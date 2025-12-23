Потенциальный доход новых бондов Полипласта - 24% на горизонте года - "БКС МИ"

Потенциальный доход новых рублевых облигаций АО "Полипласт" серии ПО02-БО-13 может составить 24% на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова.

"Полипласт" 26 декабря разместит биржевые рублевые облигации серии ПО02-БО-13 со сроком обращения два года (720 дней). Финальный ориентир ставки купона -19,45% годовых, доходность к погашению (YTM) - 21,28%, дюрация - 1,65 лет.

"Принимая во внимание справедливую доходность 19%, а также с учетом снижения доходностей ОФЗ на 2% на горизонте года, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 24%, - привлекательно", - пишет Куликов.

Основные риски компании, по мнению эксперта, связаны с инвестиционными проектами из-за потенциального роста смет, и также с повышением ключевой ставки.

"Однако на текущий момент компания показывает отличную эффективность инвестиций,- указывает аналитик. - Так, денежный поток от бизнеса (EBITDA) вырос на 100%. "Полипласт" также снижает риски высокой ключевой ставки, привлекая займы в долларах и рублях по относительно низким ставкам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.