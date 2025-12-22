Рынок акций РФ просел к 2715п по индексу МосБиржи из-за геополитической неопределенности и укрепления рубля

Москва. 22 декабря. Российский рынок акций в понедельник снизился на фоне геополитической неопределенности, несмотря на заявления о прогрессе в мирном урегулировании конфликта вокруг Украины; сдерживающими факторами выступили подорожавшая нефть (фьючерс на нефть Brent поднялся к $61,7 за баррель) и металлы. Индекс МосБиржи откатился в район 2715 пунктов, уровня почти 2-недельной давности, на фоне укрепления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2715,98 пункта (-1%), индекс РТС подрос до 1078,73 пункта (+0,8%); лидерами отката выступили акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 декабря, составил 79,3146 руб. (-1,41 рубля).

Подешевели также акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,4% "префы"), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+13,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,1%).

У Москвы есть вопросы к Вашингтону, в том числе по теме урегулирования украинского кризиса, успех российско-американского диалога не предопределен, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Принципиально важно, что американская сторона на высшем уровне согласилась с тем, что одной из первопричин конфликта стала напористая экспансия НАТО к российским границам. При этом в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения Североатлантического блока", - сказал Рябков, выступая на московской площадке клуба "Валдай".

По его словам, "это совершенно не означает, что у нас не осталось вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте". "Однако было бы несправедливо не признать выше обозначенное в качестве значимых шагов в верном направлении", - отметил замминистра.

Совет ЕС сообщил в понедельник о продлении до 31 июля 2026 года экономических санкций против России. "Совет ЕС продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2026 года, ограничительные меры против РФ, связанные с продолжающейся дестабилизацией ситуации на Украине", - говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Летом 2025 года в Брюсселе продлили действие этих мер до 31 января 2026 года. "Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года", - напоминают в Брюсселе.

В Вашингтоне считают значительным прогрессом то, что появилось четкое понимание, какие требования у каждой из сторон украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Прорыв, которого, как я чувствую, мы добились, состоит в том, что все вопросы теперь обсуждаются в открытую", - сказал он в интервью изданию Unherd.

Он отметил, что изначально велась "некоторая игра", вопросы обсуждались завуалированно. Теперь же, по его словам, Вашингтон четко понимает, какие вопросы подлежат обсуждению, а какие - нет. На вопрос о том, кто представляет собой основное препятствие для мирного урегулирования - Украина, Россия или европейские страны, Вэнс ответил, что "есть сложности со всеми этими сторонами".

Вице-президент США добавил, что самый большой вопрос - это контроль над территорией Донбасса, но также остаются "более мелкие вопросы", как, например, контроль над Запорожской АЭС, а также восстановление Украины. При этом, по словам Вэнса, украинские переговорщики в частных беседах признают, что удержать территории в ходе боев на Донбассе им не удастся.

Он также сказал, что надеется на мирное урегулирование, но не исключает, что его не удастся добиться. "Я думаю, что мы добились прогресса, но сидя здесь сегодня, я бы не оставался уверенным в том, что мы придем к мирному урегулированию. Я думаю, есть хороший шанс, что мы это сделаем, но я также думаю, что есть хороший шанс, что мы этого не добьемся", - указал вице-президент США.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, в минувшую пятницу ЦБ РФ продолжил смягчение денежно-кредитных условий, однако оптимистичный сценарий снижения ставки на 1 п.п., которого придерживались некоторые участники рынка, не оправдался. В итоге на рынке акций пока преобладают продавцы.

До конца года динамика рынка будет определяться геополитикой. На минувших выходных в Майами прошли переговоры представителей России и США, на которых особое внимание было уделено срокам и последовательности дальнейших шагов по украинскому урегулированию. При этом вероятность усиления санкционного давления сохраняется. На прошлой неделе санкции против ряда российских нефтегазовых компаний ввела Великобритания (под ограничения подпали "Татнефть", "Русснефть" (MOEX: RNFT), "ННК-Ойл" и "Руснефтегаз"), также прозвучали заявления о возможных новых санкциях со стороны США, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, под давлением продаж индекс МосБиржи устремился в направлении рубежа 2700 пунктов. Сдержанный шаг снижения ключевой ставки и сохранение жесткого сигнала ЦБ - одна из причин ухудшившихся настроений. Впрочем, здесь больше эмоций тех, кто ждал более уверенного секвестра ставки, хотя по факту ее снижение априори позитивно для акций.

В геополитике вновь сгущается туман неопределенности. Последние переговоры в Майами между представителями РФ и США, судя по всему, не привели к значимым подвижкам, хотя и были названы конструктивными. Совет ЕС, между тем, сообщил о продлении до 31 июля 2026 года срока действия антироссийских санкций, введенных с 2014 года.

Во вторник в США выйдет предварительная оценка ВВП за третий квартал, на российском рынке совет директоров "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) рассмотрит стратегию развития на период 2025-2030 гг. и на перспективу до 2036 г., а СД "Газпрома" - предварительные итоги работы в 2025 году и проект инвестпрограммы. "Роснефть" и "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) проведут ВОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. Краткосрочно можно ждать нейтральной динамики рынка и постепенного снижения торговой активности, хотя геополитические новости еще могут провоцировать всплески волатильности до завершения года. Ожидания по индексу МосБиржи на 23 декабря - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в понедельник показал смешанную динамику индексов МосБиржи и РТС, реагируя на отсутствие геополитического позитива и валютный фактор.

По акциям "М.Видео" (MOEX: MVID) (+7,5%) продолжилось спекулятивное ралли, судя по всему, вызванное новостями о росте оборота маркетплейса компании, а также ожиданиями увеличения доли в ритейлере китайским JDcom. Бумаги "Норникеля" подросли вслед за ценами на палладий, которые в понедельник поднялись до очередного пика с января 2023 года - $1796,5 за унцию. Кроме того, с середины декабря также можно наблюдать восстановление цен на никель.

Акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,8%) и других золотодобытчиков подскочили вслед за очередным историческим максимумом цен на золото, которые в понедельник на фоне усиления мировой геополитической напряженности достигли $4468 за унцию (+1,8%). Высокие котировки золота также позволили акциям "Полюса" открыться без дивидендного "гэпа", отмечает аналитик.

Акции сталелитейных компаний, застройщиков и эмитентов с высоким уровнем долга оставались под нисходящим давлением после ужесточения тона ЦБ РФ на пятничном заседании, который не предвещает быстрого снижения ключевой ставки в 2026 году. Индекс МосБиржи устремился к психологически важному значению 2700 пунктов, стабилизация ниже которого может ускорить падение. Долларовый РТС, в то же время, отскочил от поддержки 1060 пунктов благодаря более сильной национальной валюте. На прошлой неделе рынок РФ потерял монетарные надежды на активное снижение ключевой ставки ЦБ, что делает его еще более зависимым от геополитических сигналов. Мирные переговоры по Украине при этом пока проходят без значимых прорывов, констатирует Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, рынок акций РФ скорректировался вниз после снижения ЦБ ключевой ставки на 0,5 п.п. Вероятнее всего, это решение уже было учтено в котировках, а заявления регулятора о неопределенности дальнейшего снижения ставки в ближайшей перспективе усилили негативный настрой на рынке. Также фактором давления на рынок остается сохраняющаяся геополитическая неопределенность.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов также констатирует, что решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,5 п.п. было негативно воспринято участниками рынка, но в целом этот фактор уже отыгран.

Консенсус-прогноз экономистов предполагал именно такое решение регулятора, но все-таки теплилась надежда, что успехи в борьбе с инфляцией позволят снизить ставку на большую величину. Кроме того, рынок ожидал мягкой риторики ЦБ, однако и ее не последовало. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ставки может быть поставлен на паузу. Скорее всего, на заседании в феврале при неизменности геополитики регулятор будет рассматривать варианты либо снижения ставки вновь на 0,5 п.п., либо ее неизменности.

На политической платформе пока все без принципиальных изменений - контакты переговорщиков продолжаются, а признаков близости подписания договора об урегулировании ситуации вокруг Украины не просматривается. Таким образом, поводов для агрессивной покупки акций нет никаких, как и причин для их масштабной распродажи.

С технической точки зрения индекс МосБиржи выпал вниз из восходящего канала, нижняя граница которого проходила в районе 2750 пунктов, теперь уровнем поддержки выступает рубеж 2700 пунктов. Сопротивление лежит в районе 2800 пунктов, и нет уверенности, что новый год рынок встретит выше этой отметки, считает Соколов.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), слабо просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,1-0,2%), но "плюсуют" США (индексы акций к 18:50 МСК подросли на 0,3-0,5%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам декабрьского заседания. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) седьмой месяц подряд. На заседании в мае НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

На нефтяном рынке в понедельник цены корректируются вверх после 2-недельного снижения, поддержку котировкам оказывает новый виток напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $61,68 за баррель (+2% и +1,1% в пятницу), цена февральского контракта на WTI - $57,66 за баррель (+2% и +1% в пятницу).

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 1%, а неделей ранее - на 4% на ожиданиях избытка предложения на рынке в следующем году.

Поддержку нефтяным ценам в понедельник оказывают опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти, усилившиеся на фоне сообщений о попытках береговой охраны США перехватить уже третий танкер, связанный с Венесуэлой, в минувшие выходные.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на восемь и составило 406 единиц, что является минимумом с сентября 2021 года. Число газовых буровых осталось на уровне 127 единиц.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-8,4%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,8%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (-4,4%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-4,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,8%).

Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+16,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,7% и +9,7% "префы"), "М.Видео" (+7,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6%), "Селигдара" (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,23 млрд рублей (из них 6,57 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,5 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,15 млрд рублей на акции ВТБ).