Смягчение ДКП в 1П26 будет небыстрым - Райффайзенбанк

Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в первой половине следующего года будет небыстрым, но может заметно ускориться во втором полугодии, приведя ключевую ставку Банка России к 11% годовым к концу 2026 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Стоит отметить, что в декабре регулятор в ходе пресс-конференции детально остановился на рисках и на том, почему, несмотря на существенное улучшение инфляционной картины, ставку все же снизили лишь на 50 б.п. и почему в ближайшие месяцы ждать быстрого смягчения не следует", - указывают эксперты.

Во-первых, причины снижения текущей инфляции могут оказаться неустойчивыми. В качестве примера А. Заботкин отметил, что сейчас бизнес активно продает запасы со складов в преддверии повышения НДС с января следующего года, и на данный момент недельная инфляция может быть временно низкой.

Во-вторых, негативный эффект от повышения НДС еще не проявился в полной мере и может оказаться даже больше, чем ожидал ЦБ.

"Тем не менее, мы полагаем, что даже если инфляция и будет ускоряться в начале 2026 года, это будет временным явлением, и с исчерпанием разовых эффектов регулятор сможет продолжить смягчение ДКП", - пишут аналитики Райффайзенбанка в обзоре.

