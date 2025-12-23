"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной ценой 6000 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 35% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.

"Яндекс" покупает платформу DIKIDI, сделка позволит поддержать малый и средний бизнес и расширить возможности платформы на фоне роста объема рынка услуг, отмечает эксперт. Сейчас более 120 тысяч бизнесов пользуются услугами платформы. По словам менеджмента, этот сегмент бизнеса является востребованным и дополнит экосистему продуктов и услуг "Яндекса", в частности, Яндекс Карт. Согласно оценкам, к 2028 году объем рынка услуг, где востребована онлайн-запись, достигнет почти 4 трлн рублей.

"В 2024 году "ВК" купила конкурирующую платформу YClients за 3,9 млрд рублей, при этом выручка платформы за 2023 год составила 1,15 млрд рублей, - указывает Лазаричева. - Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям "Яндекса".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.