Курс рубля останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца 2025г - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца текущего года, считают аналитики банка ПСБ Денис Попов и Богдан Зварич.

"Считаем, что тренд на ослабление рубля может оказаться временным. В 1К26 и импортная, и кредитная активность сезонно слабы. Это формирует риски новой волны укрепления рубля, которая может быть достаточно выраженной при указании ЦБ РФ на возможность паузы в снижении ключевой ставки в начале года. Впрочем, с учетом наблюдаемого быстрого торможения инфляции вероятность реализации такого неблагоприятного фактора снижается, - пишут эксперты в комментарии. - До конца года ждем сохранения курса в диапазоне 11-11,5 руб. за юань и 78-81 руб./$1. Сигналом к реализации новой волны укрепления рубля станет уход стоимости юаня ниже 11 руб."

