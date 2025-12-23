Курс рубля продолжит смещение к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань во вторник - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль продолжит смещение к нижней границе диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Поддержку национальной валюте в понедельник продолжил оказывать осторожный подход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, плюс к этому, указывает эксперт, укреплению рубля способствует рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые ведут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 29 декабря.

"Данные факторы, на наш взгляд, во вторник также будут поддерживать укрепление рубля. В результате пара юань/рубль продолжит смещаться к нижней границе нашего целевого диапазона 11-11,5 руб., - пишет Зварич в комментарии. - Дополнительно данной динамике может способствовать снижение спроса на валюту со стороны импортеров, которые в первые декады декабря могли создать достаточный запас рублевой ликвидности".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.