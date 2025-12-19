Рынок акций РФ в середине декабря подрос на геополитических новостях и ожиданиях снижения ставки ЦБ

Рынок акций РФ в середине декабря умеренно подрос на новостях о прогрессе в переговорах США и Украины по урегулированию украинского кризиса, а также ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ, подогретых очередными данными Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции. Индекс МосБиржи в конце недели локально поднимался выше 2790 пунктов, но затем скорректировался и завершил пятницу в районе 2740 пунктов после решения ЦБ РФ снизить ставку на 0,5 процентных пункта (до 16,0% годовых), так как часть экспертов ожидала ее снижения на 1 п.п.

В период с 15 по 19 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,1% и составил 2743,09 пункта, индекс РТС потерял 1,1% и достиг 1070,5 пункта. Февральский фьючерс на нефть Brent за неделю снизился на 2% и составил $59,97 за баррель, причем на неделе был обновлен минимум с 2021 года (ниже $59 за баррель). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,99 рубля, до 80,722 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста в ожидании новостей на тему урегулирования конфликта вокруг Украины, а также о судьбе замороженных в ЕС активов России. Индекс МосБиржи поднялся к 2750 пунктам, но превысить этот рубеж не смог из-за коррекционного укрепления рубля. Лидировали в росте акции "МТС" (+2%), "Норникеля" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%).

Первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился в воскресенье в Берлине "значительным прогрессом", заявил Уиткофф.

Совет ЕС объявил о своем решении запретить переводы иммобилизованных активов Центрального банка России обратно в РФ. В документе уточняется, что эти меры носят временный характер. Ранее в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что замороженные в ЕС активы РФ разблокированы не будут до завершения украинского конфликта и пока Россия "не компенсирует ущерб".

В Москве пообещали не медлить с ответом на шаги со стороны ЕС относительно заморозки российских активов. "Какими бы псевдоюридическими уловками это в Брюсселе не пытались оправдать, речь идет об откровенном банальном воровстве... Наши ответные действия не заставят себя ждать", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нефть Brent просела к $60,5 за баррель на ожиданиях, что достижение мирного соглашения по Украине может повлечь снятие санкций, ограничивающих поставки российской нефти. Однако некоторую поддержку котировкам оказывали опасения эскалации напряженности в отношениях США и Венесуэлы. США захватили венесуэльский танкер и ввели новые санкции на суда и связанных с президентом страны Николасом Мадуро лиц, а также начали расширять свое военное присутствие в регионе.

Во вторник рынок акций РФ ускорил подъем на геополитических новостях - об успешном продвижении переговоров США и Украины по мирному завершению урегулирования российско-украинского конфликта, а также о сложностях в ЕС с конфискацией замороженных российских активов. Сдерживающим фактором для покупателей выступила упавшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $59 за баррель впервые с весны). Индекс МосБиржи превысил 2774 пункта и обновил максимум закрытия с 18 сентября; лидировали в росте акции "ММК" (+4%), "Аэрофлота" (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +1,7% "префы"), "Группы компаний ПИК" (+2,4%).

Агентство Reuters во вторник сообщило со ссылкой на трех источников, что компания со штаб-квартирой в Саудовской Аравии Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило вечером в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица США. Отмечается, что стороны "достигли консенсуса по ряду вопросов".

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил в понедельник по телефону российско-украинский конфликт с Зеленским и европейскими лидерами, и достиг значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта. Трамп также отметил, что провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Портал Axios сообщил со ссылкой на американского чиновника, что рабочие группы американской и украинской сторон, занимающиеся урегулированием кризиса на Украине, могут встретиться на выходных в Майами для обсуждения детальных технических вопросов, оставшихся после двухдневных переговоров делегаций двух стран в Берлине. Как пишет портал, ссылаясь на мнение своего собеседника, "90% проблемных аспектов между США и Украиной урегулированы, но нужны обсуждения некоторых нерешенных технических вопросов".

В свою очередь, во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News выразил уверенность в том, что стороны находятся на пороге решения украинского кризиса.

В среду рынок акций РФ просел в рамках коррекции на фоне новостного затишья вокруг переговоров по украинскому урегулированию, данных ЦБ о росте инфляционных ожиданий населения и рисков новых санкций США; фактором поддержки выступила отскочившая вверх с почти 5-летних минимумов нефть (фьючерс на Brent поднялся к $59,7 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже отметки 2760 пунктов, причем вечером поддержку оказало новое ослабление рубля.

Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,7% с 13,3% в ноябре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Этот показатель в декабре вернулся на уровень февраля 2025 года (тоже 13,7%). Инфляционные ожидания населения растут второй месяц подряд, в октябре они оставались на уровне сентября в 12,6%.

Агентство Bloomberg сообщило в среду, что США прорабатывают санкции в отношении российского энергетического сектора, которые могут ввести, если РФ отклонит предложения по решению украинского кризиса.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ заявил, что цели специальной военной операции будут достигнуты. "Мы предпочитали делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем", - заявил Путин.

США демонстрируют готовность решать украинский конфликт мирным путем, заявил Путин и выразил надежду, что то же самое произойдет с Европой.

Главным элементом предстоящего 18-19 декабря Европейского совета будет решение о финансировании Украины на 2026-2027 гг., и его необходимо принять, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила, что, по оценке Международного валютного фонда, Украине на 2026-2027 гг. понадобятся 137 млрд евро. Евросоюзу предстоит покрыть примерно две трети этой суммы - 90 млрд евро.

Поддержку рынку нефти в среду оказали новости о том, что президент США Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет наращиваться. Эти заявления усилили опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти.

В четверг рынок акций РФ консолидировался в ожидании пятничных событий (заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и "прямой линии" президента РФ Владимира Путина) и дальнейших переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступили свежие данные Росстата о замедлении годовой инфляции. Индекс МосБиржи остался вблизи 2750 пунктов на фоне укрепления рубля.

Великобритания обновила санкционный список, включив в него ряд российских нефтегазовых компаний. В частности, под санкции подпали "Татнефть", "Русснефть", "ННК-Ойл" и "Руснефтегаз".

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 9 по 15 декабря составил 0,05% после также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября. Из данных за 15 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 15 декабря замедлилась до 5,78% с 6,12% на 8 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ).

Президент РФ Владимир Путин неделей ранее заявлял, что инфляция будет ниже прогнозов и правительства, и ЦБ и составит "около или ниже 6%".

Цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре 2025 года вернулись к снижению, сократившись на 0,9% относительно предыдущего месяца после увеличения на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), сообщил в среду Росстат. Опрошенные "Интерфаксом" в начале декабря аналитики прогнозировали повышение цен производителей в ноябре на 0,4%. За январь-ноябрь снижение цен промпроизводителей в РФ составило 1,7%.

Делегации США и РФ могут провести в ближайшие выходные во Флориде переговоры по украинскому урегулированию, сообщило вечером в среду издание Politico со ссылкой на источники. Ожидается, что представители США и РФ на этих выходных встретятся в Майами в рамках попыток администрации президента США Трампа завершить конфликт между Киевом и Москвой, говорится в статье.

По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у России есть опасения, что европейские лидеры вряд ли могли внести позитивный вклад в американский проект плана урегулирования украинского конфликта. По его словам, есть ощущение, что "они все одержимы одной мыслью, как бы найти деньги на продолжение войны", для чего они, прежде всего, концентрируются на возможности "воровства" замороженных активов РФ.

По словам Пескова, процесс украинского урегулирования должен быть непубличным, и поэтому Кремль предпочитает его не комментировать.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что вопрос об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине сняли с повестки дня саммита ЕС. Ранее ЕК предложила использовать замороженные в ЕС активы РФ на сумму 210 млрд евро для финансирования кредита Украине.

В пятницу рынок акций в первой половине торгов поднимался выше 2790 пунктов по индексу МосБиржи на фоне "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина и в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Днем стало известно, что ЦБ РФ снизил ставку на 0,5 п.п. (до 16,0% годовых), на что рынок отреагировал распродажами, поскольку часть экспертов ожидала снижения ставки на 1 п.п. К закрытию торгов индекс МосБиржи опустился в район 2740 пунктов.

По оценке ЦБ РФ, инфляция в РФ по итогам 2025 года будет ниже 6% (предыдущий прогноз предполагал рост цен на 6,5-7%), в 2026 году ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4-5%. Регулятор полагает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, отмечается в сообщении регулятора. "Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - говорится в релизе.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 13 февраля.

В Кремле пока не видят готовности Украины к миру, но видят определённые сигналы, в том числе со стороны Киева, о готовности вести диалог, заявил президент РФ Владимир Путин во время совмещенной "прямой линии" и пресс-конференции в пятницу.

Он напомнил, что Киев неоднократно отказывался от урегулирования конфликта мирным путем, в том числе по результатам переговоров в Стамбуле. По словам Путина, Россия готова к переговорам и к урегулированию украинского конфликта мирными средствами.

Также Путин заявил, что инфляция в России в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, замедление роста ВВП РФ в 2025 году до уровня 1% было осознанным выбором для снижения роста цен. По словам президента, правительству РФ удалось сбалансировать бюджет, это показатель устойчивости экономики РФ. Динамика кредитования требует от ЦБ аккуратных, осторожных действий, чтобы потом опять не пришлось повышать ставку, заявил Путин.

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 2026 года направлено на сбалансированность бюджета, чего, в целом, удалось достичь, в дальнейшем правительство будет ориентироваться на задачу по снижению налогового бремени, заявил президент РФ.

Путин также заявил, что последствия грабежа российских активов будут тяжелыми и нанесут удар по еврозоне. По словам президента, "принимать решения, связанные с грабежом чужих денег, непросто". "Но есть и другие, более тяжелые последствия. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае к еврозоне", - подчеркнул Путин.

В период с 15 по 19 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги "М.Видео" (+12%), ПАО "Глоракс" (+9%), ПАО "Южуралзолото" (+9%); хуже рынка оказались акции Московского кредитного банка (-9%), "Европлана" (-8%), ПАО "Россети Московский регион" (-4%).

Рынок акций РФ на следующей неделе будет оценивать поступающие геополитические и корпоративные новости, а также отыгрывать решение ЦБ РФ по ключевой ставке и прогнозы регулятора, которые могут выступить сигналом к предновогоднему ралли. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в третьей декаде декабря может составить 2700-2850 пунктов, для индекса РТС - 1060-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".