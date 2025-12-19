.
Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%
Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо
 
В РФ началась системная работа по сокращению теневого сектора экономики
Власти начали системную работу по сокращению теневого сектора экономики. В кабмине 15 декабря прошло установочное совещание под руководством вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (определен куратором по реализации...
 
Доля дружественных стран в несырьевом экспорте РФ достигла 86%
Доля дружественных стран в несырьевом неэнергетическом экспорте РФ по итогам 9 месяцев 2025 года составила 86%. Ключевыми драйверами роста поставок в дружественные страны выступают металлопродукция, в частности цветные металлы (медь, алюминий),...
 
Власти спланировали программу улучшения финположения "РЖД"
Власти продолжают обсуждать варианты улучшения финансового положения ОАО "РЖД", пишет в пятницу "Коммерсантъ". Для улучшения положения РЖД рассматриваются в том числе реструктуризация долга, сокращение операционных расходов и продажа активов,...
 
19 декабря 2025 года 09:10

Brent торгуется у $59,7/барр

Фондовые индексы США завершили торги в четверг ростом. Фондовые индексы стран АТР растут в пятницу. Нефть слабо дешевеет в конце недели, Brent торгуется у $59,7 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг.

Поддержку настроениям инвесторов оказали данные по инфляции в США, укрепившие ожидания смягчения денежно-кредитной политики американского ЦБ в следующем году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Это самый низкий темп роста с июля. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,1%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 2,6% в годовом выражении, минимально с марта 2021 года. Эксперты ожидали 3%.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала Micron Technology (+10,2%). Производитель чипов памяти зафиксировал почти трехкратный рост чистой прибыли в первом квартале 2026 финансового года, а также увеличил выручку более чем в полтора раза на фоне скачка цен на его продукцию.

Отчетность Micron несколько ослабила опасения относительно перспектив компаний, ориентированных на ИИ-сектор. Бумаги других поставщиков чипов памяти также выросли в цене, в том числе SanDisk - на 6,1%, Western Digital - на 5,3%.

Стоимость акций Lululemon Athletica увеличилась на 3,5% на новостях о том, что инвесткомпания Elliott Investment Management нарастила долю в канадском производителе спортивной одежды.

Капитализация Trump Media & Technology Group подскочила на 41,9% после сообщений, что материнская компания соцсети Truth Social и TAE Technologies Inc. подписали соглашение о слиянии путем обмена акциями на сумму более $6 млрд.

Рыночная стоимость производителя обуви Birkenstock Holding упала на 11,3% после разочаровывающего годового прогноза компании.

Котировки бумаг CarMax, занимающейся продажей подержанных автомобилей, снизились на 4,2%, несмотря на то, что ее квартальные результаты оказались лучше прогнозов рынка. Компания вдвое сократила чистую прибыль в третьем квартале 2026 фингода.

Акции Darden Restaurants подорожали на 1,8% после квартальной отчетности. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn улучшил годовой прогноз.

Оператор сервиса доставки еды DoorDash увеличил капитализацию на 4,4%. Ранее компания сообщила об интеграции приложения для заказа продуктов в ChatGPT в партнерстве с OpenAI.

Среди компаний "великолепной семерки" котировки Tesla (SPB: TSLA) выросли на 3,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,5%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,14% и составил 47951,85 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 0,79% - до 6774,76 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,38% и закрылся на отметке 23006,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют уверенный подъем в ходе торгов в пятницу.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:56 МСК увеличилось на 1,2%.

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых, что является максимальным уровнем более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Решение было единогласно принято девятью членами руководства японского ЦБ и совпало с консенсус-прогнозом аналитиков.

При этом японский центробанк подтвердил намерение и далее повышать ставку, если ситуация в экономике будет развиваться согласно его прогнозам.

"Банк Японии, похоже, стал более оптимистично оценивать экономику и перспективы устойчивого поддержания инфляции на уровне 2%, - полагает старший международный экономист ANZ Том Кенни. - Это указывает на вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ".

Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,9% в годовом выражении. Таким образом, инфляция в стране замедлилась по сравнению с 3% в октябре.

Темпы подъема цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) остались на прежнем уровне - 3%. Это совпало с ожиданиями экспертов.

Котировки акций представителей финансовой отрасли повышаются, в том числе Mitsubishi UFJ Financial - на 1,5%, Sumitomo Mitsui Financial - на 2,3%, Mizuho Financial - на 1,1%.

Значительно выросла цена бумаг технологических компаний, включая Softbank Group - на 6,7%, Fujikura - на 5,5%, Tokyo Electron - на 3,2%, Advantest - на 2,5%. Капитализация автопроизводителей также поднялась: Toyota - на 1,8%, Honda - на 0,5%, Nissan - на 0,1%.

При этом бумаги Nintendo подешевели на 2,8%, Konami - на 2,2%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 1,9%, Sony - на 1,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Подъем котировок показывают акции Li Auto (SPB: LI) - на 3,4%, Chow Tai Fook Jewellery - на 2,7%, Meituan (SPB: 3690) - на 2,4%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,2%, Tencent (SPB: 700) - на 1,8%, Alibaba (SPB: BABA) - на 1,7%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,5%.

Цена бумаг PetroChina Co. (SPB: 857) опустилась на 0,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:35 МСК повысилось на 1%.

Акции чипмейкера SK Hynix подорожали на 2,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,8%, химической LG Chem - на 1,1%, авиаперевозчика Korea Air Lines - на 3,4%.

Между тем цена бумаг крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снизилась на 0,9%, сталелитейной Posco - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%.

Лидерами роста стали котировки акций производителей урана Boss Energy (+11,4%), Paladin Energy (+9,3%) и Deep Yellow (+8,8%).

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP сократилась на 1,2%, тогда как конкурирующей и Rio Tinto - выросла на 0,1%.

Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу и могут завершить в минусе вторую неделю подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск опускается на $0,1 (0,17%), до $59,72 за баррель. В четверг контракт подорожал на $0,14 (0,2%), до $59,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,13 (0,23%), до $56,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,21 (0,4%), до $56,15 за баррель.

Более активный февральский фьючерс на WTI дешевеет на $0,1 (0,18%) и торгуется на уровне $55,90 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 2,5% на фоне переговоров по Украине, которые, по мнению инвесторов, приближают урегулирование конфликта с Россией и могут привести к снятию санкций с российского нефтяного сектора.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Киеву следует быстрее принимать решения, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. "Они (переговорщики - ИФ) приближаются к какому-то результату, но я надеюсь, что Украина будет действовать быстрее", - сказал глава Белого дома.

При этом Трамп подтвердил, что видит возможность в урегулировании и надеется, что это произойдет в скором времени. "Но существует шанс на то, чтобы урегулировать конфликт, возможно, в скором времени", - сказал американский лидер.

Также рынок следит за ситуацией вокруг Венесуэлы. Ранее на этой неделе Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее.

"Неопределенность в плане реализации (режима блокады - ИФ) и оптимизм в отношении мирной сделки по Украине ослабляют опасения по поводу мировых поставок топлива и снижают наценки с учетом геополитических рисков", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


19 декабря 2025 года 20:13
Рынок акций РФ в середине декабря подрос на геополитических новостях и ожиданиях снижения ставки ЦБ
Рынок акций РФ в середине декабря подрос на геополитических новостях и ожиданиях снижения ставки ЦБ
Рынок акций РФ в середине декабря умеренно подрос на новостях о прогрессе в переговорах США и Украины по урегулированию украинского кризиса, а также ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ, подогретых очередными данными Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции. Индекс МосБиржи в конце недели локально поднимался выше 2790 пунктов, но затем скорректировался и завершил пятницу в районе 2740 пунктов после решения ЦБ РФ снизить ставку на 0,5 процентных пункта (до 16,0% годовых), так как часть экспертов ожидала ее снижения на 1 п.п.
19 декабря 2025 года 20:12
Рынок акций РФ в пятницу просел к 2740п по индексу МосБиржи после умеренного снижения ставки ЦБ
Москва. 19 декабря. Российский рынок акций в пятницу просел из-за возросших распродаж на решении ЦБ РФ умеренно снизить ключевую ставку, также инвесторы оценивали заявления президента РФ Владимира Путина на "Прямой линии". Индекс МосБиржи опустился в район 2740 пунктов после утреннего локального роста выше 2790 пунктов.    читать дальше
19 декабря 2025 года 20:11
Рубль в пятницу отыграл потери и повысился в паре с юанем после решения ЦБ по ставке и перед выходными днями
Москва. 19 декабря. Китайский юань растерял рост и опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл потери и повысился после решения Банка России и перед выходными днями.    читать дальше
19 декабря 2025 года 18:35
Возможен выход пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Возможен выход пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Ослабление национальной валюты продолжилось - в пятницу пара юань/рубль протестировала сопротивление на уровне 11,5 руб./юань, - отмечают эксперты. -...    читать дальше
19 декабря 2025 года 18:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям TSMC
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целевой ценой $338,7 за штуку на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 19%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную...    читать дальше
19 декабря 2025 года 17:26
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили ДОМ.РФ в топ-10 российских акций, исключили Совкомфлот
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "ДОМ.РФ" и удалив "Совкомфлот", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "ДОМ.РФ", "ЛУКОЙЛ", "Ростелеком",...    читать дальше
19 декабря 2025 года 16:55
Средний уровень ставки ЦБ РФ в 2026 году - 13-14% - "Цифра брокер"
Средний уровень ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году - 13-14%, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Как мы и ожидали, Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 16%. Очевидно, в своем решении регулятор опирался на данные о благоприятной...    читать дальше
19 декабря 2025 года 16:19
Вероятно постепенное смещение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 в следующем году - УК "Альфа-Капитал"
Вероятно постепенное смещение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 в следующем году, говорится в комментарии аналитика-стратега УК "Альфа-Капитал" Александра Джиоева. "В обычной ситуации в экономике существует устойчивый спрос на валюту со стороны импортеров, инвесторов и населения, - отмечает...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:43
"Финам" повысил прогнозную цену акций Ningbo Deye Technology до CNY 118,4
"Финам" повысил прогнозную цену акций Ningbo Deye Technology с CNY 90,7 до CNY 118,4 и сохранил рейтинг "покупать". Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 35,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:25
Рубль днем понижается в паре с юанем, в моменте отреагировал небольшим укреплением на решение ЦБ по ставке
Москва. 19 декабря. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет, однако ранее в ходе торгов рубль немного уменьшал темпы снижения, в моменте укрепляясь в качестве реакции на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16% годовых.    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:04
Ставка ЦБ РФ может быть снижена до 12% к концу 2026г - УК "Первая"
Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена до 12% к концу 2026 года, говорится в комментарии УК "Первая". Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 16,0% и сохранил нейтральный сигнал. Решение регулятора соответствовало ожиданиям консенсуса аналитиков и базовому сценарию экспертов УК...    читать дальше
19 декабря 2025 года 14:24
Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 13% к концу 2026г
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 13% годовых к концу следующего года, говорится в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Регулятор на фоне неоднородных данных в экономике сохранил в пятницу, 19 декабря, ранее выбранный подход -...    читать дальше
19 декабря 2025 года 13:52
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Jiangsu Hengli Hydraulic
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Jiangsu Hengli Hydraulic с прогнозной стоимостью на уровне 106,64 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Эмитент демонстрирует устойчивый рост бизнеса за счет...    читать дальше
19 декабря 2025 года 13:18
Курс рубля останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца 2025г - ПСБ
Курс валютной пары доллар/рубль останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца текущего года, считают аналитики банка ПСБ Денис Попов и Богдан Зварич. "Считаем, что тренд на ослабление рубля может оказаться временным. В 1К26 и импортная, и кредитная активность сезонно слабы. Это формирует риски...    читать дальше
19 декабря 2025 года 13:00
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях НЛМК против ММК"
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях НЛМК/Шорт в акциях ММК" с результатом минус 1% по итогам двух месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании. Как отмечают аналитики, несмотря на слабый сезон, на внутреннем рынке горячекатаный прокат торгуется с неоправданной премией к...    читать дальше
