Вероятно постепенное смещение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 в следующем году - УК "Альфа-Капитал"

Вероятно постепенное смещение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 в следующем году, говорится в комментарии аналитика-стратега УК "Альфа-Капитал" Александра Джиоева.

"В обычной ситуации в экономике существует устойчивый спрос на валюту со стороны импортеров, инвесторов и населения, - отмечает эксперт. - Этот спрос напрямую выходит на рынок и оказывает давление на рубль. В начале декабря этот механизм был временно нарушен. Рубль укрепился до уровня около 76 руб./$1, и ключевой причиной стало техническое событие - размещение Минфином ОФЗ в юанях. Однако этот эффект носил краткосрочный характер, и курс быстро вернулся ближе к 80 руб./$1, то есть к уровням до размещения Минфина".

Аналитик полагает, что примерно на сопоставимых уровнях курс и закончит этот год. Он подчеркивает, что в последние месяцы рубль поддерживается высоким дифференциалом процентных ставок. Рублевые доходности остаются высокими и выглядят привлекательнее валютных инструментов, при этом, на взгляд Джиоева, рынок во многом живет ожиданиями.

"В следующем году мы ждем постепенного смещения курса в диапазон USD/RUB 85-90 руб./$1: все-таки курс ниже 80 руб./$1 несколько "переукреплен", - указывает стратег. - Но и сценарий резкой девальвации до 100 руб./$1 и выше видится нам маловероятным и возможен только при переходе экономики к рецессии и снижении доверия к рублю".

