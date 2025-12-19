.
Курс рубля останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца 2025г - ПСБ
19 декабря 2025 года 13:18
Курс рубля останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца 2025г - ПСБ
Курс валютной пары доллар/рубль останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца текущего года, считают аналитики банка ПСБ Денис Попов и Богдан Зварич. "Считаем, что тренд на ослабление рубля может оказаться временным. В 1К26 и импортная, и кредитная активность сезонно слабы. Это формирует риски новой волны укрепления рубля, которая может быть достаточно выраженной при указании ЦБ РФ на возможность паузы в снижении ключевой ставки в начале года. Впрочем, с учетом наблюдаемого быстрого торможения инфляции вероятность реализации такого неблагоприятного фактора снижается, - пишут эксперты в комментарии. - До конца года ждем сохранения курса в диапазоне 11-11,5 руб. за юань и 78-81 руб./$1. Сигналом к реализации новой волны укрепления рубля станет уход стоимости юаня ниже 11 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
