"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях НЛМК против ММК"

"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях НЛМК/Шорт в акциях ММК" с результатом минус 1% по итогам двух месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании.

Как отмечают аналитики, несмотря на слабый сезон, на внутреннем рынке горячекатаный прокат торгуется с неоправданной премией к мировым рынкам - 13% против среднеисторических 1-2%. Повышательный тренд в ценах обеспечивает укрепившийся рубль.

В своей обновленной стратегии на 2026 год эксперты заложили более крепкий рубль, в результате чего они ждут более медленного восстановления финансовых результатов НЛМК, чем предполагалось ранее. Прогноз среднего курса рубля в 2026 году пересмотрен с 97 руб./$1 до 93 руб./$1, на конец года - с 92,5 руб./$1 до 88,8 руб./$1.

"В ближайший месяц компании не планируют публиковать отчетность: это усложнит справедливую переоценку рынком в ближайшие 1-1,5 месяца. Спекулятивно воздействовать на бумаги могут перспективы снижения ключевой ставки. С учетом аномально высоких внутренних премий на горячекатаный прокат акции ММК могут реагировать на смягчение денежно-кредитной политики более оптимистично, чем НЛМК. Отмечаем такой риск, несмотря на наш прогноз, что при снижении ставок восстановление спроса займет более года", - пишут аналитики.

"Тактически закрываем парную идею. Основным драйвером идеи было ожидаемое падение котировок ММК. С учетом отсутствия явных новых катализаторов и слабо работающих старых считаем целесообразным закрыть идею, несмотря на то, что в моменте совокупный спред превышал 6%", - добавляют они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.