Рынок акций РФ в пятницу просел к 2740п по индексу МосБиржи после умеренного снижения ставки ЦБ

Москва. 19 декабря. Российский рынок акций в пятницу просел из-за возросших распродаж на решении ЦБ РФ умеренно снизить ключевую ставку, также инвесторы оценивали заявления президента РФ Владимира Путина на "Прямой линии". Индекс МосБиржи опустился в район 2740 пунктов после утреннего локального роста выше 2790 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2743,09 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1070,5 пункта (-1,2%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 декабря, составил 80,722 руб. (+69,19 копейки).

По итогам недели индекс МосБиржи подрос на 0,1%, индекс РТС снизился на 1,1% на фоне роста курса доллара от ЦБ РФ на 0,99 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Совет директоров Банка России пятый раз подряд принял решение снизить ключевую ставку - в этот раз вновь на 50 базисных пунктов (до 16% годовых), при этом регулятор сохранил нейтральный сигнал по ДКП. Большая часть экспертов прогнозировала снижение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, другая часть экономистов ожидала снижения на 100 б.п. - до 15,5%.

У рынка не было сомнений, что ЦБ продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, расхождения были в оценке ширины шага. При этом ряды аналитиков, склонявшихся к варианту снижения на 100 б.п., до 15,5%, пополнились после публикации данных Росстата о недельной инфляции в эту среду.

По оценке ЦБ РФ, инфляция в РФ по итогам 2025 года будет ниже 6% (предыдущий прогноз предполагал рост цен на 6,5-7%), в 2026 году ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4-5%. Регулятор полагает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, отмечается в сообщении регулятора. "Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - говорится в релизе.

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России позволяет уменьшить перенос повышения НДС в цены и ослабить вторичные инфляционные эффекты, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

ЦБ РФ в настоящее время не видит рисков для финансовой стабильности, заявила Набиуллина, отвечая на вопрос о влиянии ситуации в финансовом секторе на решения по ключевой ставке.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 13 февраля.

В Кремле пока не видят готовности Украины к миру, но видят определённые сигналы, в том числе со стороны Киева, о готовности вести диалог, заявил президент РФ Владимир Путин. "Пока мы действительно не видим такой готовности", - сказал Путин во время совмещенной "прямой линии" и пресс-конференции в пятницу.

Он напомнил, что Киев неоднократно отказывался от урегулирования конфликта мирным путем, в том числе по результатам переговоров в Стамбуле. "И сейчас, по сути, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами. Но все-таки мы видим, и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, в том числе со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог", - подчеркнул глава российского государства.

По словам Путина, Россия готова к переговорам и к урегулированию украинского конфликта мирными средствами.

Также Путин заявил, что инфляция в России в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, замедление роста ВВП РФ в 2025 году до уровня 1% было осознанным выбором для снижения роста цен. По словам президента, правительству РФ удалось сбалансировать бюджет, это показатель устойчивости экономики РФ.

Динамика кредитования требует от ЦБ аккуратных, осторожных действий, чтобы потом опять не пришлось повышать ставку, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

"Количество выдаваемых кредитов почти не уменьшается. Уменьшается, но незначительно, и это вызывает у Банка России необходимость действовать в высшей степени аккуратно, осторожно, чтобы не допустить всплеска инфляции и чтобы потом не потребовалось делать какие-то шаги в обратную сторону", - сказал Путин.

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 2026 года направлено на сбалансированность бюджета, чего, в целом, удалось достичь, в дальнейшем правительство будет ориентироваться на задачу по снижению налогового бремени, заявил президент РФ в ходе "Прямой линии".

Путин также заявил, что последствия грабежа российских активов будут тяжелыми и нанесут удар по еврозоне. По словам президента, "принимать решения, связанные с грабежом чужих денег, непросто". "Но есть и другие, более тяжелые последствия. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае к еврозоне", - подчеркнул Путин.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Киеву следует быстрее принимать решения, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. Согласно его оценке, в настоящее время российская сторона не против мирного урегулирования, а трудность заключается в том, чтобы обе стороны конфликта одновременно выразили готовность к решению кризиса. При этом Трамп подтвердил, что видит возможность в урегулировании и надеется, что это произойдет в скором времени.

Евросоюз принял решение о выделении Украине кредита в сумме 90 млрд евро за счет своих бюджетных средств, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС глава Евросовета Антониу Кошта. "Мы предоставляем кредит Украине за счет бюджета ЕС", - заявил он. При этом Кошта пояснил, что кредит Украина должна будет вернуть "только тогда, когда Россия выплатит репарации".

Он добавил, что ЕС "оставляет за собой право погашения этого кредита за счет замороженных российских активов", а также "выдает Еврокомиссии мандат на работу с замороженными российскими активами".

Глава Евросовета заявил также, что лидеры ЕС согласились с необходимостью дальнейшего ужесточения санкций в отношении России. По его словам, эти "решения направлены на достижение долгосрочного мира на Украине путем возвращения Москвы за стол переговоров".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в начале дня поднимался выше 2790 пунктов, но уже днем инвесторы перешли к фиксации прибыли из-за не оправдавшихся ожиданий итогов заседания ЦБ. Также мог сыграть свою роль "фактор пятницы", особенно актуальный в периоды геополитической неопределенности.

ЦБ ожидаемо снизил ставку на 0,5 п.п., но часть рынка успела заложить в ожидания и более уверенный шаг регулятора, опираясь на опережающие прогнозы темпы снижения инфляции. Тем не менее, сокращение ставки является позитивом для акций, и на горизонте 2026 года снижение ставок станет одним из главных факторов позитивной переоценки бумаг, считает эксперт.

В понедельник Народный банк Китая будет принимать решение по базовой кредитной ставке. На российском рынке от дивидендов очистятся акции "Полюса", "Озона", "Диасофта" (MOEX: DIAS). В последнюю полноценную торговую неделю уходящего года активность участников торгов может быть невысокой из-за приближающихся праздников, обороты могут падать. Тем не менее, при выраженном геополитическом позитиве организовать поход к 2800 пунктам по индексу МосБиржи еще вполне реально. Ожидания на 22 декабря - колебания в прежнем коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По оценке старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк, осторожный подход ЦБ (снижение ключевой ставки шагами в 0,5 п.п. с возможными паузами) позволит "нащупать" и не пропустить уровень ключевой ставки, при котором могут обостриться проинфляционные риски. Кроме того, устойчивость и понятность решений в денежно-кредитной политике, вероятно, важны для экономики в условиях внешней нестабильности.

Снижение ключевой ставки на 0,5 п.п., скорее всего, не приведет к чрезмерному смягчению денежно-кредитных условий, что важно в преддверии повышения НДС, акцизов и тарифов. В результате если эффекты от указанных административных решений действительно окажутся разовыми, Банк России сможет продолжить осторожно снижать ключевую ставку на ближайших заседаниях. В базовом сценарии ожидается, что к концу 2026 года ключевая ставка может быть снижена до 12%, а инфляция составит 5-5,5% г/г, считает аналитик.

Рынки отреагировали на решение Банка России негативно, но сдержанно, индекс МосБиржи откатился ниже 2750 пунктов, отметила Ващелюк.

По оценке руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, если в октябре снижение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. могло рассматриваться как мягкий сценарий, то сейчас с учетом более быстрого замедления инфляции вполне оправданным было бы снижение ставки и на 100 б.п. Октябрьский прогноз ключевой ставки предполагал реальную ставку на конец текущего года 9,5%. Сейчас, при снижении ставки до 16% и ожидаемой инфляции ниже 6%, она будет выше 10%, то есть ДКП будет несколько жестче октябрьского прогноза, полагает Беленькая. Но 50 б.п. сейчас - это компромиссное решение, с учетом повышенных и увеличившихся в ноябре-декабре инфляционных ожиданий и необходимости увидеть их реакцию на повышение НДС и других "разовых факторов" в I квартале 2026 года, поэтому не был сделан более широкий шаг, считает аналитик.

По оценке Банка России, после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации регулируемых цен и тарифов дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия, отметила Беленькая.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, регулятор выбрал осторожный шаг по снижению ставки, который не нарушает коммуникацию с рынком, большей частью ожидавшим именно такого исхода заседания.

Регулятор будет оценивать оперативные статмаркеры, и на первом заседании в 2026 году 13 февраля возможны либо еще минус 50 б.п. (до 15,5% годовых), либо пауза. Многое будет зависеть от внешнего фона - улучшения в геополитике могут позволить снижать стоимость фондирования более быстрыми темпами. По итогам 2026 года ключевая ставка ожидается на уровне 12% годовых, считает эксперт.

Для рынка акций смягчение денежно-кредитных условий - это однозначный "плюс". Решение ЦБ индекс МосБиржи встретил небольшим спадом, что связано с тем, что многие трейдеры, в отличие от экономистов, в последние дни закладывали более уверенное снижение ставки, вплоть до 150 б.п. Тем не менее стоимость фондирования идет вниз, а это фактор благоприятной переоценки акций. На горизонте года достижимы значения 3300-3500 пунктов по индексу МосБиржи, а в случае качественного прорыва в геополитике - выше 4000 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сдержанный тон ЦБ РФ не препятствует дальнейшему росту акций.

В пятницу рынок скорректировался вниз, индекс МосБиржи отступил от очередного пика с сентября 2791 пункт после пятничного решения ЦБ РФ по снижению ключевой ставки лишь на 50 базисных пунктов, с сохранением умеренно жесткого прогноза, что можно назвать базовым сценарием, хотя рынок не исключал сокращения ставки и на 100 б.п. На геополитическом фронте лидеры ЕС к концу недели на фоне сохранения разногласий внутри блока пока отказались от идеи конфискации замороженных активов РФ - умеренно краткосрочный позитивный сигнал. Продолжение мирных переговоров по Украине также позволило поддержать общий "бычий" настрой, считает аналитик.

На следующей неделе рынок акций сохранит базу для развития повышения при положении выше поддержки 2705 пунктов по индексу МосБиржи (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Участники будут ждать развития геополитических событий и, в частности, еще одного раунда переговоров по Украине на ближайших выходных, продолжая закладывать в цены сценарий улучшения геополитической обстановки. Умеренно жесткий тон ЦБ РФ на заседании в эту пятницу не позволил индексам перейти в режим ралли и может ограничивать покупки в ближайшие недели, но все же монетарные условия постепенно смягчаются, что само по себе можно считать за обнадеживающий сигнал. При позитивных геополитических сдвигах индекс МосБиржи будет готов возобновить курс на максимум августа 3014 пунктов, а при негативных сигналах может проверить на прочность среднесрочный восходящий тренд и стремиться к поддержке 2615 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,9%) и США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,5-0,9% во главе с Nasdaq).

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых, что является максимальным уровнем более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Решение было единогласно принято девятью членами руководства японского ЦБ и совпало с консенсус-прогнозом аналитиков.

При этом японский центробанк подтвердил намерение и далее повышать ставку, если ситуация в экономике будет развиваться согласно его прогнозам.

Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,9% в годовом выражении. Таким образом, инфляция в стране замедлилась по сравнению с 3% в октябре. Темпы подъема цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) остались на прежнем уровне - 3%. Это совпало с ожиданиями экспертов.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены вернулись к росту после дневной коррекции, Brent поднялась к $60 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $59,97 за баррель (+0,3% и +0,2% в четверг), январская цена фьючерса на WTI - $56,31 за баррель (+0,4% и +0,4% накануне).

С начала недели Brent подешевела на 2% на фоне переговоров по Украине, которые, по мнению инвесторов, приближают урегулирование конфликта с Россией и могут привести к снятию санкций с российского нефтяного сектора.

Практически все ведущие мировые нефтетрейдеры прогнозируют избыток предложения на нефтяном рынке в следующем году, отмечает Bloomberg. Геополитические риски, затрагивающие поставки из России и Венесуэлы, несколько сдерживают снижение цен на нефть.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу подешевели акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-10,7% и -11,3% "префы"), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-7,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-5,1% и -4% "префы"), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (-4%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-3,5%), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (-3,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3%).

Выросли акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+11,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+7,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+6,8%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+5,9%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+4,7% и +5,7% "префы"), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,4%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 107,64 млрд рублей (из них 14,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,93 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10,42 млрд рублей на акции "Т-Технологий").