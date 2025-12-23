"Финам" приостанавливает анализ Duke Energy

"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Duke Energy на фоне снижения интереса со стороны институциональных инвесторов, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

В частности, отмечает эксперт, Texas Permanent School Fund Corp сократил долю в компании на 42%, а Grant Private Wealth Management Inc на 80%.

Негативным фактором также стало ухудшение репутационного фона после сообщений о внезапных депозитных сборах, включенных в счета клиентов за электроэнергию, указывает он.

"На текущий момент мы не видим драйверов, которые могли бы поддержать рост цены акций Duke Energy в ближайшей перспективе", - пишет Абрамов в комментарии.

