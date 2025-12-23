Следующий год может стать переломным для рынка акций РФ - инвестбанк "Синара"

Следующий год может стать переломным для рынка акций РФ, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2026 год.

"Геополитика и монетарные условия остаются главными путеводными звездами российского рынка, - пишут эксперты. - Индекс Мосбиржи, пока заметно отстающий от индекса гособлигаций, даже с учетом выплаченных дивидендов показал за уходящий год околонулевую доходность, несмотря на значимое снижение ставки ЦБ. Средневзвешенный мультипликатор P/E следующего года для IMOEX равен сейчас лишь 4,2 - вдвое ниже, чем в 2021 году, а отношение капитализации рынка акций к ВВП (менее 25%) все еще одно из самых низких среди крупных экономик".

Аналитики инвестбанка полагают, что 2026 год может стать переломным на фоне смягчения ДКП и прогресса в переговорах. Рассчитанный ими на основе консервативных допущений справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец следующего года - 3600 пунктов, что вкупе с прогнозируемыми дивидендами соответствует полной доходности около 40%.

Реализации этого потенциала поможет переток средств с депозитов и из фондов денежного рынка, а в случае позитивного сценария - и приток от инвесторов-нерезидентов, полагают стратеги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.