Средний уровень ставки ЦБ РФ в 2026 году - 13-14% - "Цифра брокер"

Средний уровень ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году - 13-14%, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

"Как мы и ожидали, Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 16%. Очевидно, в своем решении регулятор опирался на данные о благоприятной траектории инфляции, которая складывается потенциально даже лучше прогноза Банка России - накопленная с начала года инфляция составляет 5,37% при прогнозе 6,5-7% на конец года, - отмечает эксперт в комментарии. - На сегодняшний день вполне реалистично движение вблизи 6-6,5%".

На взгляд Пырьевой, регулятор продолжает акцентировать внимание на множестве разовых и временных факторов, поэтому продолжает сохранять жесткость - особенно в свете предстоящего роста налогов. Вместе с тем формируются признаки нормализации ситуации на рынке труда, остается благоприятной обстановка в сегменте кредитования (импульс к росту в конце лета потенциально исчерпан).

"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - прогнозирует эксперт. - Более быстрые темпы в снижении ставки позволят быстрее восстановить инвестиционную активность бизнесу, активизировать потребительский спрос. Более медленные - наоборот. Глобальное изменение для бизнеса и населения сможет проявиться при более существенном снижении ставки - ниже 15%, 10% и так далее. Шаг в 50 б.п. продолжает поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике и заметного изменения не вносит. Мы ожидаем увидеть средний уровень ставки в 2026 году в диапазоне 13-14%".

