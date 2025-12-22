.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ просел к 2715п по индексу МосБиржи из-за геополитической неопределенности и укрепления рубля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%
Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо
 
Фиксация цен на продукты ведет к отсутствию товаров в магазинах - вице-премьер РФ Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев считает, что фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства. "Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может...
 
Пережившие ЧС граждане смогут получить оплачиваемый выходной
Граждане, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, получат дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск без сохранения заработной платы сроком до пяти дней. Льготы будут предоставляться при...
 
Предприятия назвали ставку, при которой готовы инвестировать
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН опубликовал результаты ежеквартального опроса представителей промышленности о том, при какой ключевой ставке, по их мнению, может начаться значимый рост спроса на продукцию, пишет "Коммерсантъ". В...
 
22 декабря 2025 года 19:35

Рынок акций РФ просел к 2715п по индексу МосБиржи из-за геополитической неопределенности и укрепления рубля

Москва. 22 декабря. Российский рынок акций в понедельник снизился на фоне геополитической неопределенности, несмотря на заявления о прогрессе в мирном урегулировании конфликта вокруг Украины; сдерживающими факторами выступили подорожавшая нефть (фьючерс на нефть Brent поднялся к $61,7 за баррель) и металлы. Индекс МосБиржи откатился в район 2715 пунктов, уровня почти 2-недельной давности, на фоне укрепления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2715,98 пункта (-1%), индекс РТС подрос до 1078,73 пункта (+0,8%); лидерами отката выступили акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 декабря, составил 79,3146 руб. (-1,41 рубля).

Подешевели также акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,4% "префы"), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+13,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,1%).

У Москвы есть вопросы к Вашингтону, в том числе по теме урегулирования украинского кризиса, успех российско-американского диалога не предопределен, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Принципиально важно, что американская сторона на высшем уровне согласилась с тем, что одной из первопричин конфликта стала напористая экспансия НАТО к российским границам. При этом в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения Североатлантического блока", - сказал Рябков, выступая на московской площадке клуба "Валдай".

По его словам, "это совершенно не означает, что у нас не осталось вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте". "Однако было бы несправедливо не признать выше обозначенное в качестве значимых шагов в верном направлении", - отметил замминистра.

Совет ЕС сообщил в понедельник о продлении до 31 июля 2026 года экономических санкций против России. "Совет ЕС продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2026 года, ограничительные меры против РФ, связанные с продолжающейся дестабилизацией ситуации на Украине", - говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Летом 2025 года в Брюсселе продлили действие этих мер до 31 января 2026 года. "Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года", - напоминают в Брюсселе.

В Вашингтоне считают значительным прогрессом то, что появилось четкое понимание, какие требования у каждой из сторон украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Прорыв, которого, как я чувствую, мы добились, состоит в том, что все вопросы теперь обсуждаются в открытую", - сказал он в интервью изданию Unherd.

Он отметил, что изначально велась "некоторая игра", вопросы обсуждались завуалированно. Теперь же, по его словам, Вашингтон четко понимает, какие вопросы подлежат обсуждению, а какие - нет. На вопрос о том, кто представляет собой основное препятствие для мирного урегулирования - Украина, Россия или европейские страны, Вэнс ответил, что "есть сложности со всеми этими сторонами".

Вице-президент США добавил, что самый большой вопрос - это контроль над территорией Донбасса, но также остаются "более мелкие вопросы", как, например, контроль над Запорожской АЭС, а также восстановление Украины. При этом, по словам Вэнса, украинские переговорщики в частных беседах признают, что удержать территории в ходе боев на Донбассе им не удастся.

Он также сказал, что надеется на мирное урегулирование, но не исключает, что его не удастся добиться. "Я думаю, что мы добились прогресса, но сидя здесь сегодня, я бы не оставался уверенным в том, что мы придем к мирному урегулированию. Я думаю, есть хороший шанс, что мы это сделаем, но я также думаю, что есть хороший шанс, что мы этого не добьемся", - указал вице-президент США.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, в минувшую пятницу ЦБ РФ продолжил смягчение денежно-кредитных условий, однако оптимистичный сценарий снижения ставки на 1 п.п., которого придерживались некоторые участники рынка, не оправдался. В итоге на рынке акций пока преобладают продавцы.

До конца года динамика рынка будет определяться геополитикой. На минувших выходных в Майами прошли переговоры представителей России и США, на которых особое внимание было уделено срокам и последовательности дальнейших шагов по украинскому урегулированию. При этом вероятность усиления санкционного давления сохраняется. На прошлой неделе санкции против ряда российских нефтегазовых компаний ввела Великобритания (под ограничения подпали "Татнефть", "Русснефть" (MOEX: RNFT), "ННК-Ойл" и "Руснефтегаз"), также прозвучали заявления о возможных новых санкциях со стороны США, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, под давлением продаж индекс МосБиржи устремился в направлении рубежа 2700 пунктов. Сдержанный шаг снижения ключевой ставки и сохранение жесткого сигнала ЦБ - одна из причин ухудшившихся настроений. Впрочем, здесь больше эмоций тех, кто ждал более уверенного секвестра ставки, хотя по факту ее снижение априори позитивно для акций.

В геополитике вновь сгущается туман неопределенности. Последние переговоры в Майами между представителями РФ и США, судя по всему, не привели к значимым подвижкам, хотя и были названы конструктивными. Совет ЕС, между тем, сообщил о продлении до 31 июля 2026 года срока действия антироссийских санкций, введенных с 2014 года.

Во вторник в США выйдет предварительная оценка ВВП за третий квартал, на российском рынке совет директоров "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) рассмотрит стратегию развития на период 2025-2030 гг. и на перспективу до 2036 г., а СД "Газпрома" - предварительные итоги работы в 2025 году и проект инвестпрограммы. "Роснефть" и "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) проведут ВОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. Краткосрочно можно ждать нейтральной динамики рынка и постепенного снижения торговой активности, хотя геополитические новости еще могут провоцировать всплески волатильности до завершения года. Ожидания по индексу МосБиржи на 23 декабря - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в понедельник показал смешанную динамику индексов МосБиржи и РТС, реагируя на отсутствие геополитического позитива и валютный фактор.

По акциям "М.Видео" (MOEX: MVID) (+7,5%) продолжилось спекулятивное ралли, судя по всему, вызванное новостями о росте оборота маркетплейса компании, а также ожиданиями увеличения доли в ритейлере китайским JDcom. Бумаги "Норникеля" подросли вслед за ценами на палладий, которые в понедельник поднялись до очередного пика с января 2023 года - $1796,5 за унцию. Кроме того, с середины декабря также можно наблюдать восстановление цен на никель.

Акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,8%) и других золотодобытчиков подскочили вслед за очередным историческим максимумом цен на золото, которые в понедельник на фоне усиления мировой геополитической напряженности достигли $4468 за унцию (+1,8%). Высокие котировки золота также позволили акциям "Полюса" открыться без дивидендного "гэпа", отмечает аналитик.

Акции сталелитейных компаний, застройщиков и эмитентов с высоким уровнем долга оставались под нисходящим давлением после ужесточения тона ЦБ РФ на пятничном заседании, который не предвещает быстрого снижения ключевой ставки в 2026 году. Индекс МосБиржи устремился к психологически важному значению 2700 пунктов, стабилизация ниже которого может ускорить падение. Долларовый РТС, в то же время, отскочил от поддержки 1060 пунктов благодаря более сильной национальной валюте. На прошлой неделе рынок РФ потерял монетарные надежды на активное снижение ключевой ставки ЦБ, что делает его еще более зависимым от геополитических сигналов. Мирные переговоры по Украине при этом пока проходят без значимых прорывов, констатирует Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, рынок акций РФ скорректировался вниз после снижения ЦБ ключевой ставки на 0,5 п.п. Вероятнее всего, это решение уже было учтено в котировках, а заявления регулятора о неопределенности дальнейшего снижения ставки в ближайшей перспективе усилили негативный настрой на рынке. Также фактором давления на рынок остается сохраняющаяся геополитическая неопределенность.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов также констатирует, что решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,5 п.п. было негативно воспринято участниками рынка, но в целом этот фактор уже отыгран.

Консенсус-прогноз экономистов предполагал именно такое решение регулятора, но все-таки теплилась надежда, что успехи в борьбе с инфляцией позволят снизить ставку на большую величину. Кроме того, рынок ожидал мягкой риторики ЦБ, однако и ее не последовало. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ставки может быть поставлен на паузу. Скорее всего, на заседании в феврале при неизменности геополитики регулятор будет рассматривать варианты либо снижения ставки вновь на 0,5 п.п., либо ее неизменности.

На политической платформе пока все без принципиальных изменений - контакты переговорщиков продолжаются, а признаков близости подписания договора об урегулировании ситуации вокруг Украины не просматривается. Таким образом, поводов для агрессивной покупки акций нет никаких, как и причин для их масштабной распродажи.

С технической точки зрения индекс МосБиржи выпал вниз из восходящего канала, нижняя граница которого проходила в районе 2750 пунктов, теперь уровнем поддержки выступает рубеж 2700 пунктов. Сопротивление лежит в районе 2800 пунктов, и нет уверенности, что новый год рынок встретит выше этой отметки, считает Соколов.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), слабо просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,1-0,2%), но "плюсуют" США (индексы акций к 18:50 МСК подросли на 0,3-0,5%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам декабрьского заседания. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) седьмой месяц подряд. На заседании в мае НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

На нефтяном рынке в понедельник цены корректируются вверх после 2-недельного снижения, поддержку котировкам оказывает новый виток напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $61,68 за баррель (+2% и +1,1% в пятницу), цена февральского контракта на WTI - $57,66 за баррель (+2% и +1% в пятницу).

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 1%, а неделей ранее - на 4% на ожиданиях избытка предложения на рынке в следующем году.

Поддержку нефтяным ценам в понедельник оказывают опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти, усилившиеся на фоне сообщений о попытках береговой охраны США перехватить уже третий танкер, связанный с Венесуэлой, в минувшие выходные.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на восемь и составило 406 единиц, что является минимумом с сентября 2021 года. Число газовых буровых осталось на уровне 127 единиц.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-8,4%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,8%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (-4,4%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-4,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,8%).

Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+16,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,7% и +9,7% "префы"), "М.Видео" (+7,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6%), "Селигдара" (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,23 млрд рублей (из них 6,57 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,5 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,15 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 декабря 2025 года 19:30
Рынок акций РФ во вторник поднялся выше 2725п по индексу МосБиржи в рамках коррекции
Москва. 23 декабря. Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх после снижения с прошлой пятницы на итогах декабрьского заседания ЦБ РФ и на фоне геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному украинскому урегулированию. Фактором поддержки выступили подросшая в начале недели нефть (фьючерс на Brent торгуется у $62 за баррель) и дорожающие металлы (золото, серебро, медь обновили максимумы), подогревшие рост акций золотодобытчиков.    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 19:28
Рубль во вторник немного укрепился в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря
Москва. 23 декабря. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 18:33
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной ценой 6000 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 35% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Яндекс" покупает платформу DIKIDI, сделка позволит поддержать малый и...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 17:43
Серьезные движения курса рубля до нового года маловероятны - "БКС МИ"
Серьезные движения курса рубля до нового года маловероятны, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". "На прошлой неделе рубль пробивал 80 руб./$1 и приближался к 81 руб./$1, - отмечают эксперты в обзоре. - Тем не менее приближение налогового периода снова вернуло курс ниже 80 руб./$1. Качели в...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 17:12
Курс для пары рубль/доллар в конце 2026г составит 95 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Курс для пары рубль/доллар в конце 2026 года составит 95 руб./$1, прогнозируют аналитики инвестиционного банка "Синара". "В начале этого декабря рубль укреплялся под влиянием сразу несколько разовых факторов, включая временный приток иностранной валюты в Россию, - пишут эксперты в стратегии на...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 16:25
Следующий год может стать переломным для рынка акций РФ - инвестбанк "Синара"
Следующий год может стать переломным для рынка акций РФ, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2026 год. "Геополитика и монетарные условия остаются главными путеводными звездами российского рынка, - пишут эксперты. - Индекс Мосбиржи, пока заметно отстающий от индекса...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 15:48
Отсутствие дивидендов может ограничивать среднесрочный интерес к акциям РусГидро - "Велес Капитал"
Отсутствие дивидендов может ограничивать среднесрочный интерес к акциям "РусГидро", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эксперт подчеркивает, что по "РусГидро" сохраняется неопределенность в отношении сроков моратория на выплату дивидендов,...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 15:25
Рубль днем растерял утренний рост и слегка понижается в паре с юанем, несмотря на повышение нефти
Москва. 23 декабря. Китайский юань отыграл потери первой половины сессии и перешел к повышению на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль, напротив, развернулся вниз и слегка опускается, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти.    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 15:18
Потенциальный доход новых бондов Полипласта - 24% на горизонте года - "БКС МИ"
Потенциальный доход новых рублевых облигаций АО "Полипласт" серии ПО02-БО-13 может составить 24% на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "Полипласт" 26 декабря разместит биржевые рублевые облигации серии ПО02-БО-13 со сроком обращения два года...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 14:41
Вероятен рост цены акций РусАла в 2026г до 60 руб., Норникеля - до 200 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Вероятен рост цены акций "РусАла" в 2026 году до 60 рублей за бумагу, "Норильского никеля" - до 200 рублей, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". С октября цены на алюминий поднялись с $2800 до $2900 за тонну, на медь - с $10700 до $11800 за тонну, платина...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 14:07
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Intel
инам" поставил на пересмотр оценку для акций Intel Corp., сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Антимонопольные органы США на прошлой неделе одобрили инвестиции NVIDIA в Intel, что следует из уведомления Федеральная торговая комиссия США. Детальные условия...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 13:40
"Финам" приостанавливает анализ Duke Energy
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Duke Energy на фоне снижения интереса со стороны институциональных инвесторов, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. В частности, отмечает эксперт, Texas Permanent School Fund Corp сократил долю в компании...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 13:15
Акции ДОМ.РФ привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "ДОМ.РФ" в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По мнению экспертов, эмитент представил позитивный финансовый отчет за 11М25. Компания демонстрирует положительную динамику по целому ряду финансовых...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 12:48
Смягчение ДКП в 1П26 будет небыстрым - Райффайзенбанк
Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в первой половине следующего года будет небыстрым, но может заметно ускориться во втором полугодии, приведя ключевую ставку Банка России к 11% годовым к концу 2026 года, считают аналитики Райффайзенбанка. "Стоит отметить, что в декабре регулятор в ходе...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 12:25
Средняя цена нефти в 2026г составит $63/барр. - БКС Экспресс
едняя цена нефти марки Brent в следующем году составит $63 за баррель, говорится в материале аналитика Андрея Мамонтова на портале БКС Экспресс. Котировки могут достигнуть дна в I-II квартале 2026 года в районе $55 по марке Brent, предполагает эксперт. В I квартале реализуется основной избыток...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.