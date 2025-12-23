"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Intel Corp., сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Антимонопольные органы США на прошлой неделе одобрили инвестиции NVIDIA в Intel, что следует из уведомления Федеральная торговая комиссия США. Детальные условия сделки не раскрывались, отмечает эксперт, однако ранее NVIDIA заявляла о планах инвестировать до $5 млрд в Intel.

Регуляторное одобрение подтверждает возможность углубления производственного сотрудничества NVIDIA и Intel, что является ключевым фактором для развития направления контрактного производства, указывает Абрамов. При этом прогнозы по фундаментальным показателям Intel на ближайшие годы были существенно пересмотрены, говорится в материале эксперта инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.