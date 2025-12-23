Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока продолжит торги в диапазоне 2700-2800п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне 2700-2800 пунктов в ожидании позитивных новостей, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Основными драйверами останутся новости геополитического характера и данные по инфляции, отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.