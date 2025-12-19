Brent торгуется у $59,7/барр

Фондовые индексы США завершили торги в четверг ростом. Фондовые индексы стран АТР растут в пятницу. Нефть слабо дешевеет в конце недели, Brent торгуется у $59,7 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг.

Поддержку настроениям инвесторов оказали данные по инфляции в США, укрепившие ожидания смягчения денежно-кредитной политики американского ЦБ в следующем году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Это самый низкий темп роста с июля. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,1%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 2,6% в годовом выражении, минимально с марта 2021 года. Эксперты ожидали 3%.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала Micron Technology (+10,2%). Производитель чипов памяти зафиксировал почти трехкратный рост чистой прибыли в первом квартале 2026 финансового года, а также увеличил выручку более чем в полтора раза на фоне скачка цен на его продукцию.

Отчетность Micron несколько ослабила опасения относительно перспектив компаний, ориентированных на ИИ-сектор. Бумаги других поставщиков чипов памяти также выросли в цене, в том числе SanDisk - на 6,1%, Western Digital - на 5,3%.

Стоимость акций Lululemon Athletica увеличилась на 3,5% на новостях о том, что инвесткомпания Elliott Investment Management нарастила долю в канадском производителе спортивной одежды.

Капитализация Trump Media & Technology Group подскочила на 41,9% после сообщений, что материнская компания соцсети Truth Social и TAE Technologies Inc. подписали соглашение о слиянии путем обмена акциями на сумму более $6 млрд.

Рыночная стоимость производителя обуви Birkenstock Holding упала на 11,3% после разочаровывающего годового прогноза компании.

Котировки бумаг CarMax, занимающейся продажей подержанных автомобилей, снизились на 4,2%, несмотря на то, что ее квартальные результаты оказались лучше прогнозов рынка. Компания вдвое сократила чистую прибыль в третьем квартале 2026 фингода.

Акции Darden Restaurants подорожали на 1,8% после квартальной отчетности. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn улучшил годовой прогноз.

Оператор сервиса доставки еды DoorDash увеличил капитализацию на 4,4%. Ранее компания сообщила об интеграции приложения для заказа продуктов в ChatGPT в партнерстве с OpenAI.

Среди компаний "великолепной семерки" котировки Tesla (SPB: TSLA) выросли на 3,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,5%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,14% и составил 47951,85 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 0,79% - до 6774,76 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,38% и закрылся на отметке 23006,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют уверенный подъем в ходе торгов в пятницу.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:56 МСК увеличилось на 1,2%.

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых, что является максимальным уровнем более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Решение было единогласно принято девятью членами руководства японского ЦБ и совпало с консенсус-прогнозом аналитиков.

При этом японский центробанк подтвердил намерение и далее повышать ставку, если ситуация в экономике будет развиваться согласно его прогнозам.

"Банк Японии, похоже, стал более оптимистично оценивать экономику и перспективы устойчивого поддержания инфляции на уровне 2%, - полагает старший международный экономист ANZ Том Кенни. - Это указывает на вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ".

Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,9% в годовом выражении. Таким образом, инфляция в стране замедлилась по сравнению с 3% в октябре.

Темпы подъема цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) остались на прежнем уровне - 3%. Это совпало с ожиданиями экспертов.

Котировки акций представителей финансовой отрасли повышаются, в том числе Mitsubishi UFJ Financial - на 1,5%, Sumitomo Mitsui Financial - на 2,3%, Mizuho Financial - на 1,1%.

Значительно выросла цена бумаг технологических компаний, включая Softbank Group - на 6,7%, Fujikura - на 5,5%, Tokyo Electron - на 3,2%, Advantest - на 2,5%. Капитализация автопроизводителей также поднялась: Toyota - на 1,8%, Honda - на 0,5%, Nissan - на 0,1%.

При этом бумаги Nintendo подешевели на 2,8%, Konami - на 2,2%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 1,9%, Sony - на 1,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Подъем котировок показывают акции Li Auto (SPB: LI) - на 3,4%, Chow Tai Fook Jewellery - на 2,7%, Meituan (SPB: 3690) - на 2,4%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,2%, Tencent (SPB: 700) - на 1,8%, Alibaba (SPB: BABA) - на 1,7%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,5%.

Цена бумаг PetroChina Co. (SPB: 857) опустилась на 0,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:35 МСК повысилось на 1%.

Акции чипмейкера SK Hynix подорожали на 2,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,8%, химической LG Chem - на 1,1%, авиаперевозчика Korea Air Lines - на 3,4%.

Между тем цена бумаг крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снизилась на 0,9%, сталелитейной Posco - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%.

Лидерами роста стали котировки акций производителей урана Boss Energy (+11,4%), Paladin Energy (+9,3%) и Deep Yellow (+8,8%).

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP сократилась на 1,2%, тогда как конкурирующей и Rio Tinto - выросла на 0,1%.

Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу и могут завершить в минусе вторую неделю подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск опускается на $0,1 (0,17%), до $59,72 за баррель. В четверг контракт подорожал на $0,14 (0,2%), до $59,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,13 (0,23%), до $56,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,21 (0,4%), до $56,15 за баррель.

Более активный февральский фьючерс на WTI дешевеет на $0,1 (0,18%) и торгуется на уровне $55,90 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 2,5% на фоне переговоров по Украине, которые, по мнению инвесторов, приближают урегулирование конфликта с Россией и могут привести к снятию санкций с российского нефтяного сектора.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Киеву следует быстрее принимать решения, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. "Они (переговорщики - ИФ) приближаются к какому-то результату, но я надеюсь, что Украина будет действовать быстрее", - сказал глава Белого дома.

При этом Трамп подтвердил, что видит возможность в урегулировании и надеется, что это произойдет в скором времени. "Но существует шанс на то, чтобы урегулировать конфликт, возможно, в скором времени", - сказал американский лидер.

Также рынок следит за ситуацией вокруг Венесуэлы. Ранее на этой неделе Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее.

"Неопределенность в плане реализации (режима блокады - ИФ) и оптимизм в отношении мирной сделки по Украине ослабляют опасения по поводу мировых поставок топлива и снижают наценки с учетом геополитических рисков", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.