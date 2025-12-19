Цена нефти в целом сохраняет потенциал ухода выше $60/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в целом сохраняют потенциал возврата выше уровня в $60 за баррель, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Если Банк России в пятницу, 19 декабря, решится на снижение ключевой ставки сильнее, чем на 50 базисных пунктов, то у курса валютной пары юань/рубль появится драйвер, чтобы закрепиться выше 11,5 руб. за юань, говорится в комментарии экспертов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.