Поводов для выхода рубля из диапазона 11-11,5 руб./юань не видно - ПСБ

Поводов для выхода курса валютной пары юань/рубль из диапазона 11-11,5 руб. за юань пока не видно, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Ожидаем продолжения движения китайской валюты в середине диапазона 11-11,5 руб. за юань в пятницу, который в текущий момент обусловлен факторами спроса и предложения. При этом снижение ключевой ставки на 50 б.п. на заседании регулятора, на наш взгляд, уже заложено в котировках национальной валюты, - пишет эксперт. - В случае же если ЦБ РФ пойдет на более существенное снижение ставки, это может краткосрочно оказать давление на рубль, однако его не хватит для выхода юаня выше 11,5 руб."

Более того, отмечает Зварич, на следующей неделе рубль может перейти к укреплению за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, что будет способствовать отступлению пары юань/рубль к нижней границе указанного выше диапазона.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.