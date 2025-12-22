"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с прогнозной ценой 72,7 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой.

Акции "Селигдара" подскочили вслед за очередным историческим максимумом цен на золото, которые в понедельник на фоне усиления мировой геополитической напряженности достигли $4453 за унцию.

"С фундаментальной точки зрения "Селигдар" в конце ноября представил сильные финансовые результаты за 3-й квартал 2025 года, - напоминает эксперт. - Выручка и EBITDA показали сильный рост благодаря более высоким продажам и мировым ценам на золото, однако свободный денежный поток остался в отрицательной зоне, что не позволило рекомендовать промежуточные дивиденды. Мы полагаем, что руководство компании примет новую дивидендную политику в конце текущего-начале следующего года и уже в соответствии с новыми параметрами рекомендует дивиденд по итогам 2025 года".

Аналитик подчеркивает, что с технической точки зрения акции "Селигдара" летом отскочили от годового минимума 39,54 руб., после чего осенью вернулись к снижению. С начала октября бумаги удерживают поддержку 42 руб., но формируют фигуру продолжения тренда "нисходящий треугольник", которая предупреждает о рисках ускорения падения и пробоя 39,54 руб. при закреплении ниже 42 руб. В то же время выше сопротивления 44,70 руб. по мнению эксперта, можно ожидать коррекционного отскока котировок как минимум в район 47,50 руб. с перспективой смены текущего медвежьего тренда.

"Фундаментально переоценка акций "Селигдара" замедляется небольшим размером компании и отсутствием дивидендов, однако, последний фактор может измениться в 2026 году. Наша фундаментальная рекомендация для бумаг "Селигдара" - "покупать" с целевой ценой 72,7 руб.", - делает вывод Кожухова.

