Доходности коротких госбумаг могут умеренно подрасти на текущей неделе - инвестбанк "Синара"

Доходности коротких ОФЗ могут умеренно подрасти на текущей неделе, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"На этой неделе доходности коротких госбумаг могут умеренно подрасти в качестве реакции на решение ЦБ РФ по ставке, - прогнозирует аналитик Александр Афонин. - В корпоративных бумагах заметного движения не ожидаем. При этом ввиду последних событий в бумагах с рейтингом А, в том числе рейтингового снижения, есть вероятность, что инвесторы потребуют большей премии за риск, а это приведет к росту доходностей в данном сегменте. Из важных событий выделим запланированные на среду последние в этом году аукционы Минфина и намеченную на тот же день публикацию данных по недельной инфляции".

