Цена акций ДОМ.РФ обладает потенциалом роста до 2200 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Котировки акций "ДОМ.РФ" обладают потенциалом роста до 2200 рублей за штуку, исходя из сопоставления фундаментальных показателей и цен аналогичных эмитентов в банковском секторе России, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Считаем, что операционная отчетность эмитента за 11М25 подтверждает наши позитивные ожидания. Дивиденд за 2025 год может составить 240-245 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности в 14% против 12% у Сбербанка, - пишут эксперты в комментарии. - Внутри торговой сессии понедельника бумаги доходили в цене до 1818,9 руб. за штуку - это новый максимум с момента IPO, в ходе которого цена размещения составила 1750 руб. Мы полагаем, что справедливая цена, исходя из сопоставления фундаментальных показателей и цен аналогичных эмитентов в банковском секторе России, составляет не менее 2200 руб."

