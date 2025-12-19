.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в середине декабря подрос на геополитических новостях и ожиданиях снижения ставки ЦБ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%
Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо
 
В РФ началась системная работа по сокращению теневого сектора экономики
Власти начали системную работу по сокращению теневого сектора экономики. В кабмине 15 декабря прошло установочное совещание под руководством вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (определен куратором по реализации...
 
Доля дружественных стран в несырьевом экспорте РФ достигла 86%
Доля дружественных стран в несырьевом неэнергетическом экспорте РФ по итогам 9 месяцев 2025 года составила 86%. Ключевыми драйверами роста поставок в дружественные страны выступают металлопродукция, в частности цветные металлы (медь, алюминий),...
 
Власти спланировали программу улучшения финположения "РЖД"
Власти продолжают обсуждать варианты улучшения финансового положения ОАО "РЖД", пишет в пятницу "Коммерсантъ". Для улучшения положения РЖД рассматриваются в том числе реструктуризация долга, сокращение операционных расходов и продажа активов,...
 
19 декабря 2025 года 20:13

Рынок акций РФ в середине декабря подрос на геополитических новостях и ожиданиях снижения ставки ЦБ

Рынок акций РФ в середине декабря умеренно подрос на новостях о прогрессе в переговорах США и Украины по урегулированию украинского кризиса, а также ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ, подогретых очередными данными Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции. Индекс МосБиржи в конце недели локально поднимался выше 2790 пунктов, но затем скорректировался и завершил пятницу в районе 2740 пунктов после решения ЦБ РФ снизить ставку на 0,5 процентных пункта (до 16,0% годовых), так как часть экспертов ожидала ее снижения на 1 п.п.

В период с 15 по 19 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,1% и составил 2743,09 пункта, индекс РТС потерял 1,1% и достиг 1070,5 пункта. Февральский фьючерс на нефть Brent за неделю снизился на 2% и составил $59,97 за баррель, причем на неделе был обновлен минимум с 2021 года (ниже $59 за баррель). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,99 рубля, до 80,722 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста в ожидании новостей на тему урегулирования конфликта вокруг Украины, а также о судьбе замороженных в ЕС активов России. Индекс МосБиржи поднялся к 2750 пунктам, но превысить этот рубеж не смог из-за коррекционного укрепления рубля. Лидировали в росте акции "МТС" (+2%), "Норникеля" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%).

Первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился в воскресенье в Берлине "значительным прогрессом", заявил Уиткофф.

Совет ЕС объявил о своем решении запретить переводы иммобилизованных активов Центрального банка России обратно в РФ. В документе уточняется, что эти меры носят временный характер. Ранее в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что замороженные в ЕС активы РФ разблокированы не будут до завершения украинского конфликта и пока Россия "не компенсирует ущерб".

В Москве пообещали не медлить с ответом на шаги со стороны ЕС относительно заморозки российских активов. "Какими бы псевдоюридическими уловками это в Брюсселе не пытались оправдать, речь идет об откровенном банальном воровстве... Наши ответные действия не заставят себя ждать", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нефть Brent просела к $60,5 за баррель на ожиданиях, что достижение мирного соглашения по Украине может повлечь снятие санкций, ограничивающих поставки российской нефти. Однако некоторую поддержку котировкам оказывали опасения эскалации напряженности в отношениях США и Венесуэлы. США захватили венесуэльский танкер и ввели новые санкции на суда и связанных с президентом страны Николасом Мадуро лиц, а также начали расширять свое военное присутствие в регионе.

Во вторник рынок акций РФ ускорил подъем на геополитических новостях - об успешном продвижении переговоров США и Украины по мирному завершению урегулирования российско-украинского конфликта, а также о сложностях в ЕС с конфискацией замороженных российских активов. Сдерживающим фактором для покупателей выступила упавшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $59 за баррель впервые с весны). Индекс МосБиржи превысил 2774 пункта и обновил максимум закрытия с 18 сентября; лидировали в росте акции "ММК" (+4%), "Аэрофлота" (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +1,7% "префы"), "Группы компаний ПИК" (+2,4%).

Агентство Reuters во вторник сообщило со ссылкой на трех источников, что компания со штаб-квартирой в Саудовской Аравии Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило вечером в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица США. Отмечается, что стороны "достигли консенсуса по ряду вопросов".

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил в понедельник по телефону российско-украинский конфликт с Зеленским и европейскими лидерами, и достиг значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта. Трамп также отметил, что провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Портал Axios сообщил со ссылкой на американского чиновника, что рабочие группы американской и украинской сторон, занимающиеся урегулированием кризиса на Украине, могут встретиться на выходных в Майами для обсуждения детальных технических вопросов, оставшихся после двухдневных переговоров делегаций двух стран в Берлине. Как пишет портал, ссылаясь на мнение своего собеседника, "90% проблемных аспектов между США и Украиной урегулированы, но нужны обсуждения некоторых нерешенных технических вопросов".

В свою очередь, во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News выразил уверенность в том, что стороны находятся на пороге решения украинского кризиса.

В среду рынок акций РФ просел в рамках коррекции на фоне новостного затишья вокруг переговоров по украинскому урегулированию, данных ЦБ о росте инфляционных ожиданий населения и рисков новых санкций США; фактором поддержки выступила отскочившая вверх с почти 5-летних минимумов нефть (фьючерс на Brent поднялся к $59,7 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже отметки 2760 пунктов, причем вечером поддержку оказало новое ослабление рубля.

Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,7% с 13,3% в ноябре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Этот показатель в декабре вернулся на уровень февраля 2025 года (тоже 13,7%). Инфляционные ожидания населения растут второй месяц подряд, в октябре они оставались на уровне сентября в 12,6%.

Агентство Bloomberg сообщило в среду, что США прорабатывают санкции в отношении российского энергетического сектора, которые могут ввести, если РФ отклонит предложения по решению украинского кризиса.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ заявил, что цели специальной военной операции будут достигнуты. "Мы предпочитали делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем", - заявил Путин.

США демонстрируют готовность решать украинский конфликт мирным путем, заявил Путин и выразил надежду, что то же самое произойдет с Европой.

Главным элементом предстоящего 18-19 декабря Европейского совета будет решение о финансировании Украины на 2026-2027 гг., и его необходимо принять, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила, что, по оценке Международного валютного фонда, Украине на 2026-2027 гг. понадобятся 137 млрд евро. Евросоюзу предстоит покрыть примерно две трети этой суммы - 90 млрд евро.

Поддержку рынку нефти в среду оказали новости о том, что президент США Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет наращиваться. Эти заявления усилили опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти.

В четверг рынок акций РФ консолидировался в ожидании пятничных событий (заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и "прямой линии" президента РФ Владимира Путина) и дальнейших переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступили свежие данные Росстата о замедлении годовой инфляции. Индекс МосБиржи остался вблизи 2750 пунктов на фоне укрепления рубля.

Великобритания обновила санкционный список, включив в него ряд российских нефтегазовых компаний. В частности, под санкции подпали "Татнефть", "Русснефть", "ННК-Ойл" и "Руснефтегаз".

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 9 по 15 декабря составил 0,05% после также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября. Из данных за 15 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 15 декабря замедлилась до 5,78% с 6,12% на 8 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ).

Президент РФ Владимир Путин неделей ранее заявлял, что инфляция будет ниже прогнозов и правительства, и ЦБ и составит "около или ниже 6%".

Цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре 2025 года вернулись к снижению, сократившись на 0,9% относительно предыдущего месяца после увеличения на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), сообщил в среду Росстат. Опрошенные "Интерфаксом" в начале декабря аналитики прогнозировали повышение цен производителей в ноябре на 0,4%. За январь-ноябрь снижение цен промпроизводителей в РФ составило 1,7%.

Делегации США и РФ могут провести в ближайшие выходные во Флориде переговоры по украинскому урегулированию, сообщило вечером в среду издание Politico со ссылкой на источники. Ожидается, что представители США и РФ на этих выходных встретятся в Майами в рамках попыток администрации президента США Трампа завершить конфликт между Киевом и Москвой, говорится в статье.

По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у России есть опасения, что европейские лидеры вряд ли могли внести позитивный вклад в американский проект плана урегулирования украинского конфликта. По его словам, есть ощущение, что "они все одержимы одной мыслью, как бы найти деньги на продолжение войны", для чего они, прежде всего, концентрируются на возможности "воровства" замороженных активов РФ.

По словам Пескова, процесс украинского урегулирования должен быть непубличным, и поэтому Кремль предпочитает его не комментировать.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что вопрос об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине сняли с повестки дня саммита ЕС. Ранее ЕК предложила использовать замороженные в ЕС активы РФ на сумму 210 млрд евро для финансирования кредита Украине.

В пятницу рынок акций в первой половине торгов поднимался выше 2790 пунктов по индексу МосБиржи на фоне "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина и в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Днем стало известно, что ЦБ РФ снизил ставку на 0,5 п.п. (до 16,0% годовых), на что рынок отреагировал распродажами, поскольку часть экспертов ожидала снижения ставки на 1 п.п. К закрытию торгов индекс МосБиржи опустился в район 2740 пунктов.

По оценке ЦБ РФ, инфляция в РФ по итогам 2025 года будет ниже 6% (предыдущий прогноз предполагал рост цен на 6,5-7%), в 2026 году ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4-5%. Регулятор полагает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, отмечается в сообщении регулятора. "Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - говорится в релизе.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 13 февраля.

В Кремле пока не видят готовности Украины к миру, но видят определённые сигналы, в том числе со стороны Киева, о готовности вести диалог, заявил президент РФ Владимир Путин во время совмещенной "прямой линии" и пресс-конференции в пятницу.

Он напомнил, что Киев неоднократно отказывался от урегулирования конфликта мирным путем, в том числе по результатам переговоров в Стамбуле. По словам Путина, Россия готова к переговорам и к урегулированию украинского конфликта мирными средствами.

Также Путин заявил, что инфляция в России в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, замедление роста ВВП РФ в 2025 году до уровня 1% было осознанным выбором для снижения роста цен. По словам президента, правительству РФ удалось сбалансировать бюджет, это показатель устойчивости экономики РФ. Динамика кредитования требует от ЦБ аккуратных, осторожных действий, чтобы потом опять не пришлось повышать ставку, заявил Путин.

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 2026 года направлено на сбалансированность бюджета, чего, в целом, удалось достичь, в дальнейшем правительство будет ориентироваться на задачу по снижению налогового бремени, заявил президент РФ.

Путин также заявил, что последствия грабежа российских активов будут тяжелыми и нанесут удар по еврозоне. По словам президента, "принимать решения, связанные с грабежом чужих денег, непросто". "Но есть и другие, более тяжелые последствия. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае к еврозоне", - подчеркнул Путин.

В период с 15 по 19 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги "М.Видео" (+12%), ПАО "Глоракс" (+9%), ПАО "Южуралзолото" (+9%); хуже рынка оказались акции Московского кредитного банка (-9%), "Европлана" (-8%), ПАО "Россети Московский регион" (-4%).

Рынок акций РФ на следующей неделе будет оценивать поступающие геополитические и корпоративные новости, а также отыгрывать решение ЦБ РФ по ключевой ставке и прогнозы регулятора, которые могут выступить сигналом к предновогоднему ралли. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в третьей декаде декабря может составить 2700-2850 пунктов, для индекса РТС - 1060-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 декабря 2025 года 20:12
Рынок акций РФ в пятницу просел к 2740п по индексу МосБиржи после умеренного снижения ставки ЦБ
Москва. 19 декабря. Российский рынок акций в пятницу просел из-за возросших распродаж на решении ЦБ РФ умеренно снизить ключевую ставку, также инвесторы оценивали заявления президента РФ Владимира Путина на "Прямой линии". Индекс МосБиржи опустился в район 2740 пунктов после утреннего локального роста выше 2790 пунктов.    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 20:11
Рубль в пятницу отыграл потери и повысился в паре с юанем после решения ЦБ по ставке и перед выходными днями
Москва. 19 декабря. Китайский юань растерял рост и опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл потери и повысился после решения Банка России и перед выходными днями.    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 18:35
Возможен выход пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Возможен выход пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Ослабление национальной валюты продолжилось - в пятницу пара юань/рубль протестировала сопротивление на уровне 11,5 руб./юань, - отмечают эксперты. -...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 18:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям TSMC
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целевой ценой $338,7 за штуку на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 19%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 17:26
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили ДОМ.РФ в топ-10 российских акций, исключили Совкомфлот
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "ДОМ.РФ" и удалив "Совкомфлот", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "ДОМ.РФ", "ЛУКОЙЛ", "Ростелеком",...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 16:55
Средний уровень ставки ЦБ РФ в 2026 году - 13-14% - "Цифра брокер"
Средний уровень ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году - 13-14%, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Как мы и ожидали, Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 16%. Очевидно, в своем решении регулятор опирался на данные о благоприятной...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 16:19
Вероятно постепенное смещение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 в следующем году - УК "Альфа-Капитал"
Вероятно постепенное смещение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 в следующем году, говорится в комментарии аналитика-стратега УК "Альфа-Капитал" Александра Джиоева. "В обычной ситуации в экономике существует устойчивый спрос на валюту со стороны импортеров, инвесторов и населения, - отмечает...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 15:43
"Финам" повысил прогнозную цену акций Ningbo Deye Technology до CNY 118,4
"Финам" повысил прогнозную цену акций Ningbo Deye Technology с CNY 90,7 до CNY 118,4 и сохранил рейтинг "покупать". Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 35,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 15:25
Рубль днем понижается в паре с юанем, в моменте отреагировал небольшим укреплением на решение ЦБ по ставке
Москва. 19 декабря. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет, однако ранее в ходе торгов рубль немного уменьшал темпы снижения, в моменте укрепляясь в качестве реакции на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16% годовых.    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 15:04
Ставка ЦБ РФ может быть снижена до 12% к концу 2026г - УК "Первая"
Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена до 12% к концу 2026 года, говорится в комментарии УК "Первая". Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 16,0% и сохранил нейтральный сигнал. Решение регулятора соответствовало ожиданиям консенсуса аналитиков и базовому сценарию экспертов УК...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 14:24
Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 13% к концу 2026г
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 13% годовых к концу следующего года, говорится в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Регулятор на фоне неоднородных данных в экономике сохранил в пятницу, 19 декабря, ранее выбранный подход -...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 13:52
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Jiangsu Hengli Hydraulic
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Jiangsu Hengli Hydraulic с прогнозной стоимостью на уровне 106,64 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Эмитент демонстрирует устойчивый рост бизнеса за счет...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 13:18
Курс рубля останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца 2025г - ПСБ
Курс валютной пары доллар/рубль останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца текущего года, считают аналитики банка ПСБ Денис Попов и Богдан Зварич. "Считаем, что тренд на ослабление рубля может оказаться временным. В 1К26 и импортная, и кредитная активность сезонно слабы. Это формирует риски...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 13:00
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях НЛМК против ММК"
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях НЛМК/Шорт в акциях ММК" с результатом минус 1% по итогам двух месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании. Как отмечают аналитики, несмотря на слабый сезон, на внутреннем рынке горячекатаный прокат торгуется с неоправданной премией к...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 12:41
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ЛУКОЙЛа"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЛУКОЙЛа" с ожидаемой доходностью 15% за три месяца, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Бумаги эмитента в конце октября были под чрезмерным давлением из-за санкций и снижения рублевых цен на нефть. Акции начали...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.