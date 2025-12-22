Рубль днем растет в паре с юанем после заседания ЦБ по ставке

Москва. 22 декабря. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, рубль растет после заседания Банка России по ключевой ставке. Поддержку рублю также оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,213 руб., что на 9,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 78 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,19 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 77 копеек, до 93,08 руб./EUR1.

Банк России с понедельника снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. При этом в среднем за последние месяцы большинство из них оставались выше 4%. Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Курс валютной пары юань/рубль будет тяготеть к нижней границе диапазона 11-11,5 руб. на текущей неделе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Поддержку национальной валюте продолжат оказывать осторожный подход ЦБ РФ к смягчению денежно-кредитной политики, а также рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут вести подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 29 декабря, отмечает эксперт.

Также поддержку рублю может оказать снижение активности импортеров, которые могли создать достаточный запас валютной ликвидности в первой половине декабря, указывает он.

"Учитывая эти факторы, ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. с тяготением к его нижней границе к концу недели", - пишет Зварич в материале банка.

Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение в диапазоне 11,2-11,5 руб. в текущих условиях при отсутствии значимых драйверов, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Поддержку нефтяным котировкам оказывают заметно усилившиеся опасения перебоев в поставках - в этот раз относительно нефти из Венесуэлы, отмечают эксперты в комментарии. В целом, полагают они, цены на нефть марки Brent попробуют задержаться выше $60,5 за баррель в отсутствие деэскалации вокруг Венесуэлы.

Подъем цен на нефть усилился днем в понедельник на фоне опасений относительно стабильности поставок из Венесуэлы.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск растет на 2,13%, до $61,76 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,1%, до $57,7 за баррель.

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 1% на сохраняющихся опасениях избытка предложения на нефтяном рынке в следующем году. Неделей ранее падение составило примерно 4%.

На минувших выходных береговая охрана США попыталась перехватить третий нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, сообщила The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

В субботу в международных водах у венесуэльских берегов был захвачен танкер Centuries, а 10 декабря - танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу, а также объявил о признании нынешних властей Венесуэлы иностранной террористической организацией.