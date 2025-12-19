Рубль днем понижается в паре с юанем, в моменте отреагировал небольшим укреплением на решение ЦБ по ставке

Москва. 19 декабря. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет, однако ранее в ходе торгов рубль немного уменьшал темпы снижения, в моменте укрепляясь в качестве реакции на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16% годовых.

Такое решение было ожидаемо рынком, однако одним из прогнозируемых вариантов не исключалось также снижение ставки сразу на 100 б.п., до 15,5%. Как следствие, решение Банка России оказало положительное влияние на котировки рубля, так как непосредственно до заседания было не полностью учтено в котировках.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,43 руб., что на 7,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 27 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,78 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 22 копейки, до 94,82 руб./EUR1.

Совет директоров Банка России пятый раз подряд принял решение снизить ключевую ставку - шаг вновь составил 50 базисных пунктов, до 16% годовых.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ в пятницу.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, отмечается в сообщении регулятора. "Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - говорится в релизе.

Годовая инфляция в России по итогам 2025 года ожидается ниже 6%, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Октябрьский прогноз Банка России предусматривал инфляцию в 2025 году в диапазоне 6,5-7,5%.

ЦБ по-прежнему ожидает, что годовая инфляция в 2026 году снизится до 4-5% (устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии следующего года). В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться в пределах целевого уровня.

Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8%, отметил Банк России.

Инфляция в России в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, замедление роста ВВП РФ в 2025 году до уровня 1% было осознанным выбором для снижения роста цен, заявил президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

"Нам нужно отметить, что в целом эту задачу (замедления инфляции - ИФ) удается решать. Была поставлена цель - снизить инфляцию хотя бы до 6%, но, судя по всему, к концу года она будет меньше 6% - 5,7-5,8%", - отметил президент.

"Снижение темпов экономического роста - это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики", - подчеркнул Путин.

"ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к снижению ключевой ставки. Банк России учитывает уменьшение устойчивой инфляции в ноябре и продолжение возврата экономики к сбалансированному росту. В то же время шаг снижения ключевой ставки остался на уровне 0,5 п.п. в условиях роста инфляционных ожиданий при высокой кредитной активности и преобладания проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. (. . .) Снижение ключевой ставки на 0,5 п.п., скорее всего, не приведет к чрезмерному смягчению денежно-кредитных условий, что важно в преддверии повышения НДС, акцизов и тарифов. В результате если эффекты от указанных административных решений действительно окажутся разовыми, Банк России сможет продолжить осторожно снижать ключевую ставку на ближайших заседаниях. В базовом сценарии ожидаем, что к концу 2026 года ключевая ставка может быть снижена до 12%, а инфляция составит 5-5,5% г/г.", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Цены на нефть повышаются в пятницу на фоне низкой активности торгов, но завершают в минусе вторую неделю подряд.

Опасения трейдеров по поводу нарастающего избытка предложения перевешивают беспокойство в отношении возможных проблем с поставками нефти на мировой рынок.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $60,01 за баррель, что на 0,33% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,36%, до $56,35 за баррель.

С начала этой недели нефть подешевела более чем на 2%. Практически все ведущие мировые нефтетрейдеры прогнозируют избыток предложения на нефтяном рынке в следующем году, отмечает Bloomberg. Геополитические риски, затрагивающие поставки из России и Венесуэлы, несколько сдерживают снижение цен на нефть.

Активность торгов на нефтяном рынке существенно снизилась в преддверии рождественских и новогодних праздников, что может провоцировать усиление волатильности.