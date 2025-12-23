Вероятен рост цены акций РусАла в 2026г до 60 руб., Норникеля - до 200 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Вероятен рост цены акций "РусАла" в 2026 году до 60 рублей за бумагу, "Норильского никеля" - до 200 рублей, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

С октября цены на алюминий поднялись с $2800 до $2900 за тонну, на медь - с $10700 до $11800 за тонну, платина выросла в цене с $1600 до $2000 за тройскую унцию, напоминают эксперты. Они полагают, что платина и палладий достигли своих фундаментально обоснованных уровней, но алюминий и медь еще имеют потенциал роста в пределах 5-10%.

"За прошедшие два месяца акции "Норникеля" выросли с 127 руб. до 142 руб., акции "Русала" - с 31 руб. только до 32,5 руб., - отмечают аналитики. - Корзина металлов "Норникеля" выросла в цене существенно, особенно металлы платиновой группы, а рост цены алюминия был не таким большим. Однако полагаем, акции "РусАла" вырастут до 60 руб. в течение ближайшего года, акции "Норникеля" - до 200 руб.".

Главным драйвером роста акций металлургов на ближайший год станет ослабление рубля, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. Российские экспортеры цветных металлов получат двойной позитивный импульс - и от снижения стоимости нацвалюты, и от роста цен на металлы.

