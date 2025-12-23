Отсутствие дивидендов может ограничивать среднесрочный интерес к акциям РусГидро - "Велес Капитал"

Отсутствие дивидендов может ограничивать среднесрочный интерес к акциям "РусГидро", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Эксперт подчеркивает, что по "РусГидро" сохраняется неопределенность в отношении сроков моратория на выплату дивидендов, что, очевидно, является одним из поддерживающих котировки факторов. В конце ноября "РусГидро" также сообщила о росте общей выручки за 9 месяцев по МСФО на 11,6% г/г, EBITDA - на 18,6%, а чистой прибыли - на 28,7%.

"С технической точки зрения акции "РусГидро" во вторник поднялись до максимума с конца сентября 0,4488 руб. и прервали начавшийся в сентябре нисходящий тренд, - отмечает Кожухова. - Гистограммы и линии MACD краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов при этом растут и указывают на наличие у котировок потенциала повышения".

По мнению аналитика, с фундаментальной точки зрения покупкам в акциях может способствовать улучшение настроений на фондовом рынке РФ в целом, а также новости в отношении возможного возвращения компании к выплате дивидендов (ранее говорилось о моратории до 2029 года). Отсутствие дивидендной составляющей, в то же время, наверняка будет ограничивать среднесрочный интерес к "РусГидро" даже при сильных финансовых результатах, считает Кожухова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.