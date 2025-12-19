Продолжение цикла ослабления ДКП - позитивный сигнал для долгового рынка РФ - ПСБ

Продолжение цикла ослабления денежно-кредитной политики будет позитивным сигналом для российского долгового рынка, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Накануне заседания ЦБ РФ индекс RGBI застыл у отметки 119 пунктов, констатирует эксперт.

Консенсус-прогноз по ставке от минус 50 базисных пунктов (б.п.) начал смещаться в сторону минус 100 б.п. на фоне быстрого снижения годовой инфляции, отмечает аналитик.

"Фактически единственным опасением для регулятора может выступать дальнейший рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса в преддверии повышения налогов. Также считаем, что "на столе" у ЦБ будут два основных варианта - снижение ставки на 50 б.п. и 100 б.п. В первом случае скромный шаг может быть компенсирован смягчением сигнала, во втором сигнал, скорее всего, останется нейтральным, - пишет Грицкевич в обзоре. - В обоих вариантах продолжение цикла ослабления денежно-кредитной политики позитивно для долгового рынка - ожидаем завершение года по индексу RGBI на уровнях 120+ пунктов с перспективами роста до 138-140 пунктов в течение 2026 года".

