Ставка ЦБ РФ может быть снижена до 12% к концу 2026г - УК "Первая"

Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена до 12% к концу 2026 года, говорится в комментарии УК "Первая".

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 16,0% и сохранил нейтральный сигнал. Решение регулятора соответствовало ожиданиям консенсуса аналитиков и базовому сценарию экспертов УК "Первая".

"ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к снижению ключевой ставки, - пишет аналитик Наталья Ващелюк. - Банк России учитывает уменьшение устойчивой инфляции в ноябре и продолжение возврата экономики к сбалансированному росту. В то же время шаг снижения ключевой ставки остался на уровне 0,5 п.п. в условиях роста инфляционных ожиданий при высокой кредитной активности и преобладания проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте".

Как представляется эксперту, осторожный подход (снижение ключевой ставки шагами в 0,5 п.п. с возможными паузами) позволит "нащупать" и не пропустить уровень ключевой ставки, при котором могут обостриться проинфляционные риски.

"Снижение ключевой ставки на 0,5 п.п., скорее всего, не приведет к чрезмерному смягчению денежно-кредитных условий, что важно в преддверии повышения НДС, акцизов и тарифов, - прогнозирует Ващелюк. - В результате если эффекты от указанных административных решений действительно окажутся разовыми, Банк России сможет продолжить осторожно снижать ключевую ставку на ближайших заседаниях. В базовом сценарии ожидаем, что к концу 2026 года ключевая ставка может быть снижена до 12%, а инфляция составит 5-5,5% г/г".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.