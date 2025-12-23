Рубль утром чуть дорожает в паре с юанем на подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря

Москва. 23 декабря. Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль повышается на подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1215 руб. (-0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,93 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль продолжит смещение к нижней границе диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Поддержку национальной валюте в понедельник продолжил оказывать осторожный подход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, плюс к этому, указывает эксперт, укреплению рубля способствует рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые ведут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 29 декабря.

"Данные факторы, на наш взгляд, во вторник также будут поддерживать укрепление рубля. В результате пара юань/рубль продолжит смещаться к нижней границе нашего целевого диапазона 11-11,5 руб., - пишет Зварич в комментарии. - Дополнительно данной динамике может способствовать снижение спроса на валюту со стороны импортеров, которые в первые декады декабря могли создать достаточный запас рублевой ликвидности".

Цены на нефть немного опускаются утром во вторник после уверенного роста накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск снижается на 0,16%, до $61,97 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,22%, до $57,88 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать риски для поставок нефти на фоне сохранения напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая перевозилась на них, заявил президент Дональд Трамп. "Мы будем действовать стратегически. Может быть, продадим. Может, используем для стратегических резервов. В любом случае, мы ее оставляем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе захваченной нефти.

Ранее Трамп ввел блокаду в отношении танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей республики иностранной террористической организацией.

В субботу береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря - Skipper. В минувшие выходные была сделана попытка перехватить третье связанное с Венесуэлой судно.