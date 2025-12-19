"ВТБ Мои Инвестиции" добавили ДОМ.РФ в топ-10 российских акций, исключили Совкомфлот

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "ДОМ.РФ" и удалив "Совкомфлот", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "ДОМ.РФ", "ЛУКОЙЛ", "Ростелеком", Сбербанк, "Озон", "Яндекс".

"Менеджмент "ДОМ.РФ2 пересмотрел прогноз по чистой прибыли в текущем году с 86 млрд руб. до 88 млрд руб., - отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. - Дивиденд за 2025 год может составить 240-245 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности в 14% против 12% у Сбербанка. 22 декабря компания опубликует свои результаты по МСФО - вероятно, они подтвердят позитивные ожидания".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.