Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%
Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо
 
В РФ началась системная работа по сокращению теневого сектора экономики
Власти начали системную работу по сокращению теневого сектора экономики. В кабмине 15 декабря прошло установочное совещание под руководством вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (определен куратором по реализации...
 
Доля дружественных стран в несырьевом экспорте РФ достигла 86%
Доля дружественных стран в несырьевом неэнергетическом экспорте РФ по итогам 9 месяцев 2025 года составила 86%. Ключевыми драйверами роста поставок в дружественные страны выступают металлопродукция, в частности цветные металлы (медь, алюминий),...
 
Власти спланировали программу улучшения финположения "РЖД"
Власти продолжают обсуждать варианты улучшения финансового положения ОАО "РЖД", пишет в пятницу "Коммерсантъ". Для улучшения положения РЖД рассматриваются в том числе реструктуризация долга, сокращение операционных расходов и продажа активов,...
 
19 декабря 2025 года 10:25

Рубль утром дешевеет в паре с юанем перед заседанием ЦБ

Москва. 19 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,414 руб. (+6,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании ключевых событий дня. В пятницу состоится "прямая линия" с участием президента России Владимира Путина. Глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

В пятницу также состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза - 13:30. По итогам в 17:00 пройдет пресс-конференция с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Алексея Заботкина.

Аналитики ждут, что ЦБ продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Большая часть экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, другая часть экономистов ждет снижения на 100 б.п. - до 15,5%.

В октябре ЦБ снизил ставку на 50 б.п. - до 16,50% годовых. "На столе", помимо этого варианта, были еще два: сохранение ставки на уровне 17% и ее снижение на 100 б.п. Свое решение регулятор сопроводил нейтральным сигналом о будущей направленности ДКП. ЦБ будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Годовая инфляция, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 15 декабря замедлилась до 5,78% с 6,12% на 8 декабря и 6,64% на конец ноября, если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,08% на 15 декабря с 6,34% на 8 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,7% с 13,3% в ноябре, вернувшись на уровень февраля 2025 года. Ценовые ожидания предприятий в декабре продолжили расти, достигнув максимального за IV квартал 2025 года уровня.

Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу и могут завершить в минусе вторую неделю подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск опускается на 0,2%, до $59,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на 0,28%, до $56,01 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 2,5% на фоне переговоров по Украине, которые, по мнению инвесторов, приближают урегулирование конфликта с Россией и могут привести к снятию санкций с российского нефтяного сектора.

Также рынок следит за ситуацией вокруг Венесуэлы. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


19 декабря 2025 года 20:13
Рынок акций РФ в середине декабря подрос на геополитических новостях и ожиданиях снижения ставки ЦБ
Рынок акций РФ в середине декабря умеренно подрос на новостях о прогрессе в переговорах США и Украины по урегулированию украинского кризиса, а также ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ, подогретых очередными данными Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции. Индекс МосБиржи в конце недели локально поднимался выше 2790 пунктов, но затем скорректировался и завершил пятницу в районе 2740 пунктов после решения ЦБ РФ снизить ставку на 0,5 процентных пункта (до 16,0% годовых), так как часть экспертов ожидала ее снижения на 1 п.п.    читать дальше
19 декабря 2025 года 20:12
Рынок акций РФ в пятницу просел к 2740п по индексу МосБиржи после умеренного снижения ставки ЦБ
Москва. 19 декабря. Российский рынок акций в пятницу просел из-за возросших распродаж на решении ЦБ РФ умеренно снизить ключевую ставку, также инвесторы оценивали заявления президента РФ Владимира Путина на "Прямой линии". Индекс МосБиржи опустился в район 2740 пунктов после утреннего локального роста выше 2790 пунктов.    читать дальше
19 декабря 2025 года 20:11
Рубль в пятницу отыграл потери и повысился в паре с юанем после решения ЦБ по ставке и перед выходными днями
Москва. 19 декабря. Китайский юань растерял рост и опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл потери и повысился после решения Банка России и перед выходными днями.    читать дальше
19 декабря 2025 года 18:35
Возможен выход пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Возможен выход пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Ослабление национальной валюты продолжилось - в пятницу пара юань/рубль протестировала сопротивление на уровне 11,5 руб./юань, - отмечают эксперты. -...    читать дальше
19 декабря 2025 года 18:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям TSMC
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целевой ценой $338,7 за штуку на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 19%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную...    читать дальше
19 декабря 2025 года 17:26
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили ДОМ.РФ в топ-10 российских акций, исключили Совкомфлот
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "ДОМ.РФ" и удалив "Совкомфлот", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "ДОМ.РФ", "ЛУКОЙЛ", "Ростелеком",...    читать дальше
19 декабря 2025 года 16:55
Средний уровень ставки ЦБ РФ в 2026 году - 13-14% - "Цифра брокер"
Средний уровень ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году - 13-14%, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Как мы и ожидали, Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 16%. Очевидно, в своем решении регулятор опирался на данные о благоприятной...    читать дальше
19 декабря 2025 года 16:19
Вероятно постепенное смещение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 в следующем году - УК "Альфа-Капитал"
Вероятно постепенное смещение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 в следующем году, говорится в комментарии аналитика-стратега УК "Альфа-Капитал" Александра Джиоева. "В обычной ситуации в экономике существует устойчивый спрос на валюту со стороны импортеров, инвесторов и населения, - отмечает...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:43
"Финам" повысил прогнозную цену акций Ningbo Deye Technology до CNY 118,4
"Финам" повысил прогнозную цену акций Ningbo Deye Technology с CNY 90,7 до CNY 118,4 и сохранил рейтинг "покупать". Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 35,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:25
Рубль днем понижается в паре с юанем, в моменте отреагировал небольшим укреплением на решение ЦБ по ставке
Москва. 19 декабря. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет, однако ранее в ходе торгов рубль немного уменьшал темпы снижения, в моменте укрепляясь в качестве реакции на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16% годовых.    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:04
Ставка ЦБ РФ может быть снижена до 12% к концу 2026г - УК "Первая"
Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена до 12% к концу 2026 года, говорится в комментарии УК "Первая". Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 16,0% и сохранил нейтральный сигнал. Решение регулятора соответствовало ожиданиям консенсуса аналитиков и базовому сценарию экспертов УК...    читать дальше
19 декабря 2025 года 14:24
Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 13% к концу 2026г
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 13% годовых к концу следующего года, говорится в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Регулятор на фоне неоднородных данных в экономике сохранил в пятницу, 19 декабря, ранее выбранный подход -...    читать дальше
19 декабря 2025 года 13:52
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Jiangsu Hengli Hydraulic
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Jiangsu Hengli Hydraulic с прогнозной стоимостью на уровне 106,64 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Эмитент демонстрирует устойчивый рост бизнеса за счет...    читать дальше
19 декабря 2025 года 13:18
Курс рубля останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца 2025г - ПСБ
Курс валютной пары доллар/рубль останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца текущего года, считают аналитики банка ПСБ Денис Попов и Богдан Зварич. "Считаем, что тренд на ослабление рубля может оказаться временным. В 1К26 и импортная, и кредитная активность сезонно слабы. Это формирует риски...    читать дальше
19 декабря 2025 года 13:00
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях НЛМК против ММК"
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях НЛМК/Шорт в акциях ММК" с результатом минус 1% по итогам двух месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании. Как отмечают аналитики, несмотря на слабый сезон, на внутреннем рынке горячекатаный прокат торгуется с неоправданной премией к...    читать дальше
