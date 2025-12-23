Средняя цена нефти в 2026г составит $63/барр. - БКС Экспресс

Средняя цена нефти марки Brent в следующем году составит $63 за баррель, говорится в материале аналитика Андрея Мамонтова на портале БКС Экспресс.

Котировки могут достигнуть дна в I-II квартале 2026 года в районе $55 по марке Brent, предполагает эксперт. В I квартале реализуется основной избыток предложения, и этот фактор продолжит оказывать давление на цену нефти.

Исходя из комплексной оценки рынка, указывает Мамонтов, ожидается, что текущий профицит на мировом рынке нефти исчезнет к середине 2026 года. При этом динамика I квартала будет сигнализировать об ускорении или замедлении этой тенденции.

По мнению аналитика, для начала фундаментального разворота цен на нефть нужны следующие сигналы рынка:

1) В I-II квартале мировой спрос на нефть начинает превышать текущий прогноз предложения EIA (106,5 млн б/с). Мировой предполагаемый баланс добычи нефти в 1П26 начал показывать в среднем +1млн б/с. Баланс очень важен для подтверждения сокращения профицита.

2) Поставки ОПЕК+ достигли своего пика (для отслеживания показателя используйте экспорт сырой нефти). Добыча сырой нефти в Саудовской Аравии не превышает 10,5 млн б/с, в ОАЭ не превышает более 4 млн б/с.

3) Предложение из стран, не входящих в ОПЕК (Non-OPEC), начинает сокращаться. Начало снижения добычи сырой нефти в США, предполагаемая добыча должна вернуться к уровню около 13 млн б/с. (снижение примерно на 800 тыс. б/с по сравнению с текущими пиками).

