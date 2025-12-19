.
.
.
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
В РФ началась системная работа по сокращению теневого сектора экономики
Власти начали системную работу по сокращению теневого сектора экономики. В кабмине 15 декабря прошло установочное совещание под руководством вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (определен куратором по реализации...
 
Доля дружественных стран в несырьевом экспорте РФ достигла 86%
Доля дружественных стран в несырьевом неэнергетическом экспорте РФ по итогам 9 месяцев 2025 года составила 86%. Ключевыми драйверами роста поставок в дружественные страны выступают металлопродукция, в частности цветные металлы (медь, алюминий),...
 
Власти спланировали программу улучшения финположения "РЖД"
Власти продолжают обсуждать варианты улучшения финансового положения ОАО "РЖД", пишет в пятницу "Коммерсантъ". Для улучшения положения РЖД рассматриваются в том числе реструктуризация долга, сокращение операционных расходов и продажа активов,...
 
19 декабря 2025 года 10:18

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит движение в середине диапазона 2730-2810п в первой половине торгов пятницы - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит движение в середине диапазона 2730-2810 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Ждем сохранения слабо выраженного оптимизма в первой половине дня. Рынок, по нашему мнению, частично заложился на снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п., и до объявления решения может оставаться в режиме ожидания, а индекс Мосбиржи продолжит проторговывать скорее середину нашего текущего целевого диапазона 2730-2810 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Выход из него определят в первую очередь итоги заседания ЦБ (мы склонны ждать позитивной реакции рынка)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


