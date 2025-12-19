.
19 декабря 2025 года 09:59
Продолжение цикла ослабления ДКП - позитивный сигнал для долгового рынка РФ - ПСБ
Продолжение цикла ослабления денежно-кредитной политики будет позитивным сигналом для российского долгового рынка, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Накануне заседания ЦБ РФ индекс RGBI застыл у отметки 119 пунктов, констатирует эксперт. Консенсус-прогноз по ставке от минус 50 базисных пунктов (б.п.) начал смещаться в сторону минус 100 б.п. на фоне быстрого снижения годовой инфляции, отмечает аналитик. "Фактически единственным опасением для регулятора может выступать дальнейший рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса в преддверии повышения налогов. Также считаем, что "на столе" у ЦБ будут два основных варианта - снижение ставки на 50 б.п. и 100 б.п. В первом случае скромный шаг может быть компенсирован смягчением сигнала, во втором сигнал, скорее всего, останется нейтральным, - пишет Грицкевич в обзоре. - В обоих вариантах продолжение цикла ослабления денежно-кредитной политики позитивно для долгового рынка - ожидаем завершение года по индексу RGBI на уровнях 120+ пунктов с перспективами роста до 138-140 пунктов в течение 2026 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
