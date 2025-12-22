"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Apple до $243

"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную цену акций Apple Inc. с $220 до $243 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 11% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова.

"Мы сохраняем "негативный" взгляд на акции крупнейшей компании по производству электроники Apple после публикации сильных результатов за IV квартал. Считаем, что активная фаза торговых войн сохранит волатильность в котировках Apple. Сохраняющаяся нестабильность торговой политики США и возможные ответные меры со стороны других стран остаются серьезными рисками для бизнеса Apple на международных рынках", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.