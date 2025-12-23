Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неоднозначных итогов декабрьского заседания ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием конца прошлой недели для всех секторов российского финансового рынка стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов - до 16% годовых. При этом регулятор дал нейтральный сигнал относительно дальнейшей денежно-кредитной политики - "дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий". Большая часть экспертов прогнозировала снижение ставки на 50 базисных пунктов, в то время как некоторые экономисты ждали ее снижения на 100 базисных пунктов - до 15,5% годовых.

Переговоры США с Москвой и Киевом по украинскому урегулированию проходят нормально, заявил американский президент Дональд Трамп. "С переговорами все окей", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во Флориде. По мнению Трампа, обе стороны устали от вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает информацией о том, что на переговорах по Украине был достигнут прорыв, как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, но в Кремле ожидают разъяснений. "Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения", - сказал Песков телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее Вэнс заявил, что США добились "прорыва" на переговорах по Украине. "Прорыв, которого, как я чувствую, мы добились, состоит в том, что все вопросы теперь обсуждаются в открытую", - сказал Вэнс в интервью изданию Unherd.

Переговоры РФ и США в Майами нельзя считать прорывом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос газеты "Известия". "Нет, конечно. Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне. Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и с украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа", - сказал Песков, слова которого приводит издание.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, причем подъем был зафиксирован третью сессию подряд. Текущая неделя для рынков США будет короткой в связи с Рождеством. Биржи закроются раньше обычного в среду и не будут работать в четверг из-за праздника. Активность торгов в этих условиях является более низкой, чем обычно. На текущую неделю запланирована публикация ряда важных статданных, в том числе предварительного отчета о динамике ВВП США за третий квартал.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается утром во вторник вслед за ростом американского фондового рынка по итогам предыдущей сессии, исключениями выступают японский и гонконгский индексы. Текущая неделя для многих азиатских рынков, включая Австралию, Гонконг и Южную Корею, будет короткой в связи с католическим Рождеством, и активность торгов, как ожидается, будет пониженной. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск вырос на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,1%. Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 0,18%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,1%.

Вместе с тем мировые цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после уверенного роста накануне. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,35%, до $61,85 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 2,7%, до $62,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,38%, до $57,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,6%, до $58,01 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать риски для поставок нефти на фоне сохранения напряженности в отношениях между США и Венесуэлой. Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая перевозилась на них, заявил президент Дональд Трамп. "Мы будем действовать стратегически. Может быть, продадим. Может, используем для стратегических резервов. В любом случае, мы ее оставляем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе захваченной нефти.

Ранее Трамп ввел блокаду в отношении танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей республики иностранной террористической организацией. В субботу береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря - Skipper. В минувшие выходные была сделана попытка перехватить третье связанное с Венесуэлой судно.

Между тем аналитики Barclays отмечают, что даже в случае полного прекращения венесуэльского нефтяного экспорта предложение на рынке в первой половине следующего года будет достаточным.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась на треть относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,319 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,064 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 декабря снизился на 0,11% и составил 118,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (20-22 декабря) потерял 0,01%, опустившись до 1202,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (-1,14%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,74%), "ГТЛК-001Р-08" (-0,56%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,41%), а в лидерах повышения - облигации "СТМ-001Р-02" (+0,66%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,32%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ГПБ финанс" завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-01Р объемом 50 млрд рублей. Предусмотрены квартальные плавающие купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред 1,95% годовых. Заем размещен в рамках программы облигаций компании объемом 300 млрд рублей.

Кроме того, ООО "ГПБ финанс" 24 декабря начнет размещение выпуска облигаций с обеспечением серии 001Р-07Р объемом 5 млрд рублей. Размещение продлится до 30 декабря. Дата погашения бондов - 17 июня 2027 года. Предусмотрены ежемесячные купоны.

ВЭБ (OKPO code: 00005061) завершил размещение двух флоатеров: пятилетних облигаций серии ПБО-002Р-55 объемом 50 млрд рублей и годовых облигаций серии ПБО-002Р-56 на 3 млрд рублей. Сбор заявок на займы прошел 17 и 18 декабря без премаркетинга. По обеим эмиссиям будут выплачиваться плавающие квартальные купоны. Величина спреда к приросту индекса RUONIA по 5-летнему выпуску установлена на уровне 1,9% годовых, по годовому - 1,25% годовых.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) разместило 5 выпусков 18-летних облигаций серий 004P-01 - 004P-05 объемом 8,16 млрд рублей каждый по закрытой подписке в пользу СФО "Гэсфин". Выпуски размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 004Р объемом 100 млрд руб. В рамках бессрочной программы бонды могут быть размещены по закрытой подписке на срок до 18 лет.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) 23 декабря начнет размещение 2-летних облигаций серии 002Р-01 с привязкой к ключевой ставке объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 18 декабря. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 135 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 23 декабря начнет размещение дополнительного выпуска N1 пятилетних дисконтных облигаций серии 006Р-04Р объемом 2,5 млрд рублей. Цена доразмещения составит 53% от номинала, номинал - 1 тыс. рублей. Размещение основного займа номинальным объемом 5 млрд рублей по той же цене с учетом дисконта прошло 16 декабря. Банк реализовал бумаги на 698,8 млн рублей.

МКООО "Содружество Рус" установила величину спреда к ключевой ставке ЦБ дебютных годовых облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей в размере 2,4% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 18 декабря за час без премаркетинга. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 11 декабря. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

АО "Атомэнергопром" зафиксировало объем выпуска облигаций серии 001P-10 со сроком обращения 5,5 года на уровне 25 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежеквартальные купоны. Финальный ориентир ставки - 15,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 16,03% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 22 декабря. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила финальный ориентир ставки купона 3-летнего "фикса" серии БО-П19 на уровне 22% годовых, а также 4-летнего процентно-дисконтного "фикса" серии 002Р-01 на уровне 3,75% годовых. По выпуску серии БО-П19 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых. По дисконтным облигациям серии 002Р-01 купоны квартальные, фиксированные. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 25,48% годовых, цена размещения с учетом дисконта - 50% от номинала. Сбор заявок на оба выпуска общим планируемым объемом 5 млрд рублей прошел 22 декабря. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Полипласт" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии П02-БО-13 объемом 2 млрд рублей на уровне 19,45% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,28% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 22 декабря. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" 23 декабря проведет сбор заявок на облигации серии 003P-15 объемом не менее 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет, предусмотрена оферта через полтора года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не более 14,7% годовых (доходность к оферте - не выше 15,73% годовых). Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ОАО "РЖД" 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-50R с офертой через 3 года 10 месяцев объемом не менее 20 млрд рублей. По займу будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности Московской биржи на сроке 3,9 года + 175 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "РЕСО-лизинг" 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии БО-П-29. Объем займа пока не раскрывается. Купоны ежемесячные, ставка 2-24-го купонов будет равна ставке 1-го купона.

ООО "АСГ Трансформаторен" установило ориентир ставки купона 5-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей на уровне не выше 24% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере не выше 26,83% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонов. Размещение займа начнется 25 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Транспортно-логистическая группа "Монополия", ранее допустившая дефолт по погашению облигаций серии 001P-02 объемом 260 млн рублей, приостанавливает купонные выплаты по всем семи выпускам облигаций, планируя представить общий план реструктуризации в январе 2026 года. Из-за недостаточной ликвидности бизнеса АО "Монополия" 22 декабря также не смогло выплатить купонный доход облигаций серии 001Р-06 в размере 10,17 млн рублей. Технический дефолт по погашению облигаций серии 001P-02 "Монополия" допустила 4 декабря. Как отмечали в компании, причиной стала "задержка в реализации очередной партии транспортных средств, которая в моменте не позволила обеспечить необходимый объем ликвидности". К 18 декабря эмитент не смог выйти из техдефолта и осуществить погашение номинальной стоимости облигаций в установленный срок. В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций "Монополии" на 6,7 млрд рублей, а также два выпуска биржевых облигаций "Контрол лизинга" (крупный партнер платформы в рамках лизингового бизнеса) на 1,7 млрд рублей.