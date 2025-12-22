Инвесторам стоит обратить внимание на валютные облигации Акрона - "Финам"

Инвесторам стоит обратить внимание на валютные выпуски облигаций "Акрона", говорится в комментарии аналитика Финама" Никиты Бороданова.

"На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов все чаще переключается на валютные выпуски крупнейших российских эмитентов, прежде всего тех, кто сочетает высокий кредитный рейтинг и понятную стратегию управления долгом, - пишет эксперт. - На этом фоне группа "Акрон" остается одной из немногих компаний второго эшелона, чьи валютные облигации позволяют получить умеренно высокую доходность без избыточных кредитных и рыночных рисков. Актуальность темы особенно велика на фоне локальной перекупленности рублевых выпусков, роста интереса к диверсификации в юанях и долларах и ожиданий ослабления рубля на коротком горизонте".

Группа "Акрон" - ведущий российский производитель минеральных удобрений с полной вертикальной интеграцией, собственными заводами, сырьевой базой и мощной экспортной логистикой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.