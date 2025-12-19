Рубль утром дешевеет в паре с юанем перед заседанием ЦБ

Москва. 19 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,414 руб. (+6,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании ключевых событий дня. В пятницу состоится "прямая линия" с участием президента России Владимира Путина. Глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

В пятницу также состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза - 13:30. По итогам в 17:00 пройдет пресс-конференция с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Алексея Заботкина.

Аналитики ждут, что ЦБ продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Большая часть экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, другая часть экономистов ждет снижения на 100 б.п. - до 15,5%.

В октябре ЦБ снизил ставку на 50 б.п. - до 16,50% годовых. "На столе", помимо этого варианта, были еще два: сохранение ставки на уровне 17% и ее снижение на 100 б.п. Свое решение регулятор сопроводил нейтральным сигналом о будущей направленности ДКП. ЦБ будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Годовая инфляция, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 15 декабря замедлилась до 5,78% с 6,12% на 8 декабря и 6,64% на конец ноября, если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,08% на 15 декабря с 6,34% на 8 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,7% с 13,3% в ноябре, вернувшись на уровень февраля 2025 года. Ценовые ожидания предприятий в декабре продолжили расти, достигнув максимального за IV квартал 2025 года уровня.

Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу и могут завершить в минусе вторую неделю подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск опускается на 0,2%, до $59,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на 0,28%, до $56,01 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 2,5% на фоне переговоров по Украине, которые, по мнению инвесторов, приближают урегулирование конфликта с Россией и могут привести к снятию санкций с российского нефтяного сектора.

Также рынок следит за ситуацией вокруг Венесуэлы. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее.