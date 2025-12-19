Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий итогов заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Аналитики единогласно уверены в снижении ключевой ставки ЦБ в пятницу, расходятся во мнении лишь о шаге смягчения денежно-кредитной политики. С небольшим перевесом большая часть экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов - до 16% годовых, другая часть экономистов ждет ее снижения на 100 базисных пунктов - до 15,5% годовых.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Киеву следует быстрее принимать решения, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. "Они (переговорщики - ИФ) приближаются к какому-то результату, но я надеюсь, что Украина будет действовать быстрее", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос относительно запланированной на выходные встречи по Украине во Флориде.

Согласно его оценке, в настоящее время российская сторона не против мирного урегулирования. По словам президента США, трудность заключается в том, чтобы обе стороны конфликта одновременно выразили готовность к решению кризиса. При этом Трамп подтвердил, что видит возможность в урегулировании и надеется, что это произойдет в скором времени. "Но существует шанс на то, чтобы урегулировать конфликт, возможно, в скором времени", - сказал американский лидер.

Евросоюз принял решение о выделении Украине кредита в сумме 90 млрд евро за счет своих бюджетных средств, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС глава Евросовета Антониу Кошта. "Мы предоставляем кредит Украине за счет бюджета ЕС", - заявил он. При этом Кошта пояснил, что кредит "должен будет возвращен Украиной только тогда, когда Россия выплатит репарации". Он добавил, что ЕС "оставляет за собой право погашения этого кредита за счет замороженных российских активов", а также "выдает Еврокомиссии мандат на работу с замороженными российскими активами".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Поддержку настроениям инвесторов оказали данные по инфляции в США, укрепившие ожидания смягчения денежно-кредитной политики американского ЦБ в следующем году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Это самый низкий темп роста с июля. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,1%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 2,6% в годовом выражении, минимально с марта 2021 года. Эксперты ожидали 3%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют уверенный подъем в ходе торгов в пятницу. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:56 МСК увеличилось на 1,2%. Банк Японии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых, что является максимальным уровнем более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). При этом японский центробанк подтвердил намерение и далее повышать ставку, если ситуация в экономике будет развиваться согласно его прогнозам. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:35 МСК повысилось на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%.

Вместе с тем мировые цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу и могут завершить в минусе вторую неделю подряд. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,32%, до $59,63 за баррель. В четверг контракт подорожал на 0,2%, до $59,82 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дешевеют к этому времени также на 0,32%, до $55,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,4%, до $56 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 2,5% на фоне переговоров по Украине, которые, по мнению инвесторов, приближают урегулирование конфликта с Россией и могут привести к снятию санкций с российского нефтяного сектора. Также рынок следит за ситуацией вокруг Венесуэлы. Ранее на этой неделе Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и сталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,958 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,359 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 декабря снизился на 0,01% и составил 118,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1202,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,43%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,41%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-0,6%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,48%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ (OKPO code: 00005061) установил величину спреда к приросту индекса RUONIA по выпуску пятилетних облигаций серии ПБО-002Р-55 в размере 1,9% годовых. По облигациям будут выплачиваться плавающие квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 18 декабря. Объем флоатера пока не раскрывается, премаркетинг выпуска не проводился. Техразмещение запланировано на 22 декабря.

ДОМ.РФ (MOEX: DOMRF) увеличил объем размещения облигаций серии 002Р-08 со сроком обращения 1,5 года и офертой через полгода с 20 млрд рублей до 22 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться полугодовые переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс надбавка. При открытии книги заявок ориентир надбавки был установлен на уровне не выше 100 базисных пунктов, в финале составив 80 базисных пунктов. Сбор заявок на флоатер прошел 18 декабря. Техразмещение запланировано на 22 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования. По займу предоставлена гарантия Минфина РФ: гарант обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций в случае существенного нарушения условий по облигациям.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,5 года предварительным объемом 30 млрд рублей на уровне 15,40% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,53% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 18 декабря. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 002Р-01 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 135 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на флоатер прошел 18 декабря. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 150 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на флоатер прошел 18 декабря. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила финальный ориентир ставки купона облигаций серии 003Р-08R со сроком обращения 2,5 года объемом 2 млрд рублей в размере 24% годовых, 2-летних облигаций серии 003Р-09R объемом 100 млн юаней - на уровне 15% годовых. Ориентиру рублевого выпуска соответствует доходность к погашению в размере 26,82% годовых, юаневого - 16,08% годовых. По выпускам будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Номинал рублевого выпуска - 1 тыс. рублей, юаневого - 100 юаней. Сбор заявок на займы прошел 18 декабря. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Русский свет" установило ставку квартальных купонов 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 24% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 18 декабря. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО ГК "Азот" 24 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-01 планируемым объемом от 500 млн рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон, ориентир ставки - не более 17,5%. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 11-17-го купонов облигаций серии 001Р-20Р на уровне 14,25% годовых. Десятилетний выпуск на 2 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 6,4% годовых до оферты с исполнением 12 января 2026 года. Период приема заявок на приобретение пройдет с 22 по 26 декабря.

АО "Синара - Транспортные машины" (OKPO code: 82085471) ("Синара-ТМ", СТМ) выкупило по оферте 7 млн 842,414 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 78,42% займа. Пятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в декабре 2022 года по ставке квартального купона 11,5% годовых до исполненной оферты. Ставку последующих купонов до погашения компания установила в размере 18,5% годовых.

Транспортно-логистическая группа "Монополия", допустившая дефолт по погашению облигаций серии 001P-02 объемом 260 млн рублей, планирует в январе представить инвесторам план реструктуризации обязательств. Компания разместила годовой выпуск объемом 260 млн рублей в декабре 2024 года. Технический дефолт по погашению облигаций серии 001P-02 "Монополия" допустила 4 декабря. Как отмечают в компании, причиной стала "задержка в реализации очередной партии транспортных средств, которая в моменте не позволила обеспечить необходимый объем ликвидности". К 18 декабря эмитент не смог выйти из техдефолта и осуществить погашение номинальной стоимости облигаций в установленный срок. В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций "Монополии" на 6,7 млрд рублей, а также два выпуска биржевых облигаций "Контрол лизинга" (крупный партнер платформы в рамках лизингового бизнеса) на 1,7 млрд рублей. В 2026 году "Монополии" предстоит погасить три выпуска облигаций: ближайшее погашение - 25 января эмиссии на 3 млрд рублей.