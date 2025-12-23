Акции ДОМ.РФ привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "ДОМ.РФ" в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По мнению экспертов, эмитент представил позитивный финансовый отчет за 11М25.

Компания демонстрирует положительную динамику по целому ряду финансовых показателей. Так, помимо роста чистой прибыли, "ДОМ.РФ" улучшил показатели рентабельности капитала (21% в отчетном периоде против 18,7% по итогам 2024 года), чистой процентной маржи (3,6% против 3,2% по итогам 2024 года) и отношения расходов к доходам (25,5% против 26,4% по итогам 2024 года), констатируют они.

