"Финам" повысил прогнозную цену акций Ningbo Deye Technology до CNY 118,4

"Финам" повысил прогнозную цену акций Ningbo Deye Technology с CNY 90,7 до CNY 118,4 и сохранил рейтинг "покупать". Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 35,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

Повышение целевой цены связано с сохраняющими перспективами роста бизнеса, планами по вторичному листингу в Гонконге и общим ростом сектора ВИЭ в Китае.

"Ningbo Deye Technology является примером компании, которая сочетает в себе неплохие темпы роста бизнеса, сильный баланс и выплату регулярно растущих дивидендов, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на фоне сохраняющегося значительного потенциала роста рынка солнечной генерации в Китае и развитых странах Ningbo Deye реализует проекты по увеличению производства инверторов и систем накопления энергии, что будет и далее поддерживать ее финансовые результаты".

Ningbo Deye Technology - крупный китайский производитель решений в области возобновляемой энергетики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.