынке уменьшится до 700 тыс. баррелей в сутки к четвертому кварталу 2026 года и будет продолжать сокращаться, если конфликт затянется.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,8% и +9,6% "префы"), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,7%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+2,3%).

Снизились акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,2% и -3,4% "префы"), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (-4,1%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-3,6%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-3,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,3%), "Русагро" (MOEX: RAGR) (-2,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,03 млрд рублей (из них 5,72 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,7 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 декабря 2025 года 19:28
Рубль во вторник немного укрепился в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря
Москва. 23 декабря. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 18:33
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной ценой 6000 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 35% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Яндекс" покупает платформу DIKIDI, сделка позволит поддержать малый и...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 17:43
Серьезные движения курса рубля до нового года маловероятны - "БКС МИ"
Серьезные движения курса рубля до нового года маловероятны, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". "На прошлой неделе рубль пробивал 80 руб./$1 и приближался к 81 руб./$1, - отмечают эксперты в обзоре. - Тем не менее приближение налогового периода снова вернуло курс ниже 80 руб./$1. Качели в...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 17:12
Курс для пары рубль/доллар в конце 2026г составит 95 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Курс для пары рубль/доллар в конце 2026 года составит 95 руб./$1, прогнозируют аналитики инвестиционного банка "Синара". "В начале этого декабря рубль укреплялся под влиянием сразу несколько разовых факторов, включая временный приток иностранной валюты в Россию, - пишут эксперты в стратегии на...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 16:25
Следующий год может стать переломным для рынка акций РФ - инвестбанк "Синара"
Следующий год может стать переломным для рынка акций РФ, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2026 год. "Геополитика и монетарные условия остаются главными путеводными звездами российского рынка, - пишут эксперты. - Индекс Мосбиржи, пока заметно отстающий от индекса...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 15:48
Отсутствие дивидендов может ограничивать среднесрочный интерес к акциям РусГидро - "Велес Капитал"
Отсутствие дивидендов может ограничивать среднесрочный интерес к акциям "РусГидро", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эксперт подчеркивает, что по "РусГидро" сохраняется неопределенность в отношении сроков моратория на выплату дивидендов,...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 15:25
Рубль днем растерял утренний рост и слегка понижается в паре с юанем, несмотря на повышение нефти
Москва. 23 декабря. Китайский юань отыграл потери первой половины сессии и перешел к повышению на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль, напротив, развернулся вниз и слегка опускается, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти.    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 15:18
Потенциальный доход новых бондов Полипласта - 24% на горизонте года - "БКС МИ"
Потенциальный доход новых рублевых облигаций АО "Полипласт" серии ПО02-БО-13 может составить 24% на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "Полипласт" 26 декабря разместит биржевые рублевые облигации серии ПО02-БО-13 со сроком обращения два года...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 14:41
Вероятен рост цены акций РусАла в 2026г до 60 руб., Норникеля - до 200 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Вероятен рост цены акций "РусАла" в 2026 году до 60 рублей за бумагу, "Норильского никеля" - до 200 рублей, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". С октября цены на алюминий поднялись с $2800 до $2900 за тонну, на медь - с $10700 до $11800 за тонну, платина...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 14:07
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Intel
инам" поставил на пересмотр оценку для акций Intel Corp., сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Антимонопольные органы США на прошлой неделе одобрили инвестиции NVIDIA в Intel, что следует из уведомления Федеральная торговая комиссия США. Детальные условия...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 13:40
"Финам" приостанавливает анализ Duke Energy
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Duke Energy на фоне снижения интереса со стороны институциональных инвесторов, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. В частности, отмечает эксперт, Texas Permanent School Fund Corp сократил долю в компании...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 13:15
Акции ДОМ.РФ привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "ДОМ.РФ" в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По мнению экспертов, эмитент представил позитивный финансовый отчет за 11М25. Компания демонстрирует положительную динамику по целому ряду финансовых...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 12:48
Смягчение ДКП в 1П26 будет небыстрым - Райффайзенбанк
Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в первой половине следующего года будет небыстрым, но может заметно ускориться во втором полугодии, приведя ключевую ставку Банка России к 11% годовым к концу 2026 года, считают аналитики Райффайзенбанка. "Стоит отметить, что в декабре регулятор в ходе...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 12:25
Средняя цена нефти в 2026г составит $63/барр. - БКС Экспресс
едняя цена нефти марки Brent в следующем году составит $63 за баррель, говорится в материале аналитика Андрея Мамонтова на портале БКС Экспресс. Котировки могут достигнуть дна в I-II квартале 2026 года в районе $55 по марке Brent, предполагает эксперт. В I квартале реализуется основной избыток...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 11:59
Вероятность выплаты дивидендов по акциям Мосэнерго за 2024г весьма высока - ПСБ
Вероятность выплаты дивидендов по акциям "Мосэнерго" за 2024 год весьма высока, потенциальная доходность - 10,3%, говорится в материале аналитиков банка ПСБ. 14 января 2026 года эмитент проведет заседание совета директоров, где в повестке значится вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.